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Отношения России и Малайзии находятся на подъеме, заявил Путин - РИА Новости, 14.05.2025
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16:46 14.05.2025 (обновлено: 16:48 14.05.2025)
https://ria.ru/20250514/putin-2016926083.html
Отношения России и Малайзии находятся на подъеме, заявил Путин
Отношения России и Малайзии находятся на подъеме, заявил Путин - РИА Новости, 14.05.2025
Отношения России и Малайзии находятся на подъеме, заявил Путин
Отношения России и Малайзии находятся на подъеме, страны заинтересованы, чтобы они развивались, для этого есть все предпосылки, заявил президент РФ Владимир... РИА Новости, 14.05.2025
2025-05-14T16:46:00+03:00
2025-05-14T16:48:00+03:00
россия
малайзия
владимир путин
анвар ибрагим (премьер-министр малайзии)
политика
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Отношения России и Малайзии находятся на подъеме, страны заинтересованы, чтобы они развивались, для этого есть все предпосылки, заявил президент РФ Владимир Путин."Нынешний официальный визит премьер-министра Малайзии господина Анвара Ибрагима в Россию и состоявшиеся у нас сегодня переговоры ярко свидетельствуют, что российско-малайзийские отношения находятся на подъеме, успешно и поступательно развиваются. И обе стороны искренне заинтересованы в том, чтобы такое взаимодействие становилось еще более содержательным и продуктивным. Для этого есть все необходимые предпосылки", - сказал Путин во время заявления по итогам российско-малазийских переговоров.Премьер-министр Малайзии прибыл в Россию 13 мая с официальным визитом, который продлится до 16 мая.
https://ria.ru/20250514/malayziya-2016705900.html
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малайзия
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Путин: отношения России и Малайзии находятся на подъеме
Отношения России и Малайзии находятся на подъеме, страны заинтересованы, чтобы они развивались, для этого есть все предпосылки, заявил Путин
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россия, малайзия, владимир путин, анвар ибрагим (премьер-министр малайзии), политика
Россия, Малайзия, Владимир Путин, Анвар Ибрагим (премьер-министр Малайзии), Политика
Отношения России и Малайзии находятся на подъеме, заявил Путин

Путин: РФ и Малайзия заинтересованы, чтобы отношения между странами развивались

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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Отношения России и Малайзии находятся на подъеме, страны заинтересованы, чтобы они развивались, для этого есть все предпосылки, заявил президент РФ Владимир Путин.
«
"Нынешний официальный визит премьер-министра Малайзии господина Анвара Ибрагима в Россию и состоявшиеся у нас сегодня переговоры ярко свидетельствуют, что российско-малайзийские отношения находятся на подъеме, успешно и поступательно развиваются. И обе стороны искренне заинтересованы в том, чтобы такое взаимодействие становилось еще более содержательным и продуктивным. Для этого есть все необходимые предпосылки", - сказал Путин во время заявления по итогам российско-малазийских переговоров.
Премьер-министр Малайзии прибыл в Россию 13 мая с официальным визитом, который продлится до 16 мая.
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим во время встречи в Дальневосточном федеральном университете - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
Межгосударственные отношения России и Малайзии
Вчера, 00:30
 
РоссияМалайзияВладимир ПутинАнвар Ибрагим (премьер-министр Малайзии)Политика
 
 
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