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Путин провел телефонный разговор с президентом Бразилии - РИА Новости, 15.05.2025
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21:08 14.05.2025 (обновлено: 00:21 15.05.2025)
https://ria.ru/20250514/razgovor-2016985688.html
Путин провел телефонный разговор с президентом Бразилии
Путин провел телефонный разговор с президентом Бразилии - РИА Новости, 15.05.2025
Путин провел телефонный разговор с президентом Бразилии
Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой во время технической остановки спецрейса в Москве по пути из... РИА Новости, 15.05.2025
2025-05-14T21:08:00+03:00
2025-05-15T00:21:00+03:00
бразилия
москва
китай
россия
владимир путин
луис инасиу лула да силва
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МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой во время технической остановки спецрейса в Москве по пути из Китая, сообщила пресс-служба Кремля.&quot;Состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Федеративной Республики Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой во время технической остановки бразильского спецрейса в Москве по пути из Китая&quot;, —говорится в материале.По информации сервиса Flightradar24, правительственный борт прибыл в среду в Москву из Пекина в 14:05 и покинул столицу в 16:53 мск.Лула да Силва побывал в Москве на праздновании 80-летия Победы в Великой Отечественной войне и провел переговоры с российским лидером Владимиром Путиным, а затем отправился с государственным визитом в Китай. Он заявил, что на обратном пути снова посетит Россию, чтобы попросить Путина отправиться в Стамбул и принять участие в переговорах по завершению конфликта на Украине.На прошлой неделе Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий. Он подчеркнул, что не исключает достижения реального прекращения огня, которое будет соблюдаться Киевом. Встреча планируется в Стамбуле 15 мая, состав российской делегации пока неизвестен.Владимир Зеленский ответил на инициативу Путина ультиматумом: по его словам, Киев сядет за стол переговоров, только если Москва согласится на полное прекращение огня с 12 мая. Но после того как американский президент Дональд Трамп призвал киевские власти немедленно согласиться на предложение Москвы, Зеленский заявил, что будет ждать российского лидера в Турции в четверг.Хозяин Белого дома, который сейчас находится на Ближнем Востоке, сообщил, что может встретиться с Путиным, если тот приедет в Стамбул.
https://ria.ru/20250509/diplomatiya-2015273030.html
https://ria.ru/20250514/braziliya-2016986861.html
https://ria.ru/20250514/putin-2016747486.html
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бразилия, москва, китай, россия, владимир путин, луис инасиу лула да силва
Бразилия, Москва, Китай, Россия, Владимир Путин, Луис Инасиу Лула да Силва
Путин провел телефонный разговор с президентом Бразилии

Кремль: Путин поговорил по телефону с да Силвой во время его остановки в Москве

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой во время технической остановки спецрейса в Москве по пути из Китая, сообщила пресс-служба Кремля.
«

"Состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Федеративной Республики Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой во время технической остановки бразильского спецрейса в Москве по пути из Китая", —говорится в материале.

Президент РФ Владимир Путин и президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва во время встречи - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
Межгосударственные отношения России и Бразилии
9 мая, 03:02
По информации сервиса Flightradar24, правительственный борт прибыл в среду в Москву из Пекина в 14:05 и покинул столицу в 16:53 мск.
Лула да Силва побывал в Москве на праздновании 80-летия Победы в Великой Отечественной войне и провел переговоры с российским лидером Владимиром Путиным, а затем отправился с государственным визитом в Китай. Он заявил, что на обратном пути снова посетит Россию, чтобы попросить Путина отправиться в Стамбул и принять участие в переговорах по завершению конфликта на Украине.
На прошлой неделе Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий. Он подчеркнул, что не исключает достижения реального прекращения огня, которое будет соблюдаться Киевом. Встреча планируется в Стамбуле 15 мая, состав российской делегации пока неизвестен.
Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
Президент Бразилии заявил о намерении содействовать переговорам по Украине
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Владимир Зеленский ответил на инициативу Путина ультиматумом: по его словам, Киев сядет за стол переговоров, только если Москва согласится на полное прекращение огня с 12 мая. Но после того как американский президент Дональд Трамп призвал киевские власти немедленно согласиться на предложение Москвы, Зеленский заявил, что будет ждать российского лидера в Турции в четверг.
Хозяин Белого дома, который сейчас находится на Ближнем Востоке, сообщил, что может встретиться с Путиным, если тот приедет в Стамбул.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
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