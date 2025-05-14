Путин рассказал об итогах переговоров с премьер-министром Малайзии
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МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Президент Владимир Путин проводит рабочую встречу с премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом. Основные заявления российского лидера:
- визит Ибрагима показывает, что отношения России и Малайзии находятся на подъеме;
- стороны заинтересованы, чтобы отношения между ними развивались, для этого есть все предпосылки;
- Москва и Куала-Лумпур наметили конкретные планы по укреплению сотрудничества на перспективу;
- Россия и Малайзия могут реализовать совместные проекты в газовой сфере и по мирному атому;
- российские производители заинтересованы в увеличении поставок в Малайзию качественной мясо-молочной продукции;
- прорабатывается открытие прямого авиасообщения между двумя странами;
- развиваются туристические обмены, малазийские курорты становятся все более популярными у россиян;
- Путин отметил личный вклад Ибрагима в продвижение партнерства с Москвой;
- лидеры обсудили спектр актуальных двусторонних вопросов и международную повестку дня.
В свою очередь, премьер Малайзии заявил, что на переговорах были затронуты вопросы безопасности, обороны, образования, продовольствия и технологий. Он добавил, что восхищается отношениями своей страны с Россией, и поблагодарил Путина за теплый прием.
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"От имени правительства и народа Малайзии я хотел бы сказать следующее: это большой подарок для народа Малайзии, если президент России сможет как можно скорее прибыть в нашу страну, например, во время саммита АСЕАН в октябре. Я могу заверить вас, что ваше присутствие в Малайзии будет большим прорывом для Малайзии, для всего региона", — сказал Ибрагим.
Премьер-министр Малайзии прибыл в Россию 13 мая с официальным визитом, который продлится до 16 мая.