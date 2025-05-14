https://ria.ru/20250514/putin-2016930288.html

Путин рассказал, какие вопросы обсудил с премьером Малайзии

Путин рассказал, какие вопросы обсудил с премьером Малайзии - РИА Новости, 14.05.2025

Путин рассказал, какие вопросы обсудил с премьером Малайзии

Президент РФ Владимир Путин заявил, что обсудил с премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом спектр актуальных двусторонних вопросов и международную повестку... РИА Новости, 14.05.2025

2025-05-14T16:56:00+03:00

2025-05-14T16:56:00+03:00

2025-05-14T16:56:00+03:00

россия

малайзия

владимир путин

анвар ибрагим (премьер-министр малайзии)

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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что обсудил с премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом спектр актуальных двусторонних вопросов и международную повестку дня. Премьер-министр Малайзии прибыл в Россию во вторник с официальным визитом, который продлится до 16 мая. В среду прошли его переговоры с Путиным. "Возвращаясь к нашим сегодняшним переговорам, хотел бы подчеркнуть, что мы обсудили действительно весь спектр актуальных вопросов двустороннего взаимодействия, а также насущные темы международной повестки дня. По итогам наметили конкретные планы по укреплению российско-малайзийского сотрудничества на перспективу", - сказал глава государства по итогам российско-малайзийских переговоров.

https://ria.ru/20250514/malayziya-2016705900.html

россия

малайзия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, малайзия, владимир путин, анвар ибрагим (премьер-министр малайзии)