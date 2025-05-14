https://ria.ru/20250514/putin-2016982780.html

Путин и премьер Малайзии обсудили решение ИКАО по MH17

Путин и премьер Малайзии обсудили решение ИКАО по MH17 - РИА Новости, 14.05.2025

Путин и премьер Малайзии обсудили решение ИКАО по MH17

Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим заявил, что обсудил с президентом РФ Владимиром Путиным решение ИКАО по МН17, по его словам, Малайзия продолжит... РИА Новости, 14.05.2025

2025-05-14T20:47:00+03:00

2025-05-14T20:47:00+03:00

2025-05-14T20:47:00+03:00

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анвар ибрагим (премьер-министр малайзии)

владимир путин

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международная организация гражданской авиации

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ДЖАКАРТА, 14 мая – РИА Новости. Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим заявил, что обсудил с президентом РФ Владимиром Путиным решение ИКАО по МН17, по его словам, Малайзия продолжит добиваться справедливости и истины посредством независимого процесса. Ранее совет Международной организации гражданской авиации (ИКАО) назвал Россию ответственной за крушение рейса MH17 на востоке Украины в 2014 году. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что решение совета ИКАО по делу о крушении малайзийского боинга специально было озвучено именно сейчас, чтобы попытаться омрачить визит премьер-министра Малайзии в РФ, но сделать это не удалось. "Я поднял тему недавнего решения совета Международной организации гражданской авиации (ИКАО) о сбитом рейсе MH17 непосредственно перед президентом Владимиром Путиным во время нашей двусторонней встречи в Кремле сегодня. Это была своевременная возможность запросить разъяснение у российского правительства после выводов ИКАО, поскольку Малайзия продолжает добиваться истины и справедливости посредством независимого и справедливого процесса при сотрудничестве всех заинтересованных сторон", - написал Анвар Ибрагим в своем Telegram-канале. Политик добавил, что Малайзия по-прежнему полна решимости обеспечить "справедливое урегулирование для жертв и их семей, которые продолжают нести бремя этой трагедии". Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев сразу обвинил в авиакатастрофе ополченцев ДНР, но те заявили, что у них нет средств, которые позволили бы сбить самолет на такой высоте. При этом Украина отказалась предоставить данные со своих радаров, а США не стали передавать следствию спутниковые снимки, где, как они утверждают, виден момент запуска ракеты.

https://ria.ru/20250514/lavrov-2016933815.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, малайзия, россия, украина, анвар ибрагим (премьер-министр малайзии), владимир путин, сергей лавров, международная организация гражданской авиации, крушение малайзийского boeing под донецком