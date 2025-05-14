https://ria.ru/20250514/putin-2016853823.html

Песков рассказал о планах Путина во второй половине дня 14 мая

Песков рассказал о планах Путина во второй половине дня 14 мая - РИА Новости, 14.05.2025

Песков рассказал о планах Путина во второй половине дня 14 мая

Президент России Владимир Путин планирует во второй половине дня телефонные разговоры, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 14.05.2025

2025-05-14T12:29:00+03:00

2025-05-14T12:29:00+03:00

2025-05-14T12:29:00+03:00

политика

россия

дмитрий песков

владимир путин

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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин планирует во второй половине дня телефонные разговоры, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Еще несколько телефонных разговоров сегодня запланированы у президента. Это будет в вечернее время. Мы будем вас информировать. Следите за нашими сообщениями", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20250513/peskov-2016752781.html

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политика, россия, дмитрий песков, владимир путин