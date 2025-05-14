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Путин согласовал антикризисную программу для угольной отрасли - РИА Новости, 14.05.2025
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11:32 14.05.2025
https://ria.ru/20250514/putin-2016839314.html
Путин согласовал антикризисную программу для угольной отрасли
Путин согласовал антикризисную программу для угольной отрасли - РИА Новости, 14.05.2025
Путин согласовал антикризисную программу для угольной отрасли
Президент России Владимир Путин согласовал антикризисную программу для угольной отрасли, разработанную Минэнерго, предстоит работа по запуску этих мер, заявил... РИА Новости, 14.05.2025
2025-05-14T11:32:00+03:00
2025-05-14T11:32:00+03:00
экономика
жкх
россия
владимир путин
сергей цивилев
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин согласовал антикризисную программу для угольной отрасли, разработанную Минэнерго, предстоит работа по запуску этих мер, заявил замминистра энергетики РФ Дмитрий Исламов. "Причины кризиса угольной отрасли настолько сейчас глубокие, что мы подошли к остановке предприятий. Владимир Владимирович (Путин - ред.) согласовал ту программу, которую разработало Минэнерго, но еще предстоит большая работа по запуску этих мер. Тем не менее, ситуация с ценами, с вывозом, тарифами очень тяжелая", - сказал Исламов в ходе заседания комитета Госдумы по энергетике. Комитет отменил выездное совещание по господдержке добычи метана из угольных пластов. По словам Исламова, тема поддержки угольной отрасли сейчас более актуальна, и сначала необходимо решить этот вопрос. В марте министр энергетики РФ Сергей Цивилев представил проект антикризисной программы угольной отрасли, разрабатываемый Минэнерго. В рамках программы планируются меры по совершенствованию логистических процессов, развитию международного сотрудничества, поддержке угледобывающих регионов и моногородов. Также предлагается финансовая и налоговая поддержка отрасли. Как подчеркивал Цивилев, одна из основных задач программы - сохранение объемов экспорта и привлечение инвестиций, необходимых для обеспечения добычи угля.
https://ria.ru/20250514/putin-2016827318.html
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экономика, жкх, россия, владимир путин, сергей цивилев, министерство энергетики рф (минэнерго россии), госдума рф
Экономика, ЖКХ, Россия, Владимир Путин, Сергей Цивилев, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России), Госдума РФ
Путин согласовал антикризисную программу для угольной отрасли

Исламов: Путин согласовал антикризисную программу для угольной отрасли

© РИА Новости / Александр Патрин | Перейти в медиабанкАвтомобили BELAZ перевозят уголь
Автомобили BELAZ перевозят уголь - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
© РИА Новости / Александр Патрин
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин согласовал антикризисную программу для угольной отрасли, разработанную Минэнерго, предстоит работа по запуску этих мер, заявил замминистра энергетики РФ Дмитрий Исламов.
"Причины кризиса угольной отрасли настолько сейчас глубокие, что мы подошли к остановке предприятий. Владимир Владимирович (Путин - ред.) согласовал ту программу, которую разработало Минэнерго, но еще предстоит большая работа по запуску этих мер. Тем не менее, ситуация с ценами, с вывозом, тарифами очень тяжелая", - сказал Исламов в ходе заседания комитета Госдумы по энергетике.
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Комитет отменил выездное совещание по господдержке добычи метана из угольных пластов. По словам Исламова, тема поддержки угольной отрасли сейчас более актуальна, и сначала необходимо решить этот вопрос.
В марте министр энергетики РФ Сергей Цивилев представил проект антикризисной программы угольной отрасли, разрабатываемый Минэнерго. В рамках программы планируются меры по совершенствованию логистических процессов, развитию международного сотрудничества, поддержке угледобывающих регионов и моногородов. Также предлагается финансовая и налоговая поддержка отрасли. Как подчеркивал Цивилев, одна из основных задач программы - сохранение объемов экспорта и привлечение инвестиций, необходимых для обеспечения добычи угля.
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