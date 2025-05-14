https://ria.ru/20250514/pvo-2016798981.html

Силы ПВО за ночь уничтожили 12 украинских БПЛА

Силы ПВО за ночь уничтожили 12 украинских БПЛА - РИА Новости, 14.05.2025

Силы ПВО за ночь уничтожили 12 украинских БПЛА

Силы ПВО уничтожили ночью 12 дронов ВСУ над Черным морем и Белгородской областью, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 14.05.2025

2025-05-14T07:16:00+03:00

2025-05-14T07:16:00+03:00

2025-05-14T08:48:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

безопасность

черное море

белгородская область

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы украины

беспилотники

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МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Силы ПВО уничтожили ночью 12 дронов ВСУ над Черным морем и Белгородской областью, сообщили в Минобороны."В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожено 12 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", — говорится в сводке.Над Черным морем сбили девять дронов, еще три — над территорией Белгородской области.ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО перехватывают летательные аппараты противника.С 9 августа 2024-го в Белгородской области ввели режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановку там признали чрезвычайной ситуацией федерального характера.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

черное море

белгородская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, безопасность, черное море, белгородская область, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, беспилотники