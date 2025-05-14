https://ria.ru/20250514/putin-2016928975.html

Премьер Малайзии рассказал о темах переговоров с Путиным

Премьер Малайзии рассказал о темах переговоров с Путиным - РИА Новости, 14.05.2025

Премьер Малайзии рассказал о темах переговоров с Путиным

Вопросы обороны и безопасности затрагивались на переговорах премьер-министра Малайзии Анвара Ибрагима с президентом РФ Владимиром Путиным, заявил Ибрагим по... РИА Новости, 14.05.2025

2025-05-14T16:51:00+03:00

2025-05-14T16:51:00+03:00

2025-05-14T16:59:00+03:00

в мире

малайзия

россия

владимир путин

анвар ибрагим (премьер-министр малайзии)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0e/2016895001_0:57:2967:1726_1920x0_80_0_0_44154428a991510eb995a580e97ea42e.jpg

МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Вопросы обороны и безопасности затрагивались на переговорах премьер-министра Малайзии Анвара Ибрагима с президентом РФ Владимиром Путиным, заявил Ибрагим по итогам переговоров."С вами, с вашей командой мы затронули очень широкий спектр вопросов касательно образования, продовольствия, безопасности, технологий, обороны. Это показывает нашу приверженность расширять двусторонние отношения", - заявил Ибрагим, обращаясь к Путину.

https://ria.ru/20250514/rossiya-2016930105.html

малайзия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, малайзия, россия, владимир путин, анвар ибрагим (премьер-министр малайзии)