https://ria.ru/20250514/putin--2016923960.html

Путин рассказал об итогах переговоров с премьер-министром Малайзии

Путин рассказал об итогах переговоров с премьер-министром Малайзии - РИА Новости, 14.05.2025

Путин рассказал об итогах переговоров с премьер-министром Малайзии

Президент Владимир Путин проводит рабочую встречу с премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом. Основные заявления российского лидера: РИА Новости, 14.05.2025

2025-05-14T16:45:00+03:00

2025-05-14T16:45:00+03:00

2025-05-14T18:36:00+03:00

владимир путин

малайзия

россия

анвар ибрагим (премьер-министр малайзии)

в мире

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МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Президент Владимир Путин проводит рабочую встречу с премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом. Основные заявления российского лидера:В свою очередь, премьер Малайзии заявил, что на переговорах были затронуты вопросы безопасности, обороны, образования, продовольствия и технологий. Он добавил, что восхищается отношениями своей страны с Россией, и поблагодарил Путина за теплый прием."От имени правительства и народа Малайзии я хотел бы сказать следующее: это большой подарок для народа Малайзии, если президент России сможет как можно скорее прибыть в нашу страну, например, во время саммита АСЕАН в октябре. Я могу заверить вас, что ваше присутствие в Малайзии будет большим прорывом для Малайзии, для всего региона", — сказал Ибрагим.Премьер-министр Малайзии прибыл в Россию 13 мая с официальным визитом, который продлится до 16 мая.

https://ria.ru/20250514/rossiya-2016881993.html

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малайзия

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владимир путин, малайзия, россия, анвар ибрагим (премьер-министр малайзии), в мире