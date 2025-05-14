https://ria.ru/20250514/putin-2016974740.html

Путин поздравил российских школьников с победой на Менделеевской олимпиаде

Путин поздравил российских школьников с победой на Менделеевской олимпиаде - РИА Новости, 14.05.2025

Путин поздравил российских школьников с победой на Менделеевской олимпиаде

Президент РФ Владимир Путин поздравил сборную команду российских школьников с триумфальным выступлением на 59-й Международной Менделеевской олимпиаде и отметил, РИА Новости, 14.05.2025

2025-05-14T19:50:00+03:00

2025-05-14T19:50:00+03:00

2025-05-14T19:50:00+03:00

россия

владимир путин

брикс

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0d/2016724519_0:133:3007:1824_1920x0_80_0_0_1a4d9c86e572a33d44039ceb01f366a4.jpg

МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поздравил сборную команду российских школьников с триумфальным выступлением на 59-й Международной Менделеевской олимпиаде и отметил, что участники достойно представили страну на соревнованиях, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. "Вы достойно представили Россию на этих престижных соревнованиях, продемонстрировали глубокие знания, выдержку и командную сплочённость, умение побеждать в честной борьбе с талантливыми сверстниками из многих стран. И потому все десять участников нашей сборной заслуженно были награждены золотыми медалями - впервые за всю историю проведения Международной Менделеевской олимпиады", - говорится в поздравлении. Президент выразил уверенность в том, что и в дальнейшем неординарный творческий, интеллектуальный потенциал и яркие лидерские качества будут помогать школьникам добиваться намеченных целей - и в учёбе в лучших университетах России, и в избранной профессии. Также Путин отметил большой, созидательный вклад организаторов Олимпиады в укрепление международного научно-образовательного, гуманитарного сотрудничества в формате БРИКС+. Российский лидер пожелал школьникам успехов и всего самого доброго.

https://ria.ru/20250512/olimpiada-2016566562.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, владимир путин, брикс