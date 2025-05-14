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Индонезия в январе-феврале купила у России угля на рекордную сумму - РИА Новости, 14.05.2025
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03:07 14.05.2025
https://ria.ru/20250514/rossija-2016786094.html
Индонезия в январе-феврале купила у России угля на рекордную сумму
Индонезия в январе-феврале купила у России угля на рекордную сумму - РИА Новости, 14.05.2025
Индонезия в январе-феврале купила у России угля на рекордную сумму
Россия в январе-феврале поставила в Индонезию угля на рекордные для этого периода 136,6 миллиона долларов, следует из анализа РИА Новости данных индонезийской... РИА Новости, 14.05.2025
2025-05-14T03:07:00+03:00
2025-05-14T03:07:00+03:00
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Россия в январе-феврале поставила в Индонезию угля на рекордные для этого периода 136,6 миллиона долларов, следует из анализа РИА Новости данных индонезийской статслужбы. Индонезийские компании за первые два месяца этого года приобрели у России 888,7 тысячи тонн угля, что на четверть выше значения за аналогичный период прошлого года. При этом стоимость российского экспорта составила 136,6 миллиона долларов против 122 миллионов годом ранее. Поставки в январе-феврале стали рекордными для этого периода как в денежном, так и в физическом выражениях. Россия была вторым основным поставщиком угля на индонезийский рынок. Лидером была Австралия, которая в январе-феврале экспортировала в Индонезию этого углеводорода на 271,2 миллиона долларов. Тройку замкнули США с продажами на 100,8 миллиона долларов.
https://ria.ru/20250513/rossija-2016599484.html
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экономика, россия, индонезия, австралия
Экономика, Россия, Индонезия, Австралия
Индонезия в январе-феврале купила у России угля на рекордную сумму

Россия поставила Индонезии угля на рекордные 136,6 миллиона долларов

© РИА Новости / Михаил ЦыгановПеревозка угля по Калимантану в Индонезии
Перевозка угля по Калимантану в Индонезии - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
© РИА Новости / Михаил Цыганов
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Россия в январе-феврале поставила в Индонезию угля на рекордные для этого периода 136,6 миллиона долларов, следует из анализа РИА Новости данных индонезийской статслужбы.
Индонезийские компании за первые два месяца этого года приобрели у России 888,7 тысячи тонн угля, что на четверть выше значения за аналогичный период прошлого года. При этом стоимость российского экспорта составила 136,6 миллиона долларов против 122 миллионов годом ранее.
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Поставки в январе-феврале стали рекордными для этого периода как в денежном, так и в физическом выражениях.
Россия была вторым основным поставщиком угля на индонезийский рынок. Лидером была Австралия, которая в январе-феврале экспортировала в Индонезию этого углеводорода на 271,2 миллиона долларов. Тройку замкнули США с продажами на 100,8 миллиона долларов.
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