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В Калининградской области возбудили дело о контрабанде
В Калининградской области возбудили дело о контрабанде - РИА Новости, 14.05.2025
В Калининградской области возбудили дело о контрабанде
В Калининградской области возбуждено уголовное дело против гражданки РФ, которая подозревается в контрабанде высокотехнологичного оборудования радиоэлектронной... РИА Новости, 14.05.2025
2025-05-14T10:29:00+03:00
2025-05-14T10:29:00+03:00
2025-05-14T10:40:00+03:00
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КАЛИНИНГРАД, 14 мая — РИА Новости. В Калининградской области возбуждено уголовное дело против гражданки РФ, которая подозревается в контрабанде высокотехнологичного оборудования радиоэлектронной борьбы, сообщает пресс-служба регионального УФСБ России. "УФСБ России по Калининградской области возбуждено уголовное дело в отношении гражданки России, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного частью 1.1 статьи 226.1 УК России... Сотрудниками территориального органа безопасности задокументирована и пресечена противоправная деятельность указанного лица, осуществлявшего незаконное перемещение через таможенную границу Евразийского экономического союза высокотехнологичного оборудования радиоэлектронной борьбы, которое может быть использовано при создании вооружения и военной техники, с сокрытием его от таможенного контроля", - говорится в сообщении. Отмечается, что статья о незаконном перемещении технологий, информации или результатов интеллектуальной деятельности, которые могут быть использованы при создании вооружения или военной техники, предполагает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.
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происшествия, россия, калининградская область, евразийский экономический союз
Происшествия, Россия, Калининградская область, Евразийский экономический союз
В Калининградской области возбудили дело о контрабанде
В Калининградской области пресекли контрабанду оборудования РЭБ