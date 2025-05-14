https://ria.ru/20250514/rospotrebnadzor-2016785768.html
Роспотребнадзор рассказал, как избежать распространения инфекций на кухне
Роспотребнадзор рассказал, как избежать распространения инфекций на кухне - РИА Новости, 14.05.2025
Роспотребнадзор рассказал, как избежать распространения инфекций на кухне
Чтобы избежать распространения инфекционных заболеваний на кухне, следует обеспечить чистоту рук, одежды и кухонного инвентаря, рассказали РИА Новости в... РИА Новости, 14.05.2025
2025-05-14T03:04:00+03:00
2025-05-14T03:04:00+03:00
2025-05-14T03:04:00+03:00
общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Чтобы избежать распространения инфекционных заболеваний на кухне, следует обеспечить чистоту рук, одежды и кухонного инвентаря, рассказали РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора. "Чистота рук, одежды и кухонного инвентаря имеет решающее значение при приготовлении пищи. Прежде чем приступить к готовке и сервировке стола, необходимо тщательно вымыть руки с мылом, так как пренебрежение гигиеной может привести к распространению инфекционных заболеваний", - рассказали в ведомстве. В пресс-службе уточнили, что для обеспечения чистоты и безопасности на кухне нужно протирать все выключатели, дверцы, ручки шкафов и холодильника не реже одного раза в неделю. "Вентили кранов нужно промывать после каждого приготовления пищи, связанного с обработкой корнеплодов, яиц, сырого мяса, птицы, рыбы, ведь на их поверхности могут находиться возбудители кишечных инфекций", - пояснили в Роспотребнадзоре. Для различных видов продуктов следует использовать отдельные разделочные доски и ножи, добавили в ведомстве. Это поможет избежать вторичного загрязнения и ухудшения запаха. Также нужно ежедневно менять кухонные полотенца. "Используйте отдельные щетки для мытья корнеплодов и губки для обработки раковины, тщательно очищая их после использования", - отметили в пресс-службе. Помимо того, Роспотребнадзор рекомендовал избегать использования металлических мочалок для мытья посуды, так как их трудно тщательно очищать. Губки для мытья посуды следует менять не реже одного раза в неделю, отметили в ведомстве. "Постепенно учитесь сортировать мусор, не забывая промывать мусорное ведро после каждой смены мешка, особенно с помощью дезинфицирующих средств. Обеспечьте чистоту всех поверхностей кухни, включая холодильник, плиту и СВЧ-печь, избегая остатков пищи и грязных подтеков", - посоветовали в пресс-службе.
https://ria.ru/20250507/rospotrebnadzor-2015425968.html
https://ria.ru/20250502/rospotrebnadzor-2014636019.html
https://ria.ru/20250307/detsad-2003553945.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Общество, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
Роспотребнадзор рассказал, как избежать распространения инфекций на кухне
Роспотребнадзор призвал обеспечить чистоту рук, одежды и кухонного инвентаря
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Чтобы избежать распространения инфекционных заболеваний на кухне, следует обеспечить чистоту рук, одежды и кухонного инвентаря, рассказали РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора.
"Чистота рук, одежды и кухонного инвентаря имеет решающее значение при приготовлении пищи. Прежде чем приступить к готовке и сервировке стола, необходимо тщательно вымыть руки с мылом, так как пренебрежение гигиеной может привести к распространению инфекционных заболеваний", - рассказали в ведомстве.
В пресс-службе уточнили, что для обеспечения чистоты и безопасности на кухне нужно протирать все выключатели, дверцы, ручки шкафов и холодильника не реже одного раза в неделю.
"Вентили кранов нужно промывать после каждого приготовления пищи, связанного с обработкой корнеплодов, яиц, сырого мяса, птицы, рыбы, ведь на их поверхности могут находиться возбудители кишечных инфекций", - пояснили в Роспотребнадзоре
.
Для различных видов продуктов следует использовать отдельные разделочные доски и ножи, добавили в ведомстве. Это поможет избежать вторичного загрязнения и ухудшения запаха. Также нужно ежедневно менять кухонные полотенца.
"Используйте отдельные щетки для мытья корнеплодов и губки для обработки раковины, тщательно очищая их после использования", - отметили в пресс-службе.
Помимо того, Роспотребнадзор рекомендовал избегать использования металлических мочалок для мытья посуды, так как их трудно тщательно очищать. Губки для мытья посуды следует менять не реже одного раза в неделю, отметили в ведомстве.
"Постепенно учитесь сортировать мусор, не забывая промывать мусорное ведро после каждой смены мешка, особенно с помощью дезинфицирующих средств. Обеспечьте чистоту всех поверхностей кухни, включая холодильник, плиту и СВЧ-печь, избегая остатков пищи и грязных подтеков", - посоветовали в пресс-службе.