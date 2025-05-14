https://ria.ru/20250514/putin-2016883267.html
Путин оценил отношения России и Малайзии
Путин оценил отношения России и Малайзии - РИА Новости, 14.05.2025
Путин оценил отношения России и Малайзии
Отношения России и Малайзии носят дружественный характер, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 14.05.2025
2025-05-14T14:15:00+03:00
2025-05-14T14:15:00+03:00
2025-05-14T14:15:00+03:00
россия
малайзия
москва
владимир путин
анвар ибрагим (премьер-министр малайзии)
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Отношения России и Малайзии носят дружественный характер, заявил президент РФ Владимир Путин. Премьер-министр Малайзии прибыл в Россию 13 мая с официальным визитом, который продлится до 16 мая. "Они (отношения между РФ и Малайзией – ред.) носят дружественный, партнерский характер", - сказал Путин во время официального визита премьер-министра Малайзии Анвара Ибрагима в Москву. Кроме того, президент отметил, что между РФ и Малайзией сложились очень добрые отношения практически по всем направлениям. "Мы с 1967 года, по-моему, поддерживаем дипломатические отношения. И очень рассчитываем, что и ваш сегодняшний визит будет продуктивным", - добавил Путин. -0-
https://ria.ru/20250514/malayziya-2016705900.html
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, малайзия, москва, владимир путин, анвар ибрагим (премьер-министр малайзии)
Россия, Малайзия, Москва, Владимир Путин, Анвар Ибрагим (премьер-министр Малайзии)
Путин оценил отношения России и Малайзии
Путин заявил, что отношения России и Малайзии носят дружественный характер