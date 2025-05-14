https://ria.ru/20250514/putin-2016972086.html

Путин не встречался с президентом Бразилии во время его остановки в Москве

Путин не встречался с президентом Бразилии во время его остановки в Москве - РИА Новости, 14.05.2025

Путин не встречался с президентом Бразилии во время его остановки в Москве

Президент Бразилии Инасиу Лула да Силва во время краткой остановки в Москве по пути из Пекина в Бразилиа в среду не встречался с президентом РФ Владимиром... РИА Новости, 14.05.2025

2025-05-14T19:39:00+03:00

2025-05-14T19:39:00+03:00

2025-05-14T19:44:00+03:00

бразилия

москва

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владимир путин

дмитрий песков

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луис инасиу лула да силва

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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Президент Бразилии Инасиу Лула да Силва во время краткой остановки в Москве по пути из Пекина в Бразилиа в среду не встречался с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщили РИА Новости в посольстве Бразилии в Москве."Нет", - сказал собеседник агентства, отвечая на соответствующий вопрос.Согласно данным Flightradar, правительственный борт бразильских ВВС, на котором мог находиться Лула да Силва, прибыл в Москву из Пекина в 14.05 и покинул столицу в 16.53 по московскому времени. Сейчас он направляется в Бразилиа.Лула да Силва с 10 по 14 мая находится в Китае с государственным визитом. В среду СМИ сообщали, что президент Бразилии, завершавший визит в Китай, пообещал встретиться с Путиным. Как заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Кремль проинформирует о возможных контактах президентов, если они будут планироваться в какой-то форме.

https://ria.ru/20250514/lula-2016831333.html

https://ria.ru/20250514/kreml-2016854699.html

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