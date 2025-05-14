https://ria.ru/20250514/putin-2016933241.html

Путин поблагодарил премьер-министра Малайзии за визит в Россию

Путин поблагодарил премьер-министра Малайзии за визит в Россию - РИА Новости, 14.05.2025

Путин поблагодарил премьер-министра Малайзии за визит в Россию

Визит премьер-министра Малайзии Анвара Ибрагима в Россию был очень продуктивным, сообщил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 14.05.2025

2025-05-14T17:05:00+03:00

2025-05-14T17:05:00+03:00

2025-05-14T17:05:00+03:00

россия

малайзия

анвар ибрагим (премьер-министр малайзии)

владимир путин

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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Визит премьер-министра Малайзии Анвара Ибрагима в Россию был очень продуктивным, сообщил президент России Владимир Путин. Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим прибыл в Россию 13 мая с официальным визитом, который продлится до 16 мая. "Уважаемый господин премьер-министр, хочу поблагодарить вас за этот визит, он был очень продуктивным", - сказал российский лидер в ходе заявлений по итогам российско-малайзийских переговоров. Путин подчеркнул, что работа премьер-министра Малайзии ещё не закончена, хотя тот "с самого раннего утра" проводил встречи и с правительством РФ, и в Кремле, где был "большой объем взаимной информации и обмен мнениями".

https://ria.ru/20250514/malayziya-2016705900.html

россия

малайзия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, малайзия, анвар ибрагим (премьер-министр малайзии), владимир путин