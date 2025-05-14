https://ria.ru/20250514/rospotrebnadzor-2016785768.html

Роспотребнадзор рассказал, как избежать распространения инфекций на кухне

Роспотребнадзор рассказал, как избежать распространения инфекций на кухне - РИА Новости, 14.05.2025

Роспотребнадзор рассказал, как избежать распространения инфекций на кухне

Чтобы избежать распространения инфекционных заболеваний на кухне, следует обеспечить чистоту рук, одежды и кухонного инвентаря, рассказали РИА Новости в... РИА Новости, 14.05.2025

2025-05-14T03:04:00+03:00

2025-05-14T03:04:00+03:00

2025-05-14T03:04:00+03:00

общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Чтобы избежать распространения инфекционных заболеваний на кухне, следует обеспечить чистоту рук, одежды и кухонного инвентаря, рассказали РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора. "Чистота рук, одежды и кухонного инвентаря имеет решающее значение при приготовлении пищи. Прежде чем приступить к готовке и сервировке стола, необходимо тщательно вымыть руки с мылом, так как пренебрежение гигиеной может привести к распространению инфекционных заболеваний", - рассказали в ведомстве. В пресс-службе уточнили, что для обеспечения чистоты и безопасности на кухне нужно протирать все выключатели, дверцы, ручки шкафов и холодильника не реже одного раза в неделю. "Вентили кранов нужно промывать после каждого приготовления пищи, связанного с обработкой корнеплодов, яиц, сырого мяса, птицы, рыбы, ведь на их поверхности могут находиться возбудители кишечных инфекций", - пояснили в Роспотребнадзоре. Для различных видов продуктов следует использовать отдельные разделочные доски и ножи, добавили в ведомстве. Это поможет избежать вторичного загрязнения и ухудшения запаха. Также нужно ежедневно менять кухонные полотенца. "Используйте отдельные щетки для мытья корнеплодов и губки для обработки раковины, тщательно очищая их после использования", - отметили в пресс-службе. Помимо того, Роспотребнадзор рекомендовал избегать использования металлических мочалок для мытья посуды, так как их трудно тщательно очищать. Губки для мытья посуды следует менять не реже одного раза в неделю, отметили в ведомстве. "Постепенно учитесь сортировать мусор, не забывая промывать мусорное ведро после каждой смены мешка, особенно с помощью дезинфицирующих средств. Обеспечьте чистоту всех поверхностей кухни, включая холодильник, плиту и СВЧ-печь, избегая остатков пищи и грязных подтеков", - посоветовали в пресс-службе.

https://ria.ru/20250507/rospotrebnadzor-2015425968.html

https://ria.ru/20250502/rospotrebnadzor-2014636019.html

https://ria.ru/20250307/detsad-2003553945.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)