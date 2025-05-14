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Путин утвердил состав делегации России для переговоров с Украиной - РИА Новости, 15.05.2025
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22:59 14.05.2025 (обновлено: 01:12 15.05.2025)
https://ria.ru/20250514/putin--2016998042.html
Путин утвердил состав делегации России для переговоров с Украиной
Путин утвердил состав делегации России для переговоров с Украиной - РИА Новости, 15.05.2025
Путин утвердил состав делегации России для переговоров с Украиной
Владимир Путин утвердил состав делегации России для переговоров с Украиной, сообщил Кремль. РИА Новости, 15.05.2025
2025-05-14T22:59:00+03:00
2025-05-15T01:12:00+03:00
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МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Владимир Путин утвердил состав делегации России для переговоров с Украиной, сообщил Кремль.Делегацию возглавит помощник президента Владимир Мединский. В ее состав также вошли:Российский лидер также утвердил состав экспертов. В этот список вошли первый заместитель начальника управления информации Генштаба ВС России Александр Зорин, замначальника управления президента по государственной политике в гуманитарной сфере Елена Подобреевская, директор Второго департамента стран СНГ МИД Алексей Полищук, замначальника ГУ международного военного сотрудничества Минобороны России Виктор Шевцов.Ранее радио NV сообщило со ссылкой на источники, что в состав украинской делегации, которая вместе с Владимиром Зеленским отправится в Турцию на переговоры с Россией, войдут глава его офиса Андрей Ермак, замглавы офиса Игорь Жовква, министр обороны Рустем Умеров и глава МИД Украины Андрей Сибига. На прошлой неделе Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий. Он подчеркнул, что не исключает достижения реального прекращения огня, которое будет соблюдаться Киевом.Владимир Зеленский ответил на инициативу Путина ультиматумом: по его словам, Киев сядет за стол переговоров, только если Москва согласится на полное прекращение огня с 12 мая. Но после того как американский президент Дональд Трамп призвал киевские власти немедленно согласиться на предложение Москвы, Зеленский заявил, что будет ждать российского лидера в Турции в четверг.В ночь на четверг Reuters со ссылкой на неназванного американского чиновника сообщил, что президент США Дональд Трамп не поедет в Турцию для участия в переговорах между Россией и Украиной.
https://ria.ru/20250514/putin-2016747486.html
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украина, россия, киев, владимир путин, владимир зеленский, дональд трамп, владимир мединский
Украина, Россия, Киев, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Владимир Мединский

Путин утвердил состав делегации России для переговоров с Украиной

© РИА Новости / Сергей Ильин | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
© РИА Новости / Сергей Ильин
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Владимир Путин утвердил состав делегации России для переговоров с Украиной, сообщил Кремль.
Делегацию возглавит помощник президента Владимир Мединский. В ее состав также вошли:
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
Только не это: перед переговорами в Стамбуле Путин рассказал про страх
Вчера, 08:00
Российский лидер также утвердил состав экспертов. В этот список вошли первый заместитель начальника управления информации Генштаба ВС России Александр Зорин, замначальника управления президента по государственной политике в гуманитарной сфере Елена Подобреевская, директор Второго департамента стран СНГ МИД Алексей Полищук, замначальника ГУ международного военного сотрудничества Минобороны России Виктор Шевцов.
Ранее радио NV сообщило со ссылкой на источники, что в состав украинской делегации, которая вместе с Владимиром Зеленским отправится в Турцию на переговоры с Россией, войдут глава его офиса Андрей Ермак, замглавы офиса Игорь Жовква, министр обороны Рустем Умеров и глава МИД Украины Андрей Сибига.
На прошлой неделе Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий. Он подчеркнул, что не исключает достижения реального прекращения огня, которое будет соблюдаться Киевом.
Владимир Зеленский ответил на инициативу Путина ультиматумом: по его словам, Киев сядет за стол переговоров, только если Москва согласится на полное прекращение огня с 12 мая. Но после того как американский президент Дональд Трамп призвал киевские власти немедленно согласиться на предложение Москвы, Зеленский заявил, что будет ждать российского лидера в Турции в четверг.
В ночь на четверг Reuters со ссылкой на неназванного американского чиновника сообщил, что президент США Дональд Трамп не поедет в Турцию для участия в переговорах между Россией и Украиной.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
Зеленский возражал против отправки украинской делегации в Стамбул, пишет WP
Вчера, 23:03
 
УкраинаРоссияКиевВладимир ПутинВладимир ЗеленскийДональд ТрампВладимир Мединский
 
 
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