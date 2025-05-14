https://ria.ru/20250514/pvo-2016798981.html
Силы ПВО за ночь уничтожили 12 украинских БПЛА
Силы ПВО за ночь уничтожили 12 украинских БПЛА - РИА Новости, 14.05.2025
Силы ПВО за ночь уничтожили 12 украинских БПЛА
Силы ПВО уничтожили ночью 12 дронов ВСУ над Черным морем и Белгородской областью, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 14.05.2025
2025-05-14T07:16:00+03:00
2025-05-14T07:16:00+03:00
2025-05-14T08:48:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
безопасность
черное море
белгородская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
беспилотники
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МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Силы ПВО уничтожили ночью 12 дронов ВСУ над Черным морем и Белгородской областью, сообщили в Минобороны."В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожено 12 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", — говорится в сводке.Над Черным морем сбили девять дронов, еще три — над территорией Белгородской области.ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО перехватывают летательные аппараты противника.С 9 августа 2024-го в Белгородской области ввели режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановку там признали чрезвычайной ситуацией федерального характера.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, безопасность, черное море, белгородская область, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, беспилотники
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность, Черное море, Белгородская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, Беспилотники
Силы ПВО за ночь уничтожили 12 украинских БПЛА
Силы ПВО за ночь уничтожили 12 БПЛА над Черным морем и Белгородской областью