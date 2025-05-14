https://ria.ru/20250514/rossija-2016786094.html

Индонезия в январе-феврале купила у России угля на рекордную сумму

Индонезия в январе-феврале купила у России угля на рекордную сумму - РИА Новости, 14.05.2025

Индонезия в январе-феврале купила у России угля на рекордную сумму

Россия в январе-феврале поставила в Индонезию угля на рекордные для этого периода 136,6 миллиона долларов, следует из анализа РИА Новости данных индонезийской... РИА Новости, 14.05.2025

2025-05-14T03:07:00+03:00

2025-05-14T03:07:00+03:00

2025-05-14T03:07:00+03:00

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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Россия в январе-феврале поставила в Индонезию угля на рекордные для этого периода 136,6 миллиона долларов, следует из анализа РИА Новости данных индонезийской статслужбы. Индонезийские компании за первые два месяца этого года приобрели у России 888,7 тысячи тонн угля, что на четверть выше значения за аналогичный период прошлого года. При этом стоимость российского экспорта составила 136,6 миллиона долларов против 122 миллионов годом ранее. Поставки в январе-феврале стали рекордными для этого периода как в денежном, так и в физическом выражениях. Россия была вторым основным поставщиком угля на индонезийский рынок. Лидером была Австралия, которая в январе-феврале экспортировала в Индонезию этого углеводорода на 271,2 миллиона долларов. Тройку замкнули США с продажами на 100,8 миллиона долларов.

https://ria.ru/20250513/rossija-2016599484.html

https://ria.ru/20250322/postavki-2006634903.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, россия, индонезия, австралия