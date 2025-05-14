https://ria.ru/20250514/putin-2016926083.html

Отношения России и Малайзии находятся на подъеме, заявил Путин

Отношения России и Малайзии находятся на подъеме, заявил Путин - РИА Новости, 14.05.2025

Отношения России и Малайзии находятся на подъеме, заявил Путин

Отношения России и Малайзии находятся на подъеме, страны заинтересованы, чтобы они развивались, для этого есть все предпосылки, заявил президент РФ Владимир... РИА Новости, 14.05.2025

2025-05-14T16:46:00+03:00

2025-05-14T16:46:00+03:00

2025-05-14T16:48:00+03:00

россия

малайзия

владимир путин

анвар ибрагим (премьер-министр малайзии)

политика

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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Отношения России и Малайзии находятся на подъеме, страны заинтересованы, чтобы они развивались, для этого есть все предпосылки, заявил президент РФ Владимир Путин."Нынешний официальный визит премьер-министра Малайзии господина Анвара Ибрагима в Россию и состоявшиеся у нас сегодня переговоры ярко свидетельствуют, что российско-малайзийские отношения находятся на подъеме, успешно и поступательно развиваются. И обе стороны искренне заинтересованы в том, чтобы такое взаимодействие становилось еще более содержательным и продуктивным. Для этого есть все необходимые предпосылки", - сказал Путин во время заявления по итогам российско-малазийских переговоров.Премьер-министр Малайзии прибыл в Россию 13 мая с официальным визитом, который продлится до 16 мая.

https://ria.ru/20250514/malayziya-2016705900.html

россия

малайзия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Путин: отношения России и Малайзии находятся на подъеме Отношения России и Малайзии находятся на подъеме, страны заинтересованы, чтобы они развивались, для этого есть все предпосылки, заявил Путин 2025-05-14T16:46 true PT1M17S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, малайзия, владимир путин, анвар ибрагим (премьер-министр малайзии), политика