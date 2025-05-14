https://ria.ru/20250514/putin-2016892915.html

Путин и премьер Малайзии обменялись приветствиями на английском языке

Путин и премьер Малайзии обменялись приветствиями на английском языке - РИА Новости, 14.05.2025

Путин и премьер Малайзии обменялись приветствиями на английском языке

Президент РФ Владимир Путин и премьер Малайзии Анвар Ибрагим обменялись приветствиями на английском языке перед началом переговоров в Кремле, передает... РИА Новости, 14.05.2025

2025-05-14T14:48:00+03:00

2025-05-14T14:48:00+03:00

2025-05-14T14:48:00+03:00

россия

малайзия

владимир путин

анвар ибрагим (премьер-министр малайзии)

политика

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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и премьер Малайзии Анвар Ибрагим обменялись приветствиями на английском языке перед началом переговоров в Кремле, передает корреспондент РИА Новости. Во время встречи в среду в Кремле Путин и Ибрагим пожали друг другу руки и коротко пообщались на английском языке. Малайзийский премьер поприветствовал президента России, Путин, в свою очередь, поблагодарил коллегу. После того, как российский лидер и глава правительства Малайзии поприветствовали участников делегаций, Путин на английском языке предложил малайзийскому коллеге начать переговоры. "Садитесь, пожалуйста", - обратился Путин к Ибрагиму.После того, как малайзийский премьер надел наушники для перевода, президент РФ перешел на русский язык. "Уважаемый господин премьер, дорогие друзья, позвольте мне Вас сердечно поприветствовать в Москве", - сказал российский президент малайзийской стороне. Ибрагим прибыл в Россию во вторник с официальным визитом.

https://ria.ru/20250514/malayziya-2016705900.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, малайзия, владимир путин, анвар ибрагим (премьер-министр малайзии), политика, в мире