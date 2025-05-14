https://ria.ru/20250514/putin-2016928975.html
Премьер Малайзии рассказал о темах переговоров с Путиным
Премьер Малайзии рассказал о темах переговоров с Путиным - РИА Новости, 14.05.2025
Премьер Малайзии рассказал о темах переговоров с Путиным
Вопросы обороны и безопасности затрагивались на переговорах премьер-министра Малайзии Анвара Ибрагима с президентом РФ Владимиром Путиным, заявил Ибрагим по... РИА Новости, 14.05.2025
2025-05-14T16:51:00+03:00
2025-05-14T16:51:00+03:00
2025-05-14T16:59:00+03:00
в мире
малайзия
россия
владимир путин
анвар ибрагим (премьер-министр малайзии)
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Вопросы обороны и безопасности затрагивались на переговорах премьер-министра Малайзии Анвара Ибрагима с президентом РФ Владимиром Путиным, заявил Ибрагим по итогам переговоров."С вами, с вашей командой мы затронули очень широкий спектр вопросов касательно образования, продовольствия, безопасности, технологий, обороны. Это показывает нашу приверженность расширять двусторонние отношения", - заявил Ибрагим, обращаясь к Путину.
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в мире, малайзия, россия, владимир путин, анвар ибрагим (премьер-министр малайзии)
В мире, Малайзия, Россия, Владимир Путин, Анвар Ибрагим (премьер-министр Малайзии)
Премьер Малайзии рассказал о темах переговоров с Путиным
Премьер Малайзии Ибрагим: на переговорах с Путиным мы затронули вопросы обороны