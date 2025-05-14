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Путин заявил о росте популярности Малайзии у российских туристов - РИА Новости, 14.05.2025
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Туризм
 
17:01 14.05.2025
https://ria.ru/20250514/putin-2016932680.html
Путин заявил о росте популярности Малайзии у российских туристов
Путин заявил о росте популярности Малайзии у российских туристов - РИА Новости, 14.05.2025
Путин заявил о росте популярности Малайзии у российских туристов
Малазийские курорты становятся все более популярными у россиян, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 14.05.2025
2025-05-14T17:01:00+03:00
2025-05-14T17:01:00+03:00
туризм
россия
малайзия
владимир путин
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Малазийские курорты становятся все более популярными у россиян, заявил президент России Владимир Путин. Премьер-министр Малайзии прибыл в Россию 13 мая с официальным визитом, который продлится до 16 мая. В среду прошли его переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. "Развиваются туристические обмены. Малазийские курорты становятся все более популярными у россиян", - сказал Путин по итога прошедших переговоров.
https://ria.ru/20250514/peregovory-2016881018.html
россия
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россия, малайзия, владимир путин
Туризм, Россия, Малайзия, Владимир Путин
Путин заявил о росте популярности Малайзии у российских туристов

Путин заявил, что малазийские курорты становятся все более популярными у россиян

© РИА Новости / Файед Эль-Гезири | Перейти в медиабанкВ Малайзии
В Малайзии - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
© РИА Новости / Файед Эль-Гезири
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В Малайзии. Архивное фото
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Малазийские курорты становятся все более популярными у россиян, заявил президент России Владимир Путин.
Премьер-министр Малайзии прибыл в Россию 13 мая с официальным визитом, который продлится до 16 мая. В среду прошли его переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным.
«
"Развиваются туристические обмены. Малазийские курорты становятся все более популярными у россиян", - сказал Путин по итога прошедших переговоров.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
Путин назвал Малайзию надежным и значимым партнером
Вчера, 14:04
 
ТуризмРоссияМалайзияВладимир Путин
 
 
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