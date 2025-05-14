Рейтинг@Mail.ru
Путин высказался о возможном авиасообщении между Россией и Малайзией - РИА Новости, 14.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:46 14.05.2025 (обновлено: 17:32 14.05.2025)
https://ria.ru/20250514/putin-2016925961.html
Путин высказался о возможном авиасообщении между Россией и Малайзией
Путин высказался о возможном авиасообщении между Россией и Малайзией - РИА Новости, 14.05.2025
Путин высказался о возможном авиасообщении между Россией и Малайзией
Прорабатывается открытие прямого авиасообщения между РФ и Малайзией, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 14.05.2025
2025-05-14T16:46:00+03:00
2025-05-14T17:32:00+03:00
россия
малайзия
владимир путин
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0e/2016929547_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_756b642e53482029abe95069ba0bfea6.jpg
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Прорабатывается открытие прямого авиасообщения между РФ и Малайзией, заявил президент РФ Владимир Путин."Прорабатывается открытие прямого авиационного сообщения между двумя нашими странами, что, безусловно, будет способствовать решению деловых и гуманитарных контактов", - сказал глава государства в ходе заявлений по итогам российско-малазийских переговоров.
https://ria.ru/20250514/peregovory-2016929077.html
россия
малайзия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Путин о прямом авиасообщении между Россией и Малайзией
Прорабатывается открытие прямого авиасообщения между Россией и Малайзией, заявил Путин
2025-05-14T16:46
true
PT0M19S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0e/2016929547_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_006845e4ee236aefee745ee91784255c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, малайзия, владимир путин, в мире
Россия, Малайзия, Владимир Путин, В мире
Путин высказался о возможном авиасообщении между Россией и Малайзией

Путин: прорабатывается открытие прямого авиасообщения между Россией и Малайзией

Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Прорабатывается открытие прямого авиасообщения между РФ и Малайзией, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Прорабатывается открытие прямого авиационного сообщения между двумя нашими странами, что, безусловно, будет способствовать решению деловых и гуманитарных контактов", - сказал глава государства в ходе заявлений по итогам российско-малазийских переговоров.
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим во время встречи - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
Путин высоко оценил итоги переговоров с премьером Малайзии
Вчера, 16:51
 
РоссияМалайзияВладимир ПутинВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала