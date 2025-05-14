Рейтинг@Mail.ru
Путин и премьер Малайзии обменялись приветствиями на английском языке - РИА Новости, 14.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:48 14.05.2025
https://ria.ru/20250514/putin-2016892915.html
Путин и премьер Малайзии обменялись приветствиями на английском языке
Путин и премьер Малайзии обменялись приветствиями на английском языке - РИА Новости, 14.05.2025
Путин и премьер Малайзии обменялись приветствиями на английском языке
Президент РФ Владимир Путин и премьер Малайзии Анвар Ибрагим обменялись приветствиями на английском языке перед началом переговоров в Кремле, передает... РИА Новости, 14.05.2025
2025-05-14T14:48:00+03:00
2025-05-14T14:48:00+03:00
россия
малайзия
владимир путин
анвар ибрагим (премьер-министр малайзии)
политика
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0e/2016889616_0:0:3098:1744_1920x0_80_0_0_9a629efcd44846baaa5824fe27463513.jpg
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и премьер Малайзии Анвар Ибрагим обменялись приветствиями на английском языке перед началом переговоров в Кремле, передает корреспондент РИА Новости. Во время встречи в среду в Кремле Путин и Ибрагим пожали друг другу руки и коротко пообщались на английском языке. Малайзийский премьер поприветствовал президента России, Путин, в свою очередь, поблагодарил коллегу. После того, как российский лидер и глава правительства Малайзии поприветствовали участников делегаций, Путин на английском языке предложил малайзийскому коллеге начать переговоры. "Садитесь, пожалуйста", - обратился Путин к Ибрагиму.После того, как малайзийский премьер надел наушники для перевода, президент РФ перешел на русский язык. "Уважаемый господин премьер, дорогие друзья, позвольте мне Вас сердечно поприветствовать в Москве", - сказал российский президент малайзийской стороне. Ибрагим прибыл в Россию во вторник с официальным визитом.
https://ria.ru/20250514/malayziya-2016705900.html
https://ria.ru/20250514/rossiya-2016882903.html
россия
малайзия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0e/2016889616_181:0:2912:2048_1920x0_80_0_0_3f2a4b1c18d31129f93725c89107b586.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, малайзия, владимир путин, анвар ибрагим (премьер-министр малайзии), политика, в мире
Россия, Малайзия, Владимир Путин, Анвар Ибрагим (премьер-министр Малайзии), Политика, В мире
Путин и премьер Малайзии обменялись приветствиями на английском языке

Путин и премьер Малайзии пообщались на английском языке перед переговорами

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим во время встречи
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим во время встречи - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим во время встречи
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и премьер Малайзии Анвар Ибрагим обменялись приветствиями на английском языке перед началом переговоров в Кремле, передает корреспондент РИА Новости.
Во время встречи в среду в Кремле Путин и Ибрагим пожали друг другу руки и коротко пообщались на английском языке. Малайзийский премьер поприветствовал президента России, Путин, в свою очередь, поблагодарил коллегу. После того, как российский лидер и глава правительства Малайзии поприветствовали участников делегаций, Путин на английском языке предложил малайзийскому коллеге начать переговоры.
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим во время встречи в Дальневосточном федеральном университете - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
Межгосударственные отношения России и Малайзии
Вчера, 00:30
"Садитесь, пожалуйста", - обратился Путин к Ибрагиму.
После того, как малайзийский премьер надел наушники для перевода, президент РФ перешел на русский язык.
«
"Уважаемый господин премьер, дорогие друзья, позвольте мне Вас сердечно поприветствовать в Москве", - сказал российский президент малайзийской стороне.
Ибрагим прибыл в Россию во вторник с официальным визитом.
Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим во время встречи с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
Премьер Малайзии назвал Россию большим другом
Вчера, 14:14
 
РоссияМалайзияВладимир ПутинАнвар Ибрагим (премьер-министр Малайзии)ПолитикаВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала