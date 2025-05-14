https://ria.ru/20250514/putin-2016944225.html
Путин лично проводил премьера Малайзии до его автомобиля
Путин лично проводил премьера Малайзии до его автомобиля - РИА Новости, 14.05.2025
Путин лично проводил премьера Малайзии до его автомобиля
Президент РФ Владимир Путин лично проводил премьер-министра Малайзии Анвара Ибрагима до его автомобиля после состоявшихся переговоров в Москве, видео... РИА Новости, 14.05.2025
2025-05-14T17:40:00+03:00
2025-05-14T17:40:00+03:00
2025-05-14T17:42:00+03:00
малайзия
россия
москва
владимир путин
анвар ибрагим (премьер-министр малайзии)
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин лично проводил премьер-министра Малайзии Анвара Ибрагима до его автомобиля после состоявшихся переговоров в Москве, видео опубликовано в официальном Telegram-канале Кремля. Когда премьер-министр Малайзии покидал Кремль, Путин вышел с ним на улицу и проводил до кортежа. Лидеры тепло пожали друг другу руки и обменялись несколькими фразами на прощание. После того, как премьер-министр Малайзии сел в свой автомобиль, Путин помахал ему рукой. Путин и премьер Малайзии в среду провели переговоры в Кремле. По итогам встречи лидеры сделали заявление для СМИ.
https://ria.ru/20250514/putin-2016938765.html
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Путин провожает премьер-министра Малайзии
Путин провожает премьер-министра Малайзии
2025-05-14T17:40
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малайзия, россия, москва, владимир путин, анвар ибрагим (премьер-министр малайзии)
Малайзия, Россия, Москва, Владимир Путин, Анвар Ибрагим (премьер-министр Малайзии)
Путин лично проводил премьера Малайзии до его автомобиля
Путин лично проводил премьера Малайзии до его автомобиля после переговоров