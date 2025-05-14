https://ria.ru/20250514/putin-2016941745.html

Путин и премьер Малайзии не обсуждали ситуацию на Ближнем Востоке

Путин и премьер Малайзии не обсуждали ситуацию на Ближнем Востоке - РИА Новости, 14.05.2025

Путин и премьер Малайзии не обсуждали ситуацию на Ближнем Востоке

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим не обсуждали ситуацию на Ближнем Востоке на переговорах в Кремле, сообщил... РИА Новости, 14.05.2025

2025-05-14T17:35:00+03:00

2025-05-14T17:35:00+03:00

2025-05-14T17:35:00+03:00

россия

малайзия

ближний восток

анвар ибрагим (премьер-министр малайзии)

дмитрий песков

владимир путин

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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим не обсуждали ситуацию на Ближнем Востоке на переговорах в Кремле, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Нет", - ответил Песков журналистам на соответствующий вопрос. Премьер Малайзии Анвар Ибрагим прибыл в Россию 13 мая с официальным визитом, который продлится до 16 мая. В среду в Кремле прошли переговоры президента РФ и малайзийского премьера.

https://ria.ru/20250514/putin-2016933241.html

россия

малайзия

ближний восток

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, малайзия, ближний восток, анвар ибрагим (премьер-министр малайзии), дмитрий песков, владимир путин