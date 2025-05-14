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Путин отметил вклад премьера Малайзии в продвижение партнерства с Россией - РИА Новости, 14.05.2025
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17:11 14.05.2025
https://ria.ru/20250514/putin-2016934578.html
Путин отметил вклад премьера Малайзии в продвижение партнерства с Россией
Путин отметил вклад премьера Малайзии в продвижение партнерства с Россией - РИА Новости, 14.05.2025
Путин отметил вклад премьера Малайзии в продвижение партнерства с Россией
Президент России Владимир Путин отметил личный вклад премьер-министра Малайзии Анвара Ибрагима в продвижение партнерства с РФ. РИА Новости, 14.05.2025
2025-05-14T17:11:00+03:00
2025-05-14T17:11:00+03:00
россия
малайзия
владимир путин
анвар ибрагим (премьер-министр малайзии)
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил личный вклад премьер-министра Малайзии Анвара Ибрагима в продвижение партнерства с РФ. "Отмечу, что премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим вносит весомый личный вклад в продвижение российско-малайзийского равноправного партнерства и, прежде всего, его экономического измерения", - сказал Путин во время заявления по итогам российско-малайзийских переговоров.
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россия, малайзия, владимир путин, анвар ибрагим (премьер-министр малайзии)
Россия, Малайзия, Владимир Путин, Анвар Ибрагим (премьер-министр Малайзии)
Путин отметил вклад премьера Малайзии в продвижение партнерства с Россией

Путин отметил личный вклад Ибрагима в продвижение партнерства России и Малайзии

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим во время встречи
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим во время встречи - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Президент России Владимир Путин и премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим во время встречи
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил личный вклад премьер-министра Малайзии Анвара Ибрагима в продвижение партнерства с РФ.
"Отмечу, что премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим вносит весомый личный вклад в продвижение российско-малайзийского равноправного партнерства и, прежде всего, его экономического измерения", - сказал Путин во время заявления по итогам российско-малайзийских переговоров.
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим во время встречи - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
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РоссияМалайзияВладимир ПутинАнвар Ибрагим (премьер-министр Малайзии)
 
 
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