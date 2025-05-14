Рейтинг@Mail.ru
Путин поблагодарил премьер-министра Малайзии за визит в Россию - РИА Новости, 14.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:05 14.05.2025
https://ria.ru/20250514/putin-2016933241.html
Путин поблагодарил премьер-министра Малайзии за визит в Россию
Путин поблагодарил премьер-министра Малайзии за визит в Россию - РИА Новости, 14.05.2025
Путин поблагодарил премьер-министра Малайзии за визит в Россию
Визит премьер-министра Малайзии Анвара Ибрагима в Россию был очень продуктивным, сообщил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 14.05.2025
2025-05-14T17:05:00+03:00
2025-05-14T17:05:00+03:00
россия
малайзия
анвар ибрагим (премьер-министр малайзии)
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0e/2016868577_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_a8fb3c514c96948c3c0633263aadf650.jpg
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Визит премьер-министра Малайзии Анвара Ибрагима в Россию был очень продуктивным, сообщил президент России Владимир Путин. Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим прибыл в Россию 13 мая с официальным визитом, который продлится до 16 мая. "Уважаемый господин премьер-министр, хочу поблагодарить вас за этот визит, он был очень продуктивным", - сказал российский лидер в ходе заявлений по итогам российско-малайзийских переговоров. Путин подчеркнул, что работа премьер-министра Малайзии ещё не закончена, хотя тот "с самого раннего утра" проводил встречи и с правительством РФ, и в Кремле, где был "большой объем взаимной информации и обмен мнениями".
https://ria.ru/20250514/malayziya-2016705900.html
россия
малайзия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0e/2016868577_35:0:2764:2047_1920x0_80_0_0_98483bb69dee979f6f72a5d63a497d13.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, малайзия, анвар ибрагим (премьер-министр малайзии), владимир путин
Россия, Малайзия, Анвар Ибрагим (премьер-министр Малайзии), Владимир Путин
Путин поблагодарил премьер-министра Малайзии за визит в Россию

Путин заявил, что визит премьер-министра Малайзии в РФ был очень продуктивным

© РИА Новости / Александр Астафьев | Перейти в медиабанкПремьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим во время визита в Россию
Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим во время визита в Россию - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
© РИА Новости / Александр Астафьев
Перейти в медиабанк
Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим во время визита в Россию
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Визит премьер-министра Малайзии Анвара Ибрагима в Россию был очень продуктивным, сообщил президент России Владимир Путин.
Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим прибыл в Россию 13 мая с официальным визитом, который продлится до 16 мая.
«
"Уважаемый господин премьер-министр, хочу поблагодарить вас за этот визит, он был очень продуктивным", - сказал российский лидер в ходе заявлений по итогам российско-малайзийских переговоров.
Путин подчеркнул, что работа премьер-министра Малайзии ещё не закончена, хотя тот "с самого раннего утра" проводил встречи и с правительством РФ, и в Кремле, где был "большой объем взаимной информации и обмен мнениями".
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим во время встречи в Дальневосточном федеральном университете - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
Межгосударственные отношения России и Малайзии
Вчера, 00:30
 
РоссияМалайзияАнвар Ибрагим (премьер-министр Малайзии)Владимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала