https://ria.ru/20250514/putin-2016934578.html

Путин отметил вклад премьера Малайзии в продвижение партнерства с Россией

Путин отметил вклад премьера Малайзии в продвижение партнерства с Россией - РИА Новости, 14.05.2025

Путин отметил вклад премьера Малайзии в продвижение партнерства с Россией

Президент России Владимир Путин отметил личный вклад премьер-министра Малайзии Анвара Ибрагима в продвижение партнерства с РФ. РИА Новости, 14.05.2025

2025-05-14T17:11:00+03:00

2025-05-14T17:11:00+03:00

2025-05-14T17:11:00+03:00

россия

малайзия

владимир путин

анвар ибрагим (премьер-министр малайзии)

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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил личный вклад премьер-министра Малайзии Анвара Ибрагима в продвижение партнерства с РФ. "Отмечу, что премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим вносит весомый личный вклад в продвижение российско-малайзийского равноправного партнерства и, прежде всего, его экономического измерения", - сказал Путин во время заявления по итогам российско-малайзийских переговоров.

https://ria.ru/20250514/rossiya-2016930105.html

россия

малайзия

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2025

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россия, малайзия, владимир путин, анвар ибрагим (премьер-министр малайзии)