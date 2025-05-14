https://ria.ru/20250514/rossija-2016863008.html
Мишустин призвал Малайзию проводить культурно-просветительские мероприятия
Мишустин призвал Малайзию проводить культурно-просветительские мероприятия - РИА Новости, 14.05.2025
Мишустин призвал Малайзию проводить культурно-просветительские мероприятия
России и Малайзии нужно регулярно проводить совместные культурно-просветительские мероприятия, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с... РИА Новости, 14.05.2025
2025-05-14T13:07:00+03:00
2025-05-14T13:07:00+03:00
2025-05-14T13:10:00+03:00
россия
малайзия
михаил мишустин
анвар ибрагим (премьер-министр малайзии)
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. России и Малайзии нужно регулярно проводить совместные культурно-просветительские мероприятия, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом. "Считаем важным проводить на регулярной основе совместные мероприятия в области культуры и искусства, организовывать фестивали кино, чтобы граждане России и Малайзии могли лучше познакомиться с историей, с традициями, с культурой наших стран", - сказал глава российского кабмина. Мишустин также отметил сотрудничество двух стран в сфере образования. "Между университетами России и Малайзии реализуется более сотни соглашений о сотрудничестве. Мы готовим новые совместные образовательные программы и расширяем межвузовские контакты, студенческие обмены также популярны", - добавил он. "В гуманитарной сфере мы уделяем особое внимание подготовке кадров, высшее образование в России получили более 6 тысяч граждан Малайзии. В этом учебном году в российских вузах обучается 575 малазийских студентов, в том числе по квоте правительства России", - подчеркнул премьер.
https://ria.ru/20250514/kreml-2016855946.html
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россия, малайзия, михаил мишустин, анвар ибрагим (премьер-министр малайзии)
Россия, Малайзия, Михаил Мишустин, Анвар Ибрагим (премьер-министр Малайзии)
Мишустин призвал Малайзию проводить культурно-просветительские мероприятия
Мишустин: России и Малайзии нужно проводить совместные культурные мероприятия