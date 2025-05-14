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Путин и премьер Малайзии сделают заявление для СМИ после переговоров
Путин и премьер Малайзии сделают заявление для СМИ после переговоров - РИА Новости, 14.05.2025
Путин и премьер Малайзии сделают заявление для СМИ после переговоров
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим сделают заявление для СМИ по итогам переговоров в Кремле, сообщил пресс-секретарь... РИА Новости, 14.05.2025
2025-05-14T12:36:00+03:00
2025-05-14T12:36:00+03:00
2025-05-14T12:36:00+03:00
политика
россия
малайзия
владимир путин
анвар ибрагим (премьер-министр малайзии)
дмитрий песков
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим сделают заявление для СМИ по итогам переговоров в Кремле, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Будет беседа с Ибрагимом и Путиным в узком составе. Затем общение продолжится в формате российско-малайзийских переговоров за официальным завтраком. Будет сделано заявление для СМИ по итогам состоявшихся контактов", - сказал Песков журналистам.
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политика, россия, малайзия, владимир путин, анвар ибрагим (премьер-министр малайзии), дмитрий песков
Политика, Россия, Малайзия, Владимир Путин, Анвар Ибрагим (премьер-министр Малайзии), Дмитрий Песков
Путин и премьер Малайзии сделают заявление для СМИ после переговоров
Песков: Путин и премьер Малайзии дадут комментарии СМИ по итогам переговоров