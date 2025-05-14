https://ria.ru/20250514/putin-2016941745.html
Путин и премьер Малайзии не обсуждали ситуацию на Ближнем Востоке
Путин и премьер Малайзии не обсуждали ситуацию на Ближнем Востоке - РИА Новости, 14.05.2025
Путин и премьер Малайзии не обсуждали ситуацию на Ближнем Востоке
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим не обсуждали ситуацию на Ближнем Востоке на переговорах в Кремле, сообщил... РИА Новости, 14.05.2025
2025-05-14T17:35:00+03:00
2025-05-14T17:35:00+03:00
2025-05-14T17:35:00+03:00
россия
малайзия
ближний восток
анвар ибрагим (премьер-министр малайзии)
дмитрий песков
владимир путин
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим не обсуждали ситуацию на Ближнем Востоке на переговорах в Кремле, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Нет", - ответил Песков журналистам на соответствующий вопрос. Премьер Малайзии Анвар Ибрагим прибыл в Россию 13 мая с официальным визитом, который продлится до 16 мая. В среду в Кремле прошли переговоры президента РФ и малайзийского премьера.
https://ria.ru/20250514/putin-2016933241.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, малайзия, ближний восток, анвар ибрагим (премьер-министр малайзии), дмитрий песков, владимир путин
Россия, Малайзия, Ближний Восток, Анвар Ибрагим (премьер-министр Малайзии), Дмитрий Песков, Владимир Путин
Путин и премьер Малайзии не обсуждали ситуацию на Ближнем Востоке
Песков: Путин и премьер Малайзии не обсуждали на переговорах Ближний Восток