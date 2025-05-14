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В МИД высказались о контактах с США касательно информбезопасности - РИА Новости, 14.05.2025
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18:05 14.05.2025
https://ria.ru/20250514/rossija-2016954327.html
В МИД высказались о контактах с США касательно информбезопасности
В МИД высказались о контактах с США касательно информбезопасности - РИА Новости, 14.05.2025
В МИД высказались о контактах с США касательно информбезопасности
Москва никогда не отказывалась от контактов с США по информационной безопасности, но навязывать такой диалог никому не будет, заявил спецпредставитель... РИА Новости, 14.05.2025
2025-05-14T18:05:00+03:00
2025-05-14T18:05:00+03:00
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россия
артур люкманов
в мире
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КАЗАНЬ, 14 мая - РИА Новости. Москва никогда не отказывалась от контактов с США по информационной безопасности, но навязывать такой диалог никому не будет, заявил спецпредставитель президента Российской Федерации по вопросам международного сотрудничества в области информационной безопасности, директор департамента международной информационной безопасности МИД РФ Артур Люкманов. "Мы никогда не отказывались от таких контактов. Навязывать эти контакты мы не будем. Мы готовы к взаимному конструктивному подходу выстраивания диалога по этой теме с целью выхода на совместное решение в интересах наших граждан, безопасности наших государств", - сказал он журналистам на полях Международного экономического форума "Россия - Исламский мир: KazanForum".
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москва, сша, россия, артур люкманов, в мире
Москва, США, Россия, Артур Люкманов, В мире
В МИД высказались о контактах с США касательно информбезопасности

МИД: Россия никогда не отказывалась от контактов с США по информбезопасности

© РИА Новости / Виктор ТолочкоЗдание МИД России
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
© РИА Новости / Виктор Толочко
Здание МИД России. Архивное фото
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КАЗАНЬ, 14 мая - РИА Новости. Москва никогда не отказывалась от контактов с США по информационной безопасности, но навязывать такой диалог никому не будет, заявил спецпредставитель президента Российской Федерации по вопросам международного сотрудничества в области информационной безопасности, директор департамента международной информационной безопасности МИД РФ Артур Люкманов.
"Мы никогда не отказывались от таких контактов. Навязывать эти контакты мы не будем. Мы готовы к взаимному конструктивному подходу выстраивания диалога по этой теме с целью выхода на совместное решение в интересах наших граждан, безопасности наших государств", - сказал он журналистам на полях Международного экономического форума "Россия - Исламский мир: KazanForum".
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МоскваСШАРоссияАртур ЛюкмановВ мире
 
 
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