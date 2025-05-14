https://ria.ru/20250514/putin-2016987667.html

Путин и да Силва подтвердили настрой на развитие партнерства

Путин и да Силва подтвердили настрой на развитие партнерства - РИА Новости, 14.05.2025

Путин и да Силва подтвердили настрой на развитие партнерства

Президент России Владимир Путин и лидер Бразилии Луис Инасио Лула да Силва в телефонном разговоре подтвердили настрой на развитие российско-бразильского... РИА Новости, 14.05.2025

2025-05-14T21:24:00+03:00

2025-05-14T21:24:00+03:00

2025-05-14T21:24:00+03:00

россия

бразилия

москва

владимир путин

луис инасиу лула да силва

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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и лидер Бразилии Луис Инасио Лула да Силва в телефонном разговоре подтвердили настрой на развитие российско-бразильского стратегического партнерства, сообщает пресс-служба Кремля. "Главы государств подтвердили настрой на дальнейшее всестороннее развитие российско-бразильского стратегического партнерства, новый импульс которому придали проведенные ими в Москве 9 мая переговоры", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250509/rossiya-2016069614.html

россия

бразилия

москва

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Наталья Макарова

россия, бразилия, москва, владимир путин, луис инасиу лула да силва