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Россия планирует разработку дополнительного протокола по киберпреступности - РИА Новости, 14.05.2025
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16:08 14.05.2025
https://ria.ru/20250514/rossija-2016916435.html
Россия планирует разработку дополнительного протокола по киберпреступности
Россия планирует разработку дополнительного протокола по киберпреступности - РИА Новости, 14.05.2025
Россия планирует разработку дополнительного протокола по киберпреступности
Москва планирует разработку дополнительного протокола после подписания конвенции против киберпреступности в октябре в Ханое, заявил спецпредставитель президента РИА Новости, 14.05.2025
2025-05-14T16:08:00+03:00
2025-05-14T16:08:00+03:00
россия
москва
ханой
артур люкманов
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КАЗАНЬ, 14 мая - РИА Новости. Москва планирует разработку дополнительного протокола после подписания конвенции против киберпреступности в октябре в Ханое, заявил спецпредставитель президента Российской Федерации по вопросам международного сотрудничества в области информационной безопасности, директор департамента международной информационной безопасности МИД РФ Артур Люкманов. Россия хотела бы, чтобы у конвенции был как можно более широкий охват и там присутствовали такие составы преступлений как терроризм и экстремизм, но противники Москвы делают все, чтобы этого не было, указал Люкманов. "Однако мы смогли заложить в текст конвенции такие составы преступлений, которые позволяют нам в дальнейшем работать над расширением ее мандата. В частности, в тексте конвенции прописана борьба с распространением детской порнографии, это большой шаг вперед. Это бич сейчас для многих стран мира. Через работу после подписания конвенции мы планируем также предусмотреть разработку дополнительного протокола. Здесь мы рассчитываем в первую очередь на поддержку мусульманских стран..,", - сказал он, выступая в ходе Международного экономического форума "Россия - Исламский мир: KazanForum". Ранее Люкманов в интервью РИА Новости рассказал, что США и их союзники пытались сорвать разработку конвенции после начала переговоров в феврале 2022 года. Несмотря на это, документ был одобрен резолюцией генассамблеи, и после его ратификации и вступления в силу правоохранители РФ и их иностранные партнеры получат действенный инструмент сотрудничества в борьбе с преступным использованием информационных технологий, добавил дипломат. Он также отметил, что церемония подписания конвенции планируется в Ханое, столице Вьетнама. РИА Новости выступает информационным партнером XVI Международного экономического форума "Россия - Исламский мир: KazanForum"
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россия, москва, ханой, артур люкманов
Россия, Москва, Ханой, Артур Люкманов
Россия планирует разработку дополнительного протокола по киберпреступности

МИД: Россия планирует разработку дополнительного протокола по киберпреступности

© Fotolia / Artur MarciniecРабота за компьютером
Работа за компьютером - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
© Fotolia / Artur Marciniec
Работа за компьютером. Архивное фото
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КАЗАНЬ, 14 мая - РИА Новости. Москва планирует разработку дополнительного протокола после подписания конвенции против киберпреступности в октябре в Ханое, заявил спецпредставитель президента Российской Федерации по вопросам международного сотрудничества в области информационной безопасности, директор департамента международной информационной безопасности МИД РФ Артур Люкманов.
Россия хотела бы, чтобы у конвенции был как можно более широкий охват и там присутствовали такие составы преступлений как терроризм и экстремизм, но противники Москвы делают все, чтобы этого не было, указал Люкманов.
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"Однако мы смогли заложить в текст конвенции такие составы преступлений, которые позволяют нам в дальнейшем работать над расширением ее мандата. В частности, в тексте конвенции прописана борьба с распространением детской порнографии, это большой шаг вперед. Это бич сейчас для многих стран мира. Через работу после подписания конвенции мы планируем также предусмотреть разработку дополнительного протокола. Здесь мы рассчитываем в первую очередь на поддержку мусульманских стран..,", - сказал он, выступая в ходе Международного экономического форума "Россия - Исламский мир: KazanForum".
Ранее Люкманов в интервью РИА Новости рассказал, что США и их союзники пытались сорвать разработку конвенции после начала переговоров в феврале 2022 года. Несмотря на это, документ был одобрен резолюцией генассамблеи, и после его ратификации и вступления в силу правоохранители РФ и их иностранные партнеры получат действенный инструмент сотрудничества в борьбе с преступным использованием информационных технологий, добавил дипломат. Он также отметил, что церемония подписания конвенции планируется в Ханое, столице Вьетнама.
РИА Новости выступает информационным партнером XVI Международного экономического форума "Россия - Исламский мир: KazanForum"
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