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Путин рассказал, какие вопросы обсудил с премьером Малайзии - РИА Новости, 14.05.2025
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16:56 14.05.2025
https://ria.ru/20250514/putin-2016930288.html
Путин рассказал, какие вопросы обсудил с премьером Малайзии
Путин рассказал, какие вопросы обсудил с премьером Малайзии - РИА Новости, 14.05.2025
Путин рассказал, какие вопросы обсудил с премьером Малайзии
Президент РФ Владимир Путин заявил, что обсудил с премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом спектр актуальных двусторонних вопросов и международную повестку... РИА Новости, 14.05.2025
2025-05-14T16:56:00+03:00
2025-05-14T16:56:00+03:00
россия
малайзия
владимир путин
анвар ибрагим (премьер-министр малайзии)
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что обсудил с премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом спектр актуальных двусторонних вопросов и международную повестку дня. Премьер-министр Малайзии прибыл в Россию во вторник с официальным визитом, который продлится до 16 мая. В среду прошли его переговоры с Путиным. "Возвращаясь к нашим сегодняшним переговорам, хотел бы подчеркнуть, что мы обсудили действительно весь спектр актуальных вопросов двустороннего взаимодействия, а также насущные темы международной повестки дня. По итогам наметили конкретные планы по укреплению российско-малайзийского сотрудничества на перспективу", - сказал глава государства по итогам российско-малайзийских переговоров.
https://ria.ru/20250514/malayziya-2016705900.html
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россия, малайзия, владимир путин, анвар ибрагим (премьер-министр малайзии)
Россия, Малайзия, Владимир Путин, Анвар Ибрагим (премьер-министр Малайзии)
Путин рассказал, какие вопросы обсудил с премьером Малайзии

Путин заявил, что обсудил с премьером Малайзии актуальные двусторонние вопросы

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим во время встречи
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим во время встречи - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Президент России Владимир Путин и премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим во время встречи
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что обсудил с премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом спектр актуальных двусторонних вопросов и международную повестку дня.
Премьер-министр Малайзии прибыл в Россию во вторник с официальным визитом, который продлится до 16 мая. В среду прошли его переговоры с Путиным.
«
"Возвращаясь к нашим сегодняшним переговорам, хотел бы подчеркнуть, что мы обсудили действительно весь спектр актуальных вопросов двустороннего взаимодействия, а также насущные темы международной повестки дня. По итогам наметили конкретные планы по укреплению российско-малайзийского сотрудничества на перспективу", - сказал глава государства по итогам российско-малайзийских переговоров.
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим во время встречи в Дальневосточном федеральном университете - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
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РоссияМалайзияВладимир ПутинАнвар Ибрагим (премьер-министр Малайзии)
 
 
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