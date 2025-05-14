https://ria.ru/20250514/putin-2016797032.html

"Верный шаг": британский дипломат оценил предложение Путина о переговорах

"Верный шаг": британский дипломат оценил предложение Путина о переговорах - РИА Новости, 14.05.2025

"Верный шаг": британский дипломат оценил предложение Путина о переговорах

Владимир Путин принял правильное решение, проигнорировав требования европейских лидеров о прекращении огня, заявил бывший сотрудник британского посольства в... РИА Новости, 14.05.2025

2025-05-14T06:48:00+03:00

2025-05-14T06:48:00+03:00

2025-05-14T06:48:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

россия

украина

москва

владимир путин

владимир зеленский

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0a/2016224350_0:158:3300:2014_1920x0_80_0_0_8039b381f43018c59817f7a58a1d184f.jpg

МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Владимир Путин принял правильное решение, проигнорировав требования европейских лидеров о прекращении огня, заявил бывший сотрудник британского посольства в Москве Иан Прауд на YouTube."Все знают, что прекращение огня необходимо, но для этого сначала надо провести переговоры по вопросам, которые были у России даже не три, а целых 18 лет, еще со времен Мюнхенской речи Путина. И сейчас он сделал намного более верный шаг, проигнорировав эти бесконечные требования о прекращении огня и предложив начать прямые переговоры", — сказал он.Дипломат добавил, что сама идея прекращения огня в вакууме звучит как минимум странно. Он также подтвердил, что Украина обязательно воспользовалась бы передышкой на фронте для перевооружения и пополнения резервов. По его мнению, прекращение огня стоит начинать только во время переговоров."На этом этапе уже просто необходимо начать переговоры. Украина уже явно проигрывает, а Россия стратегически сильна как никогда, и ничто не может это изменить", — заключил Прауд.В ночь на 11 мая президент России Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий — встреча должна состояться в Стамбуле 15 мая. При этом он подчеркнул, что не исключает достижения реального прекращения огня, которое будет соблюдаться киевским режимом.Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что предложение Путина говорит о желании найти мирное решение, а цель переговоров — устранить первопричины конфликта и обеспечить интересы России.Владимир Зеленский ответил на инициативу российского лидера ультиматумом: по его словам, Киев сядет за стол переговоров, только если Москва согласится на полное прекращение огня с 12 мая. Тем не менее позже он заявил, что будет ждать Путина в Турции в четверг.

https://ria.ru/20250514/zhrebiy-2016787321.html

https://ria.ru/20250514/tochka-2016780242.html

https://ria.ru/20250512/superoruzhie-2016415414.html

россия

украина

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, украина, москва, владимир путин, владимир зеленский