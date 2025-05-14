https://ria.ru/20250514/rossija-2016903835.html

Россия и Египет обсуждают проекты создания СПГ-терминалов

Россия и Египет обсуждают проекты создания СПГ-терминалов - РИА Новости, 14.05.2025

Россия и Египет обсуждают проекты создания СПГ-терминалов

Россия и Египет обсуждают проекты создания СПГ-терминалов, сообщил журналистам глава Минпромторга РФ Антон Алиханов. РИА Новости, 14.05.2025

2025-05-14T15:22:00+03:00

2025-05-14T15:22:00+03:00

2025-05-14T15:22:00+03:00

экономика

россия

египет

антон алиханов

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

евразийская экономическая комиссия

евразийский экономический союз

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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Россия и Египет обсуждают проекты создания СПГ-терминалов, сообщил журналистам глава Минпромторга РФ Антон Алиханов. "Обсуждаются проекты по созданию СПГ-терминалов, но сейчас ничего более конкретного, наверное, сказать не смогу. Но работа идёт", - сказал он в кулуарах 15-го заседания Российско-Египетской межправительственной комиссии. Министр добавил, что отдельно обсуждаются перспективы по зоне свободной торговли. "Надеемся, что у министра (министр инвестиций и внешней торговли Арабской Республики Египет Хассан Аль-Хатыб - ред.) получится и сегодня произойдет встреча, в том числе с Андреем Александровичем Слепнёвым, нашим министром по торговле, который работает в Евразийской экономической комиссии", - уточнил Алиханов. Ранее в среду он отмечал, что заключение соглашения о зоне свободной торговли между Египтом и Евразийским экономическим союзом станет главным драйвером роста товарооборота России и Египта.

https://ria.ru/20250514/alikhanov-2016858728.html

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экономика, россия, египет, антон алиханов, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), евразийская экономическая комиссия, евразийский экономический союз