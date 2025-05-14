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Путин рассказал об итогах переговоров с премьер-министром Малайзии - РИА Новости, 14.05.2025
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16:45 14.05.2025 (обновлено: 18:36 14.05.2025)
https://ria.ru/20250514/putin--2016923960.html
Путин рассказал об итогах переговоров с премьер-министром Малайзии
Путин рассказал об итогах переговоров с премьер-министром Малайзии - РИА Новости, 14.05.2025
Путин рассказал об итогах переговоров с премьер-министром Малайзии
Президент Владимир Путин проводит рабочую встречу с премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом. Основные заявления российского лидера: РИА Новости, 14.05.2025
2025-05-14T16:45:00+03:00
2025-05-14T18:36:00+03:00
владимир путин
малайзия
россия
анвар ибрагим (премьер-министр малайзии)
в мире
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МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Президент Владимир Путин проводит рабочую встречу с премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом. Основные заявления российского лидера:В свою очередь, премьер Малайзии заявил, что на переговорах были затронуты вопросы безопасности, обороны, образования, продовольствия и технологий. Он добавил, что восхищается отношениями своей страны с Россией, и поблагодарил Путина за теплый прием.&quot;От имени правительства и народа Малайзии я хотел бы сказать следующее: это большой подарок для народа Малайзии, если президент России сможет как можно скорее прибыть в нашу страну, например, во время саммита АСЕАН в октябре. Я могу заверить вас, что ваше присутствие в Малайзии будет большим прорывом для Малайзии, для всего региона&quot;, — сказал Ибрагим.Премьер-министр Малайзии прибыл в Россию 13 мая с официальным визитом, который продлится до 16 мая.
https://ria.ru/20250514/rossiya-2016881993.html
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Путин: отношения России и Малайзии находятся на подъеме
Отношения России и Малайзии находятся на подъеме, страны заинтересованы, чтобы они развивались, для этого есть все предпосылки, заявил Путин
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Путин о прямом авиасообщении между Россией и Малайзией
Прорабатывается открытие прямого авиасообщения между Россией и Малайзией, заявил Путин
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владимир путин, малайзия, россия, анвар ибрагим (премьер-министр малайзии), в мире
Владимир Путин, Малайзия, Россия, Анвар Ибрагим (премьер-министр Малайзии), В мире

Путин рассказал об итогах переговоров с премьер-министром Малайзии

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МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Президент Владимир Путин проводит рабочую встречу с премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом. Основные заявления российского лидера:
  • визит Ибрагима показывает, что отношения России и Малайзии находятся на подъеме;
  • стороны заинтересованы, чтобы отношения между ними развивались, для этого есть все предпосылки;
  • Москва и Куала-Лумпур наметили конкретные планы по укреплению сотрудничества на перспективу;
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  • Россия и Малайзия могут реализовать совместные проекты в газовой сфере и по мирному атому;
  • российские производители заинтересованы в увеличении поставок в Малайзию качественной мясо-молочной продукции;
  • прорабатывается открытие прямого авиасообщения между двумя странами;
  • развиваются туристические обмены, малазийские курорты становятся все более популярными у россиян;
  • Путин отметил личный вклад Ибрагима в продвижение партнерства с Москвой;
  • лидеры обсудили спектр актуальных двусторонних вопросов и международную повестку дня.
В свою очередь, премьер Малайзии заявил, что на переговорах были затронуты вопросы безопасности, обороны, образования, продовольствия и технологий. Он добавил, что восхищается отношениями своей страны с Россией, и поблагодарил Путина за теплый прием.
«

"От имени правительства и народа Малайзии я хотел бы сказать следующее: это большой подарок для народа Малайзии, если президент России сможет как можно скорее прибыть в нашу страну, например, во время саммита АСЕАН в октябре. Я могу заверить вас, что ваше присутствие в Малайзии будет большим прорывом для Малайзии, для всего региона", — сказал Ибрагим.

Премьер-министр Малайзии прибыл в Россию 13 мая с официальным визитом, который продлится до 16 мая.
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Владимир ПутинМалайзияРоссияАнвар Ибрагим (премьер-министр Малайзии)В мире
 
 
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