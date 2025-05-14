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Путин поздравил российских школьников с победой на Менделеевской олимпиаде - РИА Новости, 14.05.2025
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19:50 14.05.2025
https://ria.ru/20250514/putin-2016974740.html
Путин поздравил российских школьников с победой на Менделеевской олимпиаде
Путин поздравил российских школьников с победой на Менделеевской олимпиаде - РИА Новости, 14.05.2025
Путин поздравил российских школьников с победой на Менделеевской олимпиаде
Президент РФ Владимир Путин поздравил сборную команду российских школьников с триумфальным выступлением на 59-й Международной Менделеевской олимпиаде и отметил, РИА Новости, 14.05.2025
2025-05-14T19:50:00+03:00
2025-05-14T19:50:00+03:00
россия
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поздравил сборную команду российских школьников с триумфальным выступлением на 59-й Международной Менделеевской олимпиаде и отметил, что участники достойно представили страну на соревнованиях, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. "Вы достойно представили Россию на этих престижных соревнованиях, продемонстрировали глубокие знания, выдержку и командную сплочённость, умение побеждать в честной борьбе с талантливыми сверстниками из многих стран. И потому все десять участников нашей сборной заслуженно были награждены золотыми медалями - впервые за всю историю проведения Международной Менделеевской олимпиады", - говорится в поздравлении. Президент выразил уверенность в том, что и в дальнейшем неординарный творческий, интеллектуальный потенциал и яркие лидерские качества будут помогать школьникам добиваться намеченных целей - и в учёбе в лучших университетах России, и в избранной профессии. Также Путин отметил большой, созидательный вклад организаторов Олимпиады в укрепление международного научно-образовательного, гуманитарного сотрудничества в формате БРИКС+. Российский лидер пожелал школьникам успехов и всего самого доброго.
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россия, владимир путин, брикс
Россия, Владимир Путин, БРИКС
Путин поздравил российских школьников с победой на Менделеевской олимпиаде

Путин: школьники достойно выступили на Международной Менделеевской олимпиаде

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поздравил сборную команду российских школьников с триумфальным выступлением на 59-й Международной Менделеевской олимпиаде и отметил, что участники достойно представили страну на соревнованиях, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
«
"Вы достойно представили Россию на этих престижных соревнованиях, продемонстрировали глубокие знания, выдержку и командную сплочённость, умение побеждать в честной борьбе с талантливыми сверстниками из многих стран. И потому все десять участников нашей сборной заслуженно были награждены золотыми медалями - впервые за всю историю проведения Международной Менделеевской олимпиады", - говорится в поздравлении.
Президент выразил уверенность в том, что и в дальнейшем неординарный творческий, интеллектуальный потенциал и яркие лидерские качества будут помогать школьникам добиваться намеченных целей - и в учёбе в лучших университетах России, и в избранной профессии.
Также Путин отметил большой, созидательный вклад организаторов Олимпиады в укрепление международного научно-образовательного, гуманитарного сотрудничества в формате БРИКС+.
Российский лидер пожелал школьникам успехов и всего самого доброго.
Медали для победителей Международной Менделеевской олимпиады по химии - РИА Новости, 1920, 12.05.2025
Российские школьники выиграли золото на Менделеевской олимпиаде
12 мая, 19:16
 
РоссияВладимир ПутинБРИКС
 
 
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