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В России планируют увеличить число препаратов отечественного производства - РИА Новости, 14.05.2025
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21:18 14.05.2025
https://ria.ru/20250514/rossija-2016987010.html
В России планируют увеличить число препаратов отечественного производства
В России планируют увеличить число препаратов отечественного производства - РИА Новости, 14.05.2025
В России планируют увеличить число препаратов отечественного производства
Количество препаратов отечественного производства на фармрынке России планируется увеличить до 90%, сейчас они составляют 70%, сообщил министр здравоохранения... РИА Новости, 14.05.2025
2025-05-14T21:18:00+03:00
2025-05-14T21:18:00+03:00
россия
михаил мурашко
общество
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Количество препаратов отечественного производства на фармрынке России планируется увеличить до 90%, сейчас они составляют 70%, сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия 1". "В программах сегодня совместно с Минпромторгом у нас стоят задачи (увеличить - ред.) до 90 процентов. Мы понимаем, что изменения в фармпромышленности идут колоссальные, и инновационные препараты сегодня входят в практику, в жизнь", - сказал Мурашко, отвечая на вопрос, можно ли ожидать дальнейшего увеличения числа препаратов отечественного производства на фармрынке РФ. Он уточнил, что в прошлом году в РФ зарегистрировано почти 450 препаратов, а 70% из них - отечественные. "Западные компании подчас принимают решение о том, что, видя, что конкуренция высокая, отечественные производители реально дают лучшие ценовые предложения при том же качестве. Да, будут теснить. Это нормально", - добавил министр.
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россия, михаил мурашко, общество, министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
Россия, Михаил Мурашко, Общество, Министерство здравоохранения РФ (Минздрав России)
В России планируют увеличить число препаратов отечественного производства

Мурашко: число российских препаратов на фармрынке планируется увеличить до 90%

© РИА Новости / Максим БогодвидТаблетки в руке
Таблетки в руке - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
© РИА Новости / Максим Богодвид
Таблетки в руке. Архивное фото
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Количество препаратов отечественного производства на фармрынке России планируется увеличить до 90%, сейчас они составляют 70%, сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия 1".
"В программах сегодня совместно с Минпромторгом у нас стоят задачи (увеличить - ред.) до 90 процентов. Мы понимаем, что изменения в фармпромышленности идут колоссальные, и инновационные препараты сегодня входят в практику, в жизнь", - сказал Мурашко, отвечая на вопрос, можно ли ожидать дальнейшего увеличения числа препаратов отечественного производства на фармрынке РФ.
Он уточнил, что в прошлом году в РФ зарегистрировано почти 450 препаратов, а 70% из них - отечественные.
"Западные компании подчас принимают решение о том, что, видя, что конкуренция высокая, отечественные производители реально дают лучшие ценовые предложения при том же качестве. Да, будут теснить. Это нормально", - добавил министр.
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