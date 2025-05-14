https://ria.ru/20250514/putin-2016938765.html

Путин загадал премьеру Малайзии загадку о третьем троне в Кремле

Путин загадал премьеру Малайзии загадку о третьем троне в Кремле - РИА Новости, 14.05.2025

Путин загадал премьеру Малайзии загадку о третьем троне в Кремле

Президент РФ Владимир Путин загадал премьер-министру Малайзии Анвару Ибрагиму загадку о том, для кого был установлен третий трон в Андреевском зале Кремля, по... РИА Новости, 14.05.2025

2025-05-14T17:30:00+03:00

2025-05-14T17:30:00+03:00

2025-05-14T17:39:00+03:00

малайзия

россия

владимир путин

анвар ибрагим (премьер-министр малайзии)

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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин загадал премьер-министру Малайзии Анвару Ибрагиму загадку о том, для кого был установлен третий трон в Андреевском зале Кремля, по словам российского лидера, зарубежный коллега практически не задумываясь ответил, что для второй жены царя. "Сейчас только вот в Андреевском зале я рассказывал премьер-министру о том, что такое Андреевский зал, там стоит три трона. И я спросил господина премьер-министра: "Господин премьер-министр, вот три трона стоит. Один для царя, второй для его жены – для царицы. А третий трон, как вы думаете, для кого?" Господин премьер-министр практически не задумываясь ответил: "Для второй жены", - рассказал Путин и рассмешил малайзийского коллегу. Путин пояснил, что третий трон был установлен для матери царя. Президент РФ добавил, что ответ премьер-министра Малайзии – это ответ настоящего мусульманина. "Должен сказать, что наши традиционные ценности, может быть, в чем-то не совпадают. Но обмен информацией всегда полезен для обеих сторон", - заметил Путин. Путин и премьер Малайзии в среду провели переговоры в Кремле. По итогам встречи лидеры сделали заявление для СМИ.

https://ria.ru/20250514/putin-2016936847.html

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малайзия

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Путин про загадку для премьера Малайзии Путин рассказал, как показал премьеру Малайзии три трона в Андреевском зале, один из которых предназначен для царя, а второй – для царицы. А потом спросил его, для кого же, по мнению премьера, третий трон. "Господин премьер-министр, практически не задумываясь, ответил – для второй жены", - закончил историю Путин, добавив, что это ответ настоящего представителя исламской культуры. Позже президент пояснил, что третий трон предназначался для матери, и с улыбкой отметил, что "обмен информацией" в любом случае "был полезен". 2025-05-14T17:30 true PT0M44S

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малайзия, россия, владимир путин, анвар ибрагим (премьер-министр малайзии)