https://ria.ru/20250514/putin-2016944225.html

Путин лично проводил премьера Малайзии до его автомобиля

Путин лично проводил премьера Малайзии до его автомобиля - РИА Новости, 14.05.2025

Путин лично проводил премьера Малайзии до его автомобиля

Президент РФ Владимир Путин лично проводил премьер-министра Малайзии Анвара Ибрагима до его автомобиля после состоявшихся переговоров в Москве, видео... РИА Новости, 14.05.2025

2025-05-14T17:40:00+03:00

2025-05-14T17:40:00+03:00

2025-05-14T17:42:00+03:00

малайзия

россия

москва

владимир путин

анвар ибрагим (премьер-министр малайзии)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0e/2016944943_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_66cf56f3c9242e2068d8a8bcd2f2f3ff.jpg

МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин лично проводил премьер-министра Малайзии Анвара Ибрагима до его автомобиля после состоявшихся переговоров в Москве, видео опубликовано в официальном Telegram-канале Кремля. Когда премьер-министр Малайзии покидал Кремль, Путин вышел с ним на улицу и проводил до кортежа. Лидеры тепло пожали друг другу руки и обменялись несколькими фразами на прощание. После того, как премьер-министр Малайзии сел в свой автомобиль, Путин помахал ему рукой. Путин и премьер Малайзии в среду провели переговоры в Кремле. По итогам встречи лидеры сделали заявление для СМИ.

https://ria.ru/20250514/putin-2016938765.html

малайзия

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Путин провожает премьер-министра Малайзии Путин провожает премьер-министра Малайзии 2025-05-14T17:40 true PT0M25S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

малайзия, россия, москва, владимир путин, анвар ибрагим (премьер-министр малайзии)