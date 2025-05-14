https://ria.ru/20250514/putin-2016934578.html
Путин отметил вклад премьера Малайзии в продвижение партнерства с Россией
Путин отметил вклад премьера Малайзии в продвижение партнерства с Россией - РИА Новости, 14.05.2025
Путин отметил вклад премьера Малайзии в продвижение партнерства с Россией
Президент России Владимир Путин отметил личный вклад премьер-министра Малайзии Анвара Ибрагима в продвижение партнерства с РФ. РИА Новости, 14.05.2025
2025-05-14T17:11:00+03:00
2025-05-14T17:11:00+03:00
2025-05-14T17:11:00+03:00
россия
малайзия
владимир путин
анвар ибрагим (премьер-министр малайзии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0e/2016890063_0:261:3176:2048_1920x0_80_0_0_45764ed9398ff3bc79a5cb51776a7ef2.jpg
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил личный вклад премьер-министра Малайзии Анвара Ибрагима в продвижение партнерства с РФ. "Отмечу, что премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим вносит весомый личный вклад в продвижение российско-малайзийского равноправного партнерства и, прежде всего, его экономического измерения", - сказал Путин во время заявления по итогам российско-малайзийских переговоров.
https://ria.ru/20250514/rossiya-2016930105.html
россия
малайзия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0e/2016890063_249:0:2980:2048_1920x0_80_0_0_cf02107db3227c64344039d2aa412532.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, малайзия, владимир путин, анвар ибрагим (премьер-министр малайзии)
Россия, Малайзия, Владимир Путин, Анвар Ибрагим (премьер-министр Малайзии)
Путин отметил вклад премьера Малайзии в продвижение партнерства с Россией
Путин отметил личный вклад Ибрагима в продвижение партнерства России и Малайзии