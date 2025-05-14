https://ria.ru/20250514/rossija-2016929322.html

Россия и Малайзия могут реализовать проекты в газовой сфере, заявил Путин

Россия и Малайзия могут реализовать проекты в газовой сфере, заявил Путин - РИА Новости, 14.05.2025

Россия и Малайзия могут реализовать проекты в газовой сфере, заявил Путин

Россия и Малайзия могут реализовать совместные проекты в газовой сфере и по мирному атому, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 14.05.2025

2025-05-14T16:52:00+03:00

2025-05-14T16:52:00+03:00

2025-05-14T16:52:00+03:00

россия

малайзия

владимир путин

анвар ибрагим (премьер-министр малайзии)

экономика

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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Россия и Малайзия могут реализовать совместные проекты в газовой сфере и по мирному атому, заявил президент России Владимир Путин. Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим прибыл в Россию 13 мая с официальным визитом, который продлится до 16 мая. "Видим перспективы для реализации совместных проектов в газовой сфере и по мирному атому", - сказал Путин в ходе заявлений по итогам российско-малайзийских переговоров.

https://ria.ru/20250513/putin--2016651163.html

россия

малайзия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, малайзия, владимир путин, анвар ибрагим (премьер-министр малайзии), экономика