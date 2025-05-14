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Путин рассказал о росте интереса россиян к Малайзии - РИА Новости, 14.05.2025
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Туризм
 
14:04 14.05.2025 (обновлено: 14:10 14.05.2025)
https://ria.ru/20250514/putin-2016880930.html
Путин рассказал о росте интереса россиян к Малайзии
Путин рассказал о росте интереса россиян к Малайзии - РИА Новости, 14.05.2025
Путин рассказал о росте интереса россиян к Малайзии
Малайзия становится все более привлекательным местом для туристов из России, Москва признательна малайзийским властям за шаги для обеспечения безопасности и... РИА Новости, 14.05.2025
2025-05-14T14:04:00+03:00
2025-05-14T14:10:00+03:00
малайзия
туризм
россия
москва
владимир путин
анвар ибрагим (премьер-министр малайзии)
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Малайзия становится все более привлекательным местом для туристов из России, Москва признательна малайзийским властям за шаги для обеспечения безопасности и комфорта россиян, заявил президент России Владимир Путин.Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим прибыл в Россию 13 мая с официальным визитом, который продлится до 16 мая."Малайзия становится все более и более привлекательным местом для российских туристов. Мы благодарны вам за то, что вы делаете все для того, чтобы обеспечить комфорт, безопасность наших граждан в Малайзии", - сказал российский лидер в ходе встречи с премьер-министром Малайзии.
https://ria.ru/20250514/malayziya-2016880269.html
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малайзия, россия, москва, владимир путин, анвар ибрагим (премьер-министр малайзии)
Малайзия, Туризм, Россия, Москва, Владимир Путин, Анвар Ибрагим (премьер-министр Малайзии)
Путин рассказал о росте интереса россиян к Малайзии

Путин: Малайзия становится все более привлекательной для российских туристов

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Малайзия становится все более привлекательным местом для туристов из России, Москва признательна малайзийским властям за шаги для обеспечения безопасности и комфорта россиян, заявил президент России Владимир Путин.
Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим прибыл в Россию 13 мая с официальным визитом, который продлится до 16 мая.
"Малайзия становится все более и более привлекательным местом для российских туристов. Мы благодарны вам за то, что вы делаете все для того, чтобы обеспечить комфорт, безопасность наших граждан в Малайзии", - сказал российский лидер в ходе встречи с премьер-министром Малайзии.
Президент России Владимира Путин - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
Путин назвал Малайзию надежным партнером России
Вчера, 13:59
 
ТуризмМалайзияРоссияМоскваВладимир ПутинАнвар Ибрагим (премьер-министр Малайзии)
 
 
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