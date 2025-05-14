https://ria.ru/20250514/putin-2016780875.html

Путин напомнил, как в России разливали импортное вино под видом кубанского

Путин напомнил, как в России разливали импортное вино под видом кубанского - РИА Новости, 14.05.2025

Путин напомнил, как в России разливали импортное вино под видом кубанского

В России бывали случаи, когда под видом кубанского вина разливали импортное, заявил президент Владимир Путин на встрече с членами общероссийской общественной... РИА Новости, 14.05.2025

2025-05-14T01:22:00+03:00

2025-05-14T01:22:00+03:00

2025-05-14T11:53:00+03:00

россия

владимир путин

максим орешкин

деловая россия

вино

экономика

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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. В России бывали случаи, когда под видом кубанского вина разливали импортное, заявил президент Владимир Путин на встрече с членами общероссийской общественной организации "Деловая Россия".Этот пример он привел, чтобы напомнить о необходимости не упускать из виду проблему контрафакта."Дело в том, что контрафакт, он тоже приобретает такие сложные формы, там еще разобраться нужно. Вот он производит эти матрасы и кровати, но он знает, что это он производит, а кто-то привозит, свинчивает. Это так же, как у нас в области виноделия танкерами привозили виноматериалы и разливали условно как кубанское вино. Какое кубанское вино?" — сказал глава государства.Он подчеркнул, что с этим вопросом нужно разобраться, и поручил заместителю администрации президента Максиму Орешкину учитывать проблему контрафакта в области онлайн-торговли. В частности, эта тема должна находиться в поле внимания правительства и налоговиков при участии бизнеса, заключил Путин.

https://ria.ru/20250513/putin-2016736661.html

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россия, владимир путин, максим орешкин, деловая россия, вино, экономика