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Путин напомнил, как в России разливали импортное вино под видом кубанского - РИА Новости, 14.05.2025
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01:22 14.05.2025 (обновлено: 11:53 14.05.2025)
https://ria.ru/20250514/putin-2016780875.html
Путин напомнил, как в России разливали импортное вино под видом кубанского
Путин напомнил, как в России разливали импортное вино под видом кубанского - РИА Новости, 14.05.2025
Путин напомнил, как в России разливали импортное вино под видом кубанского
В России бывали случаи, когда под видом кубанского вина разливали импортное, заявил президент Владимир Путин на встрече с членами общероссийской общественной... РИА Новости, 14.05.2025
2025-05-14T01:22:00+03:00
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россия
владимир путин
максим орешкин
деловая россия
вино
экономика
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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. В России бывали случаи, когда под видом кубанского вина разливали импортное, заявил президент Владимир Путин на встрече с членами общероссийской общественной организации "Деловая Россия".Этот пример он привел, чтобы напомнить о необходимости не упускать из виду проблему контрафакта.&quot;Дело в том, что контрафакт, он тоже приобретает такие сложные формы, там еще разобраться нужно. Вот он производит эти матрасы и кровати, но он знает, что это он производит, а кто-то привозит, свинчивает. Это так же, как у нас в области виноделия танкерами привозили виноматериалы и разливали условно как кубанское вино. Какое кубанское вино?&quot; — сказал глава государства.Он подчеркнул, что с этим вопросом нужно разобраться, и поручил заместителю администрации президента Максиму Орешкину учитывать проблему контрафакта в области онлайн-торговли. В частности, эта тема должна находиться в поле внимания правительства и налоговиков при участии бизнеса, заключил Путин.
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россия, владимир путин, максим орешкин, деловая россия, вино, экономика
Россия, Владимир Путин, Максим Орешкин, Деловая Россия, Вино, Экономика
Путин напомнил, как в России разливали импортное вино под видом кубанского

Путин раскритиковал подмену кубанского вина импортным контрафактом

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с членами Общероссийской общественной организации "Деловая Россия"
Президент Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с членами Общероссийской общественной организации Деловая Россия - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
© РИА Новости / POOL
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Президент Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с членами Общероссийской общественной организации "Деловая Россия"
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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. В России бывали случаи, когда под видом кубанского вина разливали импортное, заявил президент Владимир Путин на встрече с членами общероссийской общественной организации "Деловая Россия".
Этот пример он привел, чтобы напомнить о необходимости не упускать из виду проблему контрафакта.
«

"Дело в том, что контрафакт, он тоже приобретает такие сложные формы, там еще разобраться нужно. Вот он производит эти матрасы и кровати, но он знает, что это он производит, а кто-то привозит, свинчивает. Это так же, как у нас в области виноделия танкерами привозили виноматериалы и разливали условно как кубанское вино. Какое кубанское вино?" — сказал глава государства.

Он подчеркнул, что с этим вопросом нужно разобраться, и поручил заместителю администрации президента Максиму Орешкину учитывать проблему контрафакта в области онлайн-торговли. В частности, эта тема должна находиться в поле внимания правительства и налоговиков при участии бизнеса, заключил Путин.
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с членами Общероссийской общественной организации Деловая Россия - РИА Новости, 1920, 13.05.2025
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