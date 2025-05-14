https://ria.ru/20250514/putin-2016997547.html

Путин утвердил состав делегации России для переговоров с Украиной

Путин утвердил состав делегации России для переговоров с Украиной - РИА Новости, 14.05.2025

Путин утвердил состав делегации России для переговоров с Украиной

Президент России Владимир Путин утвердил состав делегации России для переговоров с Украиной, сообщается на сайте Кремля. РИА Новости, 14.05.2025

2025-05-14T22:56:00+03:00

2025-05-14T22:56:00+03:00

2025-05-14T23:12:00+03:00

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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин утвердил состав делегации России для переговоров с Украиной, сообщается на сайте Кремля.Путин подписал распоряжение "О составе делегации Российской Федерации для переговоров с Украиной"."Утвердить следующий состав делегации Российской Федерации для переговоров с Украиной: Мединский Владимир – помощник президента Российской Федерации (глава делегации), Галузин Михаил – заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации (член делегации), Костюков Игорь – начальник Главного управления Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации (член делегации), Фомин Александр – заместитель Министра обороны Российской Федерации (член делегации)", - говорится в сообщении.Также утвержден состав экспертов, в него входят: Зорин Александр – первый заместитель начальника информации управления Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации, Подобреевская Eлена – заместитель начальника Управления Президента Российской Федерации по государственной политике в гуманитарной сфере, Полищук Алексей – директор Второго департамента стран СНГ МИДа России и Шевцов Виктор – заместитель начальника Главного управления международного военного сотрудничества Минобороны России.Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

https://ria.ru/20250514/putin-2016747486.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, украина, владимир путин, политика, переговоры россии и украины в стамбуле — 2025, снг