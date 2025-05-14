https://ria.ru/20250514/putin-2016924888.html

Путин рассказал о результатах переговоров с премьером Малайзии

Путин рассказал о результатах переговоров с премьером Малайзии - РИА Новости, 14.05.2025

Путин рассказал о результатах переговоров с премьером Малайзии

Россия и Малайзия наметили конкретные планы по укреплению сотрудничества на перспективу, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 14.05.2025

2025-05-14T16:44:00+03:00

2025-05-14T16:44:00+03:00

2025-05-14T16:47:00+03:00

малайзия

россия

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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Россия и Малайзия наметили конкретные планы по укреплению сотрудничества на перспективу, заявил президент РФ Владимир Путин."По итогам (переговоров - ред.) наметили конкретные планы по укреплению российско-малайзийского сотрудничества на перспективу", - сказал Путин по итогам российско-малайзийских переговоров.Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим прибыл в Россию во вторник с официальным визитом, который продлится до 16 мая.

https://ria.ru/20250514/putin-2016926083.html

малайзия

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

малайзия, россия, владимир путин, в мире