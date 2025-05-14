https://ria.ru/20250514/putin-2016925961.html
Путин высказался о возможном авиасообщении между Россией и Малайзией
Путин высказался о возможном авиасообщении между Россией и Малайзией - РИА Новости, 14.05.2025
Путин высказался о возможном авиасообщении между Россией и Малайзией
Прорабатывается открытие прямого авиасообщения между РФ и Малайзией, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 14.05.2025
2025-05-14T16:46:00+03:00
2025-05-14T16:46:00+03:00
2025-05-14T17:32:00+03:00
россия
малайзия
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Прорабатывается открытие прямого авиасообщения между РФ и Малайзией, заявил президент РФ Владимир Путин."Прорабатывается открытие прямого авиационного сообщения между двумя нашими странами, что, безусловно, будет способствовать решению деловых и гуманитарных контактов", - сказал глава государства в ходе заявлений по итогам российско-малазийских переговоров.
https://ria.ru/20250514/peregovory-2016929077.html
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Путин о прямом авиасообщении между Россией и Малайзией
Прорабатывается открытие прямого авиасообщения между Россией и Малайзией, заявил Путин
2025-05-14T16:46
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РИА Новости
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россия, малайзия, владимир путин, в мире
Россия, Малайзия, Владимир Путин, В мире
Путин высказался о возможном авиасообщении между Россией и Малайзией
Путин: прорабатывается открытие прямого авиасообщения между Россией и Малайзией