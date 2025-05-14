Рейтинг@Mail.ru
Путин утвердил состав делегации России для переговоров с Украиной - РИА Новости, 14.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:56 14.05.2025 (обновлено: 23:12 14.05.2025)
https://ria.ru/20250514/putin-2016997547.html
Путин утвердил состав делегации России для переговоров с Украиной
Путин утвердил состав делегации России для переговоров с Украиной - РИА Новости, 14.05.2025
Путин утвердил состав делегации России для переговоров с Украиной
Президент России Владимир Путин утвердил состав делегации России для переговоров с Украиной, сообщается на сайте Кремля. РИА Новости, 14.05.2025
2025-05-14T22:56:00+03:00
2025-05-14T23:12:00+03:00
россия
украина
владимир путин
политика
переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
снг
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0d/2016758500_0:0:3162:1779_1920x0_80_0_0_a5723a4906e215d0f786e9a4c03b6c40.jpg
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин утвердил состав делегации России для переговоров с Украиной, сообщается на сайте Кремля.Путин подписал распоряжение "О составе делегации Российской Федерации для переговоров с Украиной"."Утвердить следующий состав делегации Российской Федерации для переговоров с Украиной: Мединский Владимир – помощник президента Российской Федерации (глава делегации), Галузин Михаил – заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации (член делегации), Костюков Игорь – начальник Главного управления Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации (член делегации), Фомин Александр – заместитель Министра обороны Российской Федерации (член делегации)", - говорится в сообщении.Также утвержден состав экспертов, в него входят: Зорин Александр – первый заместитель начальника информации управления Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации, Подобреевская Eлена – заместитель начальника Управления Президента Российской Федерации по государственной политике в гуманитарной сфере, Полищук Алексей – директор Второго департамента стран СНГ МИДа России и Шевцов Виктор – заместитель начальника Главного управления международного военного сотрудничества Минобороны России.Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.
https://ria.ru/20250514/putin-2016747486.html
https://ria.ru/20250513/stambul-2016715081.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0d/2016758500_242:0:2973:2048_1920x0_80_0_0_aeb7678c46fff458d72306dc601f69f3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, украина, владимир путин, политика, переговоры россии и украины в стамбуле — 2025, снг
Россия, Украина, Владимир Путин, Политика, Переговоры России и Украины в Стамбуле — 2025, СНГ

Путин утвердил состав делегации России для переговоров с Украиной

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин утвердил состав делегации России для переговоров с Украиной, сообщается на сайте Кремля.
Путин подписал распоряжение "О составе делегации Российской Федерации для переговоров с Украиной".
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
Только не это: перед переговорами в Стамбуле Путин рассказал про страх
Вчера, 08:00
«
"Утвердить следующий состав делегации Российской Федерации для переговоров с Украиной: Мединский Владимир – помощник президента Российской Федерации (глава делегации), Галузин Михаил – заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации (член делегации), Костюков Игорь – начальник Главного управления Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации (член делегации), Фомин Александр – заместитель Министра обороны Российской Федерации (член делегации)", - говорится в сообщении.
Также утвержден состав экспертов, в него входят: Зорин Александр – первый заместитель начальника информации управления Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации, Подобреевская Eлена – заместитель начальника Управления Президента Российской Федерации по государственной политике в гуманитарной сфере, Полищук Алексей – директор Второго департамента стран СНГ МИДа России и Шевцов Виктор – заместитель начальника Главного управления международного военного сотрудничества Минобороны России.
Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.
Турецкие флаги в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 13.05.2025
В Стамбуле все готово к переговорам России и Украины, сообщил источник
13 мая, 16:45
 
РоссияУкраинаВладимир ПутинПолитикаПереговоры России и Украины в Стамбуле — 2025СНГ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала