https://ria.ru/20250514/rossija-2016929322.html
Россия и Малайзия могут реализовать проекты в газовой сфере, заявил Путин
Россия и Малайзия могут реализовать проекты в газовой сфере, заявил Путин - РИА Новости, 14.05.2025
Россия и Малайзия могут реализовать проекты в газовой сфере, заявил Путин
Россия и Малайзия могут реализовать совместные проекты в газовой сфере и по мирному атому, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 14.05.2025
2025-05-14T16:52:00+03:00
2025-05-14T16:52:00+03:00
2025-05-14T16:52:00+03:00
россия
малайзия
владимир путин
анвар ибрагим (премьер-министр малайзии)
экономика
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Россия и Малайзия могут реализовать совместные проекты в газовой сфере и по мирному атому, заявил президент России Владимир Путин. Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим прибыл в Россию 13 мая с официальным визитом, который продлится до 16 мая. "Видим перспективы для реализации совместных проектов в газовой сфере и по мирному атому", - сказал Путин в ходе заявлений по итогам российско-малайзийских переговоров.
https://ria.ru/20250513/putin--2016651163.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, малайзия, владимир путин, анвар ибрагим (премьер-министр малайзии), экономика
Россия, Малайзия, Владимир Путин, Анвар Ибрагим (премьер-министр Малайзии), Экономика
Россия и Малайзия могут реализовать проекты в газовой сфере, заявил Путин
Путин: РФ и Малайзия могут вместе реализовать проекты по газу и мирному атому