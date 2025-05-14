https://ria.ru/20250514/putin-2016883267.html

Путин оценил отношения России и Малайзии

Путин оценил отношения России и Малайзии - РИА Новости, 14.05.2025

Путин оценил отношения России и Малайзии

Отношения России и Малайзии носят дружественный характер, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 14.05.2025

2025-05-14T14:15:00+03:00

2025-05-14T14:15:00+03:00

2025-05-14T14:15:00+03:00

россия

малайзия

москва

владимир путин

анвар ибрагим (премьер-министр малайзии)

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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Отношения России и Малайзии носят дружественный характер, заявил президент РФ Владимир Путин. Премьер-министр Малайзии прибыл в Россию 13 мая с официальным визитом, который продлится до 16 мая. "Они (отношения между РФ и Малайзией – ред.) носят дружественный, партнерский характер", - сказал Путин во время официального визита премьер-министра Малайзии Анвара Ибрагима в Москву. Кроме того, президент отметил, что между РФ и Малайзией сложились очень добрые отношения практически по всем направлениям. "Мы с 1967 года, по-моему, поддерживаем дипломатические отношения. И очень рассчитываем, что и ваш сегодняшний визит будет продуктивным", - добавил Путин. -0-

https://ria.ru/20250514/malayziya-2016705900.html

россия

малайзия

москва

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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Наталья Макарова

россия, малайзия, москва, владимир путин, анвар ибрагим (премьер-министр малайзии)