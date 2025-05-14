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Путин проведет переговоры с премьером Малайзии - РИА Новости, 14.05.2025
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00:08 14.05.2025
https://ria.ru/20250514/putin-2016774390.html
Путин проведет переговоры с премьером Малайзии
Путин проведет переговоры с премьером Малайзии - РИА Новости, 14.05.2025
Путин проведет переговоры с премьером Малайзии
Президент РФ Владимир Путин в среду проведет переговоры с премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом, ожидается, что лидеры предметно обсудят ключевые вопросы РИА Новости, 14.05.2025
2025-05-14T00:08:00+03:00
2025-05-14T00:08:00+03:00
россия
малайзия
юго-восточная азия
владимир путин
анвар ибрагим (премьер-министр малайзии)
михаил мишустин
брикс
в мире
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в среду проведет переговоры с премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом, ожидается, что лидеры предметно обсудят ключевые вопросы двустороннего политического и торгово-экономического сотрудничества, сообщили в пресс-службе Кремля. Кроме того, в ходе встречи президент РФ и малайзийский премьер наметят шаги по дальнейшему углублению взаимодействия двух стран, а также обменяются мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки дня. Обширная программа в России Официальный визит премьер-министра Малайзии в Россию продлится с 13 по 16 мая. Помимо переговоров с Путиным, Анвар Ибрагим в ходе поездки планирует провести встречу с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным, сообщало министерство иностранных дел Малайзии. Малазийская сторона рассчитывает, что в ходе диалога с РФ сторонам удастся укрепить сотрудничество в таких областях, как торговля и инвестиции, сельское хозяйство, образование, аэрокосмическая промышленность и энергетика. Вопросы сотрудничества Анвар Ибрагим сможет обсудить с представителями как власти, так и бизнеса РФ. В график малайзийского премьера включена встреча с партнерами и компаниями, инвестирующими в Малайзию и ведущими с ней торговлю, а также с представителями малайзийской диаспоры. Кроме того, в программе премьер-министра Малайзии участие в XVI Международном экономическом форуме "Россия - Исламский мир: KazanForum" в Казани и выступление с речью в Московском государственном институте международных отношений. Примета времени Возможности для расширения сотрудничества РФ и Малайзии достаточно большие, отмечал Путин во время предыдущей встречи с Анваром Ибрагимом на полях Восточного экономического форума в сентябре 2024 года. Как пояснял Путин, Россия уделяет большое внимание развитию отношений с Юго-Восточной Азией и рассчитывает, что в ходе председательства Малайзии в АСЕАН в 2025 году удастся найти новые направления сотрудничества с этим быстрорастущим и перспективным регионом мира. Путин не раз подчеркивал, что развитие отношений со странами Юго-Восточной Азии является одним из приоритетов РФ. По прогнозу президента РФ, Юго-Восточная Азия наряду с Африкой в будущем станут центрами глобального роста. Формирование новых центров развития в мире является приметой нынешнего времени, отмечал российский лидер. В развитии отношений с РФ заинтересована и Малайзия. Как сообщили в МИД страны, визит премьер-министра подчеркивает намерение Малайзии углубить экономические и стратегические связи с Россией и ее регионами, а также повысить свою роль в многосторонних платформах, таких как АСЕАН и БРИКС.
https://ria.ru/20240905/povorot-1970616862.html
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россия, малайзия, юго-восточная азия, владимир путин, анвар ибрагим (премьер-министр малайзии), михаил мишустин, брикс, в мире
Россия, Малайзия, Юго-Восточная Азия, Владимир Путин, Анвар Ибрагим (премьер-министр Малайзии), Михаил Мишустин, БРИКС, В мире
Путин проведет переговоры с премьером Малайзии

Путин проведет переговоры с премьером Малайзии Анваром Ибрагимом

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в среду проведет переговоры с премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом, ожидается, что лидеры предметно обсудят ключевые вопросы двустороннего политического и торгово-экономического сотрудничества, сообщили в пресс-службе Кремля.
Кроме того, в ходе встречи президент РФ и малайзийский премьер наметят шаги по дальнейшему углублению взаимодействия двух стран, а также обменяются мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки дня.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
Третья сила в Азии: Юго-Восток поворачивается к России
5 сентября 2024, 08:00

Обширная программа в России

Официальный визит премьер-министра Малайзии в Россию продлится с 13 по 16 мая. Помимо переговоров с Путиным, Анвар Ибрагим в ходе поездки планирует провести встречу с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным, сообщало министерство иностранных дел Малайзии.
Малазийская сторона рассчитывает, что в ходе диалога с РФ сторонам удастся укрепить сотрудничество в таких областях, как торговля и инвестиции, сельское хозяйство, образование, аэрокосмическая промышленность и энергетика.
Вопросы сотрудничества Анвар Ибрагим сможет обсудить с представителями как власти, так и бизнеса РФ. В график малайзийского премьера включена встреча с партнерами и компаниями, инвестирующими в Малайзию и ведущими с ней торговлю, а также с представителями малайзийской диаспоры.
Кроме того, в программе премьер-министра Малайзии участие в XVI Международном экономическом форуме "Россия - Исламский мир: KazanForum" в Казани и выступление с речью в Московском государственном институте международных отношений.
Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим - РИА Новости, 1920, 13.05.2025
Премьер Малайзии прибыл в Россию с официальным визитом
Вчера, 20:34

Примета времени

Возможности для расширения сотрудничества РФ и Малайзии достаточно большие, отмечал Путин во время предыдущей встречи с Анваром Ибрагимом на полях Восточного экономического форума в сентябре 2024 года. Как пояснял Путин, Россия уделяет большое внимание развитию отношений с Юго-Восточной Азией и рассчитывает, что в ходе председательства Малайзии в АСЕАН в 2025 году удастся найти новые направления сотрудничества с этим быстрорастущим и перспективным регионом мира.
Путин не раз подчеркивал, что развитие отношений со странами Юго-Восточной Азии является одним из приоритетов РФ. По прогнозу президента РФ, Юго-Восточная Азия наряду с Африкой в будущем станут центрами глобального роста. Формирование новых центров развития в мире является приметой нынешнего времени, отмечал российский лидер.
В развитии отношений с РФ заинтересована и Малайзия. Как сообщили в МИД страны, визит премьер-министра подчеркивает намерение Малайзии углубить экономические и стратегические связи с Россией и ее регионами, а также повысить свою роль в многосторонних платформах, таких как АСЕАН и БРИКС.
Пассажир в терминале международного аэропорта Шереметьево - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
Россия планирует отменить визы для Мьянмы и Малайзии
18 марта, 20:16
 
РоссияМалайзияЮго-Восточная АзияВладимир ПутинАнвар Ибрагим (премьер-министр Малайзии)Михаил МишустинБРИКСВ мире
 
 
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