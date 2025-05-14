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Путин и да Силва подтвердили настрой на развитие партнерства - РИА Новости, 14.05.2025
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21:24 14.05.2025
https://ria.ru/20250514/putin-2016987667.html
Путин и да Силва подтвердили настрой на развитие партнерства
Путин и да Силва подтвердили настрой на развитие партнерства - РИА Новости, 14.05.2025
Путин и да Силва подтвердили настрой на развитие партнерства
Президент России Владимир Путин и лидер Бразилии Луис Инасио Лула да Силва в телефонном разговоре подтвердили настрой на развитие российско-бразильского... РИА Новости, 14.05.2025
2025-05-14T21:24:00+03:00
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россия
бразилия
москва
владимир путин
луис инасиу лула да силва
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и лидер Бразилии Луис Инасио Лула да Силва в телефонном разговоре подтвердили настрой на развитие российско-бразильского стратегического партнерства, сообщает пресс-служба Кремля. "Главы государств подтвердили настрой на дальнейшее всестороннее развитие российско-бразильского стратегического партнерства, новый импульс которому придали проведенные ими в Москве 9 мая переговоры", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250509/rossiya-2016069614.html
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россия, бразилия, москва, владимир путин, луис инасиу лула да силва
Россия, Бразилия, Москва, Владимир Путин, Луис Инасиу Лула да Силва
Путин и да Силва подтвердили настрой на развитие партнерства

Президенты РФ и Бразилии подтвердили планы развивать стратегическое партнерство

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и лидер Бразилии Луис Инасио Лула да Силва в телефонном разговоре подтвердили настрой на развитие российско-бразильского стратегического партнерства, сообщает пресс-служба Кремля.
«
"Главы государств подтвердили настрой на дальнейшее всестороннее развитие российско-бразильского стратегического партнерства, новый импульс которому придали проведенные ими в Москве 9 мая переговоры", - говорится в сообщении.
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