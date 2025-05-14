https://ria.ru/20250514/putin-2016933241.html
Путин поблагодарил премьер-министра Малайзии за визит в Россию
Путин поблагодарил премьер-министра Малайзии за визит в Россию - РИА Новости, 14.05.2025
Путин поблагодарил премьер-министра Малайзии за визит в Россию
Визит премьер-министра Малайзии Анвара Ибрагима в Россию был очень продуктивным, сообщил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 14.05.2025
2025-05-14T17:05:00+03:00
2025-05-14T17:05:00+03:00
2025-05-14T17:05:00+03:00
россия
малайзия
анвар ибрагим (премьер-министр малайзии)
владимир путин
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Визит премьер-министра Малайзии Анвара Ибрагима в Россию был очень продуктивным, сообщил президент России Владимир Путин. Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим прибыл в Россию 13 мая с официальным визитом, который продлится до 16 мая. "Уважаемый господин премьер-министр, хочу поблагодарить вас за этот визит, он был очень продуктивным", - сказал российский лидер в ходе заявлений по итогам российско-малайзийских переговоров. Путин подчеркнул, что работа премьер-министра Малайзии ещё не закончена, хотя тот "с самого раннего утра" проводил встречи и с правительством РФ, и в Кремле, где был "большой объем взаимной информации и обмен мнениями".
https://ria.ru/20250514/malayziya-2016705900.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, малайзия, анвар ибрагим (премьер-министр малайзии), владимир путин
Россия, Малайзия, Анвар Ибрагим (премьер-министр Малайзии), Владимир Путин
Путин поблагодарил премьер-министра Малайзии за визит в Россию
Путин заявил, что визит премьер-министра Малайзии в РФ был очень продуктивным