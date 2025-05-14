Путин утвердил состав делегации России для переговоров с Украиной
Президент России Владимир Путин . Архивное фото
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин утвердил состав делегации России для переговоров с Украиной, сообщается на сайте Кремля.
Путин подписал распоряжение "О составе делегации Российской Федерации для переговоров с Украиной".
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"Утвердить следующий состав делегации Российской Федерации для переговоров с Украиной: Мединский Владимир – помощник президента Российской Федерации (глава делегации), Галузин Михаил – заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации (член делегации), Костюков Игорь – начальник Главного управления Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации (член делегации), Фомин Александр – заместитель Министра обороны Российской Федерации (член делегации)", - говорится в сообщении.
Также утвержден состав экспертов, в него входят: Зорин Александр – первый заместитель начальника информации управления Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации, Подобреевская Eлена – заместитель начальника Управления Президента Российской Федерации по государственной политике в гуманитарной сфере, Полищук Алексей – директор Второго департамента стран СНГ МИДа России и Шевцов Виктор – заместитель начальника Главного управления международного военного сотрудничества Минобороны России.
Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.