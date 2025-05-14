https://ria.ru/20250514/putin-2016747486.html

Только не это: перед переговорами в Стамбуле Путин рассказал про страх

Только не это: перед переговорами в Стамбуле Путин рассказал про страх - РИА Новости, 14.05.2025

Только не это: перед переговорами в Стамбуле Путин рассказал про страх

В минувшее воскресенье президент Владимир Путин продемонстрировал мастерское владение не только спортивным, но и политическим дзюдо, предложив возобновить 15... РИА Новости, 14.05.2025

2025-05-14T08:00:00+03:00

2025-05-14T08:00:00+03:00

2025-05-14T08:03:00+03:00

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В минувшее воскресенье президент Владимир Путин продемонстрировал мастерское владение не только спортивным, но и политическим дзюдо, предложив возобновить 15 мая прямые переговоры без предварительных условий с Украиной в Стамбуле, обнажив смехотворность кучки евролидеров, попытавшихся поставить российскому лидеру ультиматум.Хотя российский президент говорил негромко и мягко, внимательные слушатели безошибочно уловили в его словах приговор: добрая воля России, о которую Киев многократно вытер ноги, нарушив абсолютно все наши мирные инициативы, себя исчерпала, поэтому обвинить нас теперь не может никто. Но, исходя из уважения к усилиям американской стороны по окончанию конфликта и личного доброго отношения к президенту США Дональду Трампу, Путин сделал огромный встречный шаг и согласился вести переговоры с киевским режимом.Хотя Путин никогда не говорит ничего просто так, он специально подчеркнул для самых талантливых, что мы настроены максимально серьезно, а переводится это только как "два раза даже в сказке не бывает". Мало того: хотя все прекрасно знают, что все последующие предложения Путина всегда хуже предыдущих, лидер России даже предложил повернуть время вспять и продолжить ровно с того места, где уже почти финализированные переговоры в Стамбуле в 2022 году были сорваны Киевом с подачи Лондона.Почти все поняли, что вот это и есть настоящий момент истины, а рулит этим моментом Путин, от которого теперь зависит все.Даже совершенно упоротый антироссийский телеканал CNN спинным мозгом уловил, что Путин в один момент обнулил всю заевшую программу русофобов и антитрампистов: "Владимир Путин стал теперь в три раза сильнее. Во-первых, он смог полностью проигнорировать требование Европы и Украины о прекращении огня — и даже не упоминать его напрямую. Во-вторых, он пока не столкнулся ни с какими "масштабными санкциями" против России и увеличением военной помощи Украине, которые, как казалось Европе, поддерживал Трамп в случае отказа от прекращения огня. В-третьих, его предложение о прямых переговорах в Стамбуле внезапно стало основой позицией Трампа".Спецпосланник президента США Стив Уиткофф вчера выразился еще конкретнее: "Без диалога с президентом России Владимиром Путиным невозможно установить мир на Украине. Он является главным действующим лицом в этом конфликте".Как-то сразу ушли на периферию детские истерики Зеленского и жалкие угрозы из европейских столиц, и на переднем плане осталось только одно: Путин протягивает руку Трампу, который искренне хочет как можно скорее выйти из конфликта. И американцы это оценили. Тот же Уиткофф (который является личным близким другом Трампа и одним из его самых доверенных лиц) завуалированно передал послание Трампа: "Я думаю, что русские на самом деле хотят мирного урегулирования, (поэтому) Трамп в ультимативной форме настаивает на прямых переговорах России и Украины". Другими словами, как минимум часть команды Трампа, включая его самого, осознает, что русские настроены решить вопрос раз и навсегда, но камнем на ногах является Зеленский и его европейские дружки. Это понимание совершенно созвучно вчерашнему высказыванию пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова: "Подход Европы к вопросу Украины направлен на продолжение войны и контрастирует с подходом Москвы и Вашингтона".Да, один из высоких представителей США на переговорах в Стамбуле — спецпредставитель Трампа Кит Келлог — по привычке начал играть роль плохого полицейского и заявил, что "в случае отсутствия прогресса в переговорах по Украине есть вероятность "значительных" и "наиболее жестких" изо всех санкций США к России". И вообще, "США в рамках украинского урегулирования обсуждают размещение сил Великобритании, Франции, Германии и Польши к западу от Днепра".Стив Уиткофф, который тоже направляется в Стамбул, заранее сообщил, что, помимо вопроса территорий, "основными темами возможных переговоров между Москвой и Киевом станут статус Запорожской АЭС, использование Украиной Днепра и ее выход к Черному морю".Это начало Настоящего Большого Торга. Это нормально. Россия к этому готова.К чему же Россия не готова и на что никогда не пойдет — это пытаться манипуляциями провернуть реальность вспять. Замглавы МИД Сергей Рябков вчера сказал четко и прямо: "В контексте конфликта на Украине необходимо добиться признания реалий "на земле", включая вхождение новых территорий в состав России". При этом все, что было в рамках Стамбула 1.0, остается на столе в любом случае. По словам экс-главы МИД Австрии Карин Кнайсль, "возобновление переговоров в Стамбуле, где они были прерваны в 2022 году, как об этом сказал президент Путин, выглядит возвращением к исходной точке. Но обстоятельства коренным образом изменились".А обстоятельства изменились, потому что их навсегда своей кровью и потом изменили наша доблестная армия и самоотверженный тыл, у которых не было времени бояться угроз, звучащих в сторону России со всех сторон, — у них были и есть дела поважнее.Вчера на встрече с членами "Деловой России" Владимир Путин сказал чрезвычайно важные слова: "Надо быть готовыми к любым действиям наших возможных будущих недоброжелателей. Пугаться нельзя. Кто начинает пугаться — тот сразу проиграет".Сейчас охвачены животным страхом только Киев и Европа, потому что их время истекает, на Содом и Гоморру может очень скоро пролиться горящий серный дождь.А нам бояться нечего: наше дело правое, мы готовы идти до конца — как за столом переговоров, так и на поле боя.

https://ria.ru/20250513/tramp-2016746632.html

https://ria.ru/20250513/ssha-2016716355.html

https://ria.ru/20250513/stambul-2016715081.html

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аналитика, россия, стамбул, украина, владимир путин, дональд трамп, сша, владимир зеленский, в мире