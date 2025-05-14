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Путин не встречался с президентом Бразилии во время его остановки в Москве - РИА Новости, 14.05.2025
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19:39 14.05.2025 (обновлено: 19:44 14.05.2025)
https://ria.ru/20250514/putin-2016972086.html
Путин не встречался с президентом Бразилии во время его остановки в Москве
Путин не встречался с президентом Бразилии во время его остановки в Москве - РИА Новости, 14.05.2025
Путин не встречался с президентом Бразилии во время его остановки в Москве
Президент Бразилии Инасиу Лула да Силва во время краткой остановки в Москве по пути из Пекина в Бразилиа в среду не встречался с президентом РФ Владимиром... РИА Новости, 14.05.2025
2025-05-14T19:39:00+03:00
2025-05-14T19:44:00+03:00
бразилия
москва
пекин
владимир путин
дмитрий песков
россия
луис инасиу лула да силва
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Президент Бразилии Инасиу Лула да Силва во время краткой остановки в Москве по пути из Пекина в Бразилиа в среду не встречался с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщили РИА Новости в посольстве Бразилии в Москве."Нет", - сказал собеседник агентства, отвечая на соответствующий вопрос.Согласно данным Flightradar, правительственный борт бразильских ВВС, на котором мог находиться Лула да Силва, прибыл в Москву из Пекина в 14.05 и покинул столицу в 16.53 по московскому времени. Сейчас он направляется в Бразилиа.Лула да Силва с 10 по 14 мая находится в Китае с государственным визитом. В среду СМИ сообщали, что президент Бразилии, завершавший визит в Китай, пообещал встретиться с Путиным. Как заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Кремль проинформирует о возможных контактах президентов, если они будут планироваться в какой-то форме.
https://ria.ru/20250514/lula-2016831333.html
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бразилия, москва, пекин, владимир путин, дмитрий песков, россия, луис инасиу лула да силва
Бразилия, Москва, Пекин, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Россия, Луис Инасиу Лула да Силва
Путин не встречался с президентом Бразилии во время его остановки в Москве

Путин не виделся с президентом Бразилии во время его короткой остановки в Москве

© РИА Новости / Алексей Дружинин | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Президент Бразилии Инасиу Лула да Силва во время краткой остановки в Москве по пути из Пекина в Бразилиа в среду не встречался с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщили РИА Новости в посольстве Бразилии в Москве.
"Нет", - сказал собеседник агентства, отвечая на соответствующий вопрос.
Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
Президент Бразилии хочет передать Путину послание по Украине
Вчера, 10:58
Согласно данным Flightradar, правительственный борт бразильских ВВС, на котором мог находиться Лула да Силва, прибыл в Москву из Пекина в 14.05 и покинул столицу в 16.53 по московскому времени. Сейчас он направляется в Бразилиа.
Лула да Силва с 10 по 14 мая находится в Китае с государственным визитом. В среду СМИ сообщали, что президент Бразилии, завершавший визит в Китай, пообещал встретиться с Путиным. Как заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Кремль проинформирует о возможных контактах президентов, если они будут планироваться в какой-то форме.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
Песков: Кремль проинформирует о контактах Путина и президента Бразилии
Вчера, 12:31
 
БразилияМоскваПекинВладимир ПутинДмитрий ПесковРоссияЛуис Инасиу Лула да Силва
 
 
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