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"Верный шаг": британский дипломат оценил предложение Путина о переговорах - РИА Новости, 14.05.2025
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06:48 14.05.2025
https://ria.ru/20250514/putin-2016797032.html
"Верный шаг": британский дипломат оценил предложение Путина о переговорах
"Верный шаг": британский дипломат оценил предложение Путина о переговорах - РИА Новости, 14.05.2025
"Верный шаг": британский дипломат оценил предложение Путина о переговорах
Владимир Путин принял правильное решение, проигнорировав требования европейских лидеров о прекращении огня, заявил бывший сотрудник британского посольства в... РИА Новости, 14.05.2025
2025-05-14T06:48:00+03:00
2025-05-14T06:48:00+03:00
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МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Владимир Путин принял правильное решение, проигнорировав требования европейских лидеров о прекращении огня, заявил бывший сотрудник британского посольства в Москве Иан Прауд на YouTube."Все знают, что прекращение огня необходимо, но для этого сначала надо провести переговоры по вопросам, которые были у России даже не три, а целых 18 лет, еще со времен Мюнхенской речи Путина. И сейчас он сделал намного более верный шаг, проигнорировав эти бесконечные требования о прекращении огня и предложив начать прямые переговоры", — сказал он.Дипломат добавил, что сама идея прекращения огня в вакууме звучит как минимум странно. Он также подтвердил, что Украина обязательно воспользовалась бы передышкой на фронте для перевооружения и пополнения резервов. По его мнению, прекращение огня стоит начинать только во время переговоров."На этом этапе уже просто необходимо начать переговоры. Украина уже явно проигрывает, а Россия стратегически сильна как никогда, и ничто не может это изменить", — заключил Прауд.В ночь на 11 мая президент России Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий — встреча должна состояться в Стамбуле 15 мая. При этом он подчеркнул, что не исключает достижения реального прекращения огня, которое будет соблюдаться киевским режимом.Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что предложение Путина говорит о желании найти мирное решение, а цель переговоров — устранить первопричины конфликта и обеспечить интересы России.Владимир Зеленский ответил на инициативу российского лидера ультиматумом: по его словам, Киев сядет за стол переговоров, только если Москва согласится на полное прекращение огня с 12 мая. Тем не менее позже он заявил, что будет ждать Путина в Турции в четверг.
https://ria.ru/20250514/zhrebiy-2016787321.html
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в мире, россия, украина, москва, владимир путин, владимир зеленский
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Москва, Владимир Путин, Владимир Зеленский
"Верный шаг": британский дипломат оценил предложение Путина о переговорах

Дипломат Прауд: Путин сделал верный шаг, проигнорировав требования Запада

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
© Фотохост-агентство РИА Новости
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МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Владимир Путин принял правильное решение, проигнорировав требования европейских лидеров о прекращении огня, заявил бывший сотрудник британского посольства в Москве Иан Прауд на YouTube.
"Все знают, что прекращение огня необходимо, но для этого сначала надо провести переговоры по вопросам, которые были у России даже не три, а целых 18 лет, еще со времен Мюнхенской речи Путина. И сейчас он сделал намного более верный шаг, проигнорировав эти бесконечные требования о прекращении огня и предложив начать прямые переговоры", — сказал он.
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Дипломат добавил, что сама идея прекращения огня в вакууме звучит как минимум странно. Он также подтвердил, что Украина обязательно воспользовалась бы передышкой на фронте для перевооружения и пополнения резервов. По его мнению, прекращение огня стоит начинать только во время переговоров.
"На этом этапе уже просто необходимо начать переговоры. Украина уже явно проигрывает, а Россия стратегически сильна как никогда, и ничто не может это изменить", — заключил Прауд.
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В ночь на 11 мая президент России Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий — встреча должна состояться в Стамбуле 15 мая. При этом он подчеркнул, что не исключает достижения реального прекращения огня, которое будет соблюдаться киевским режимом.
Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что предложение Путина говорит о желании найти мирное решение, а цель переговоров — устранить первопричины конфликта и обеспечить интересы России.
Владимир Зеленский ответил на инициативу российского лидера ультиматумом: по его словам, Киев сядет за стол переговоров, только если Москва согласится на полное прекращение огня с 12 мая. Тем не менее позже он заявил, что будет ждать Путина в Турции в четверг.
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