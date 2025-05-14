"Верный шаг": британский дипломат оценил предложение Путина о переговорах
Дипломат Прауд: Путин сделал верный шаг, проигнорировав требования Запада
© Фотохост-агентство РИА Новости
Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Владимир Путин принял правильное решение, проигнорировав требования европейских лидеров о прекращении огня, заявил бывший сотрудник британского посольства в Москве Иан Прауд на YouTube.
"Все знают, что прекращение огня необходимо, но для этого сначала надо провести переговоры по вопросам, которые были у России даже не три, а целых 18 лет, еще со времен Мюнхенской речи Путина. И сейчас он сделал намного более верный шаг, проигнорировав эти бесконечные требования о прекращении огня и предложив начать прямые переговоры", — сказал он.
Дипломат добавил, что сама идея прекращения огня в вакууме звучит как минимум странно. Он также подтвердил, что Украина обязательно воспользовалась бы передышкой на фронте для перевооружения и пополнения резервов. По его мнению, прекращение огня стоит начинать только во время переговоров.
"На этом этапе уже просто необходимо начать переговоры. Украина уже явно проигрывает, а Россия стратегически сильна как никогда, и ничто не может это изменить", — заключил Прауд.
В ночь на 11 мая президент России Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий — встреча должна состояться в Стамбуле 15 мая. При этом он подчеркнул, что не исключает достижения реального прекращения огня, которое будет соблюдаться киевским режимом.
Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что предложение Путина говорит о желании найти мирное решение, а цель переговоров — устранить первопричины конфликта и обеспечить интересы России.
Владимир Зеленский ответил на инициативу российского лидера ультиматумом: по его словам, Киев сядет за стол переговоров, только если Москва согласится на полное прекращение огня с 12 мая. Тем не менее позже он заявил, что будет ждать Путина в Турции в четверг.
Путин пустил в ход российское супероружие
12 мая, 08:00