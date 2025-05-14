https://ria.ru/20250514/putin-2016853823.html
Песков рассказал о планах Путина во второй половине дня 14 мая
Песков рассказал о планах Путина во второй половине дня 14 мая - РИА Новости, 14.05.2025
Песков рассказал о планах Путина во второй половине дня 14 мая
Президент России Владимир Путин планирует во второй половине дня телефонные разговоры, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 14.05.2025
2025-05-14T12:29:00+03:00
2025-05-14T12:29:00+03:00
2025-05-14T12:29:00+03:00
политика
россия
дмитрий песков
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0a/1822727091_0:133:2865:1745_1920x0_80_0_0_2170459fb2a5ecfc7eec307467f5f3d0.jpg
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин планирует во второй половине дня телефонные разговоры, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Еще несколько телефонных разговоров сегодня запланированы у президента. Это будет в вечернее время. Мы будем вас информировать. Следите за нашими сообщениями", - сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20250513/peskov-2016752781.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0a/1822727091_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_83a6f4f8d867f503a70eb4b4834c6335.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, дмитрий песков, владимир путин
Политика, Россия, Дмитрий Песков, Владимир Путин
Песков рассказал о планах Путина во второй половине дня 14 мая
Песков: Путин планирует телефонные разговоры во второй половине дня 14 мая