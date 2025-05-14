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Путин загадал премьеру Малайзии загадку о третьем троне в Кремле - РИА Новости, 14.05.2025
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17:30 14.05.2025 (обновлено: 17:39 14.05.2025)
https://ria.ru/20250514/putin-2016938765.html
Путин загадал премьеру Малайзии загадку о третьем троне в Кремле
Путин загадал премьеру Малайзии загадку о третьем троне в Кремле - РИА Новости, 14.05.2025
Путин загадал премьеру Малайзии загадку о третьем троне в Кремле
Президент РФ Владимир Путин загадал премьер-министру Малайзии Анвару Ибрагиму загадку о том, для кого был установлен третий трон в Андреевском зале Кремля, по... РИА Новости, 14.05.2025
2025-05-14T17:30:00+03:00
2025-05-14T17:39:00+03:00
малайзия
россия
владимир путин
анвар ибрагим (премьер-министр малайзии)
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин загадал премьер-министру Малайзии Анвару Ибрагиму загадку о том, для кого был установлен третий трон в Андреевском зале Кремля, по словам российского лидера, зарубежный коллега практически не задумываясь ответил, что для второй жены царя. "Сейчас только вот в Андреевском зале я рассказывал премьер-министру о том, что такое Андреевский зал, там стоит три трона. И я спросил господина премьер-министра: "Господин премьер-министр, вот три трона стоит. Один для царя, второй для его жены – для царицы. А третий трон, как вы думаете, для кого?" Господин премьер-министр практически не задумываясь ответил: "Для второй жены", - рассказал Путин и рассмешил малайзийского коллегу. Путин пояснил, что третий трон был установлен для матери царя. Президент РФ добавил, что ответ премьер-министра Малайзии – это ответ настоящего мусульманина. "Должен сказать, что наши традиционные ценности, может быть, в чем-то не совпадают. Но обмен информацией всегда полезен для обеих сторон", - заметил Путин. Путин и премьер Малайзии в среду провели переговоры в Кремле. По итогам встречи лидеры сделали заявление для СМИ.
https://ria.ru/20250514/putin-2016936847.html
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Путин про загадку для премьера Малайзии
Путин рассказал, как показал премьеру Малайзии три трона в Андреевском зале, один из которых предназначен для царя, а второй – для царицы. А потом спросил его, для кого же, по мнению премьера, третий трон. "Господин премьер-министр, практически не задумываясь, ответил – для второй жены", - закончил историю Путин, добавив, что это ответ настоящего представителя исламской культуры. Позже президент пояснил, что третий трон предназначался для матери, и с улыбкой отметил, что "обмен информацией" в любом случае "был полезен".
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малайзия, россия, владимир путин, анвар ибрагим (премьер-министр малайзии)
Малайзия, Россия, Владимир Путин, Анвар Ибрагим (премьер-министр Малайзии)
Путин загадал премьеру Малайзии загадку о третьем троне в Кремле

Путин загадал премьеру Малайзии загадку о трех тронах в Андреевском зале Кремля

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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин загадал премьер-министру Малайзии Анвару Ибрагиму загадку о том, для кого был установлен третий трон в Андреевском зале Кремля, по словам российского лидера, зарубежный коллега практически не задумываясь ответил, что для второй жены царя.
"Сейчас только вот в Андреевском зале я рассказывал премьер-министру о том, что такое Андреевский зал, там стоит три трона. И я спросил господина премьер-министра: "Господин премьер-министр, вот три трона стоит. Один для царя, второй для его жены – для царицы. А третий трон, как вы думаете, для кого?" Господин премьер-министр практически не задумываясь ответил: "Для второй жены", - рассказал Путин и рассмешил малайзийского коллегу.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
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Вчера, 17:22
Путин пояснил, что третий трон был установлен для матери царя. Президент РФ добавил, что ответ премьер-министра Малайзии – это ответ настоящего мусульманина.
"Должен сказать, что наши традиционные ценности, может быть, в чем-то не совпадают. Но обмен информацией всегда полезен для обеих сторон", - заметил Путин.
Путин и премьер Малайзии в среду провели переговоры в Кремле. По итогам встречи лидеры сделали заявление для СМИ.
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим во время встречи - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
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МалайзияРоссияВладимир ПутинАнвар Ибрагим (премьер-министр Малайзии)
 
 
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