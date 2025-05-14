https://ria.ru/20250514/putin-2016855795.html

Путин и премьер Малайзии сделают заявление для СМИ после переговоров

Путин и премьер Малайзии сделают заявление для СМИ после переговоров - РИА Новости, 14.05.2025

Путин и премьер Малайзии сделают заявление для СМИ после переговоров

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим сделают заявление для СМИ по итогам переговоров в Кремле, сообщил пресс-секретарь... РИА Новости, 14.05.2025

2025-05-14T12:36:00+03:00

2025-05-14T12:36:00+03:00

2025-05-14T12:36:00+03:00

политика

россия

малайзия

владимир путин

анвар ибрагим (премьер-министр малайзии)

дмитрий песков

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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим сделают заявление для СМИ по итогам переговоров в Кремле, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Будет беседа с Ибрагимом и Путиным в узком составе. Затем общение продолжится в формате российско-малайзийских переговоров за официальным завтраком. Будет сделано заявление для СМИ по итогам состоявшихся контактов", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20250514/rossiya-2016854856.html

россия

малайзия

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политика, россия, малайзия, владимир путин, анвар ибрагим (премьер-министр малайзии), дмитрий песков