https://ria.ru/20250514/putin-2016936847.html

Путин рассказал об изучении русского языка в Малайзии

Путин рассказал об изучении русского языка в Малайзии - РИА Новости, 14.05.2025

Путин рассказал об изучении русского языка в Малайзии

Изучению русского языка в Малайзии уделяют большое внимание, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 14.05.2025

2025-05-14T17:22:00+03:00

2025-05-14T17:22:00+03:00

2025-05-14T17:22:00+03:00

малайзия

россия

владимир путин

анвар ибрагим (премьер-министр малайзии)

московский авиационный институт

в мире

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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Изучению русского языка в Малайзии уделяют большое внимание, заявил президент России Владимир Путин. Премьер Малайзии Анвар Ибрагим прибыл в Россию 13 мая с официальным визитом, который продлится до 16 мая. "В Малайзии уделяется большое внимание изучению русского языка. В настоящее время он преподается на курсах в Малайзийском институте авиационных технологий в рамках совместной программы с Московским авиационным институтом, а также в старейшем и престижнейшем вузе страны в университете Малайя", - сказал Путин по итогам российско-малайзийских переговоров. Президент отметил, что в России около 700 малайзийских граждан получают образование. Он добавил, что между вузами обеих стран действует более 80 соглашений о научном, образовательном сотрудничестве и академических обменах. Путин подчеркнул, что дипломы российских университетов признаются малайзийскими работодателями без предварительной аккредитации.

https://ria.ru/20250514/putin-2016892915.html

малайзия

россия

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Варвара Скокшина

малайзия, россия, владимир путин, анвар ибрагим (премьер-министр малайзии), московский авиационный институт, в мире