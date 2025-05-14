Путин и премьер Малайзии обменялись приветствиями на английском языке
Путин и премьер Малайзии пообщались на английском языке перед переговорами
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим во время встречи
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим во время встречи
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и премьер Малайзии Анвар Ибрагим обменялись приветствиями на английском языке перед началом переговоров в Кремле, передает корреспондент РИА Новости.
Во время встречи в среду в Кремле Путин и Ибрагим пожали друг другу руки и коротко пообщались на английском языке. Малайзийский премьер поприветствовал президента России, Путин, в свою очередь, поблагодарил коллегу. После того, как российский лидер и глава правительства Малайзии поприветствовали участников делегаций, Путин на английском языке предложил малайзийскому коллеге начать переговоры.
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"Садитесь, пожалуйста", - обратился Путин к Ибрагиму.
После того, как малайзийский премьер надел наушники для перевода, президент РФ перешел на русский язык.
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"Уважаемый господин премьер, дорогие друзья, позвольте мне Вас сердечно поприветствовать в Москве", - сказал российский президент малайзийской стороне.
Ибрагим прибыл в Россию во вторник с официальным визитом.
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