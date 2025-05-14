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Путин рассказал об изучении русского языка в Малайзии - РИА Новости, 14.05.2025
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17:22 14.05.2025
https://ria.ru/20250514/putin-2016936847.html
Путин рассказал об изучении русского языка в Малайзии
Путин рассказал об изучении русского языка в Малайзии - РИА Новости, 14.05.2025
Путин рассказал об изучении русского языка в Малайзии
Изучению русского языка в Малайзии уделяют большое внимание, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 14.05.2025
2025-05-14T17:22:00+03:00
2025-05-14T17:22:00+03:00
малайзия
россия
владимир путин
анвар ибрагим (премьер-министр малайзии)
московский авиационный институт
в мире
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Изучению русского языка в Малайзии уделяют большое внимание, заявил президент России Владимир Путин. Премьер Малайзии Анвар Ибрагим прибыл в Россию 13 мая с официальным визитом, который продлится до 16 мая. "В Малайзии уделяется большое внимание изучению русского языка. В настоящее время он преподается на курсах в Малайзийском институте авиационных технологий в рамках совместной программы с Московским авиационным институтом, а также в старейшем и престижнейшем вузе страны в университете Малайя", - сказал Путин по итогам российско-малайзийских переговоров. Президент отметил, что в России около 700 малайзийских граждан получают образование. Он добавил, что между вузами обеих стран действует более 80 соглашений о научном, образовательном сотрудничестве и академических обменах. Путин подчеркнул, что дипломы российских университетов признаются малайзийскими работодателями без предварительной аккредитации.
https://ria.ru/20250514/putin-2016892915.html
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малайзия, россия, владимир путин, анвар ибрагим (премьер-министр малайзии), московский авиационный институт, в мире
Малайзия, Россия, Владимир Путин, Анвар Ибрагим (премьер-министр Малайзии), Московский авиационный институт, В мире
Путин рассказал об изучении русского языка в Малайзии

Путин: в Малайзии уделяют большое внимание изучению русского языка

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
© РИА Новости / POOL
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Изучению русского языка в Малайзии уделяют большое внимание, заявил президент России Владимир Путин.
Премьер Малайзии Анвар Ибрагим прибыл в Россию 13 мая с официальным визитом, который продлится до 16 мая.
«
"В Малайзии уделяется большое внимание изучению русского языка. В настоящее время он преподается на курсах в Малайзийском институте авиационных технологий в рамках совместной программы с Московским авиационным институтом, а также в старейшем и престижнейшем вузе страны в университете Малайя", - сказал Путин по итогам российско-малайзийских переговоров.
Президент отметил, что в России около 700 малайзийских граждан получают образование. Он добавил, что между вузами обеих стран действует более 80 соглашений о научном, образовательном сотрудничестве и академических обменах. Путин подчеркнул, что дипломы российских университетов признаются малайзийскими работодателями без предварительной аккредитации.
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим во время встречи - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
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