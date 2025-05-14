https://ria.ru/20250514/putin-2016927131.html

Путин заявил о желании России экспортировать мясо и молоко в Малайзию

Путин заявил о желании России экспортировать мясо и молоко в Малайзию - РИА Новости, 14.05.2025

Путин заявил о желании России экспортировать мясо и молоко в Малайзию

Российские производители заинтересованы в увеличении поставок в Малайзию качественной мясо-молочной продукции, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 14.05.2025

2025-05-14T16:48:00+03:00

2025-05-14T16:48:00+03:00

2025-05-14T17:09:00+03:00

россия

малайзия

владимир путин

анвар ибрагим (премьер-министр малайзии)

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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Российские производители заинтересованы в увеличении поставок в Малайзию качественной мясо-молочной продукции, заявил президент России Владимир Путин."Российские производители заинтересованы увеличить экспорт в Малайзию высококачественной мясо-молочной продукции, в том числе соответствующей исламскому стандарту "халяль" - сказал Путин по итогам российско-малайзийских переговоров.Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим прибыл в Россию во вторник с официальным визитом, который продлится до 16 мая.

https://ria.ru/20250514/alikhanov-2016858728.html

россия

малайзия

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2025

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россия, малайзия, владимир путин, анвар ибрагим (премьер-министр малайзии)