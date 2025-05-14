https://ria.ru/20250514/putin-2016932680.html
Путин заявил о росте популярности Малайзии у российских туристов
Путин заявил о росте популярности Малайзии у российских туристов - РИА Новости, 14.05.2025
Путин заявил о росте популярности Малайзии у российских туристов
Малазийские курорты становятся все более популярными у россиян, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 14.05.2025
2025-05-14T17:01:00+03:00
2025-05-14T17:01:00+03:00
2025-05-14T17:01:00+03:00
туризм
россия
малайзия
владимир путин
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Малазийские курорты становятся все более популярными у россиян, заявил президент России Владимир Путин. Премьер-министр Малайзии прибыл в Россию 13 мая с официальным визитом, который продлится до 16 мая. В среду прошли его переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. "Развиваются туристические обмены. Малазийские курорты становятся все более популярными у россиян", - сказал Путин по итога прошедших переговоров.
https://ria.ru/20250514/peregovory-2016881018.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, малайзия, владимир путин
Туризм, Россия, Малайзия, Владимир Путин
Путин заявил о росте популярности Малайзии у российских туристов
Путин заявил, что малазийские курорты становятся все более популярными у россиян