https://ria.ru/20250514/rada-2016825297.html

Украинские власти относятся к гражданам, как к рабам, считают в Раде

Украинские власти относятся к гражданам, как к рабам, считают в Раде - РИА Новости, 14.05.2025

Украинские власти относятся к гражданам, как к рабам, считают в Раде

Украинские власти, закрывая границы на выезд из страны, демонстрируют свое отношение к населению, как к рабам, заявил депутат Верховной рады Георгий Мазурашу. РИА Новости, 14.05.2025

2025-05-14T10:37:00+03:00

2025-05-14T10:37:00+03:00

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МОСКВА, 14 мая – РИА Новости. Украинские власти, закрывая границы на выезд из страны, демонстрируют свое отношение к населению, как к рабам, заявил депутат Верховной рады Георгий Мазурашу. "Многие люди, увидев, что их закрыли в стране, начали искать пути, как же выехать за границу. Сейчас, когда границы остаются закрытыми и когда от некоторых чиновников разного уровня мы слышим, что они будут закрыты даже после завершения военного положения, что нужно какое-то время держать границу закрытой. Я это воспринимаю это, как демонстрацию отношения к людям как к рабам, то есть: вы - наши рабы, мы решили, что вы тут должны быть. Это не перспективно", - сказал Мазурашу в интервью украинскому YouTube-каналу "Суперпозиция". Депутат кроме того отметил и негативную реакцию на принудительную мобилизацию на Украине, которая является причиной бегства мужчин призывного возраста из страны и их отказа от официального трудоустройства. "Их загнали в подполье, они у нас выпали из экономической жизни", - отметил Мазурашу. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

https://ria.ru/20250514/tochka-2016780242.html

https://ria.ru/20250425/ukraina-2013359740.html

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в мире, здоровье - общество, украина, владимир зеленский, верховная рада украины