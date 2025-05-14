https://ria.ru/20250514/putin-2016926083.html
Отношения России и Малайзии находятся на подъеме, заявил Путин
Отношения России и Малайзии находятся на подъеме, заявил Путин - РИА Новости, 14.05.2025
Отношения России и Малайзии находятся на подъеме, заявил Путин
Отношения России и Малайзии находятся на подъеме, страны заинтересованы, чтобы они развивались, для этого есть все предпосылки, заявил президент РФ Владимир... РИА Новости, 14.05.2025
2025-05-14T16:46:00+03:00
2025-05-14T16:46:00+03:00
2025-05-14T16:48:00+03:00
россия
малайзия
владимир путин
анвар ибрагим (премьер-министр малайзии)
политика
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Отношения России и Малайзии находятся на подъеме, страны заинтересованы, чтобы они развивались, для этого есть все предпосылки, заявил президент РФ Владимир Путин."Нынешний официальный визит премьер-министра Малайзии господина Анвара Ибрагима в Россию и состоявшиеся у нас сегодня переговоры ярко свидетельствуют, что российско-малайзийские отношения находятся на подъеме, успешно и поступательно развиваются. И обе стороны искренне заинтересованы в том, чтобы такое взаимодействие становилось еще более содержательным и продуктивным. Для этого есть все необходимые предпосылки", - сказал Путин во время заявления по итогам российско-малазийских переговоров.Премьер-министр Малайзии прибыл в Россию 13 мая с официальным визитом, который продлится до 16 мая.
https://ria.ru/20250514/malayziya-2016705900.html
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малайзия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Путин: отношения России и Малайзии находятся на подъеме
Отношения России и Малайзии находятся на подъеме, страны заинтересованы, чтобы они развивались, для этого есть все предпосылки, заявил Путин
2025-05-14T16:46
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PT1M17S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, малайзия, владимир путин, анвар ибрагим (премьер-министр малайзии), политика
Россия, Малайзия, Владимир Путин, Анвар Ибрагим (премьер-министр Малайзии), Политика
Отношения России и Малайзии находятся на подъеме, заявил Путин
Путин: РФ и Малайзия заинтересованы, чтобы отношения между странами развивались