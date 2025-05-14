Путин напомнил, как в России разливали импортное вино под видом кубанского
Путин раскритиковал подмену кубанского вина импортным контрафактом
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с членами Общероссийской общественной организации "Деловая Россия"
Президент Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с членами Общероссийской общественной организации "Деловая Россия"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. В России бывали случаи, когда под видом кубанского вина разливали импортное, заявил президент Владимир Путин на встрече с членами общероссийской общественной организации "Деловая Россия".
Этот пример он привел, чтобы напомнить о необходимости не упускать из виду проблему контрафакта.
«
"Дело в том, что контрафакт, он тоже приобретает такие сложные формы, там еще разобраться нужно. Вот он производит эти матрасы и кровати, но он знает, что это он производит, а кто-то привозит, свинчивает. Это так же, как у нас в области виноделия танкерами привозили виноматериалы и разливали условно как кубанское вино. Какое кубанское вино?" — сказал глава государства.
Он подчеркнул, что с этим вопросом нужно разобраться, и поручил заместителю администрации президента Максиму Орешкину учитывать проблему контрафакта в области онлайн-торговли. В частности, эта тема должна находиться в поле внимания правительства и налоговиков при участии бизнеса, заключил Путин.