Рейтинг@Mail.ru
Прокурор попросил девять лет колонии для обвиняемой в покушении на Аксенова - РИА Новости, 14.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:30 14.05.2025
https://ria.ru/20250514/prokuror-2016853970.html
Прокурор попросил девять лет колонии для обвиняемой в покушении на Аксенова
Прокурор попросил девять лет колонии для обвиняемой в покушении на Аксенова - РИА Новости, 14.05.2025
Прокурор попросил девять лет колонии для обвиняемой в покушении на Аксенова
Прокурор в ходе прений в Южном окружном военном суде попросил назначить девять лет лишения свободы Оксане Шевченко, обвиняемой в подготовке покушения на главу... РИА Новости, 14.05.2025
2025-05-14T12:30:00+03:00
2025-05-14T12:30:00+03:00
происшествия
симферополь
украина
запорожская область
сергей аксенов (политик)
служба безопасности украины
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/17/2006801719_0:66:1281:786_1920x0_80_0_0_adadcbd8ded84f92ca59e444ff30dfa2.jpg
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 мая - РИА Новости. Прокурор в ходе прений в Южном окружном военном суде попросил назначить девять лет лишения свободы Оксане Шевченко, обвиняемой в подготовке покушения на главу Крыма Сергея Аксенова, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. "Прошу назначить Шевченко девять лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима", - сказал государственный обвинитель в ходе прений. По данным следствия, Сергей Боднарь и Оксана Шевченко вошли в состав группы, которая по заданию СБУ в Симферополе должна была наблюдать за передвижением служебного автомобиля главы Крыма Сергея Аксенова для подготовки и совершения на него покушения. Позже еще одним членом группы стал Владимир Ананьев, который был завербован. Курировал создание группы для совершения теракта гражданин Украины, уголовное дело в отношении него выделено в отдельное производство. Как сообщала прокуратура Крыма, радиоуправляемое самодельное взрывное устройство, передатчик и приемник, которые планировалось использовать для взрыва служебного автомобиля Аксенова, привезли из Запорожской области. В начале прошлого года ФСБ РФ задержала троих фигурантов. В феврале текущего года в Южный окружной военный суд поступило три уголовных дела. Шевченко вменяют статьи о подготовке к теракту и незаконной перевозке взрывных устройств. Свою вину она признает, дело слушается в особом порядке. -0-
https://ria.ru/20250512/fitso-2016464527.html
https://ria.ru/20250509/fidan-2016133118.html
симферополь
украина
запорожская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/17/2006801719_72:0:1208:852_1920x0_80_0_0_0cc61257ac9315ece35c899c78341f9f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, симферополь, украина, запорожская область, сергей аксенов (политик), служба безопасности украины, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Симферополь, Украина, Запорожская область, Сергей Аксенов (политик), Служба безопасности Украины, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Прокурор попросил девять лет колонии для обвиняемой в покушении на Аксенова

Прокурор попросил для обвиняемой в подготовке покушения на Аксенова девять лет

© Фото : Прокуратура Московской областиСотрудник прокуратуры
Сотрудник прокуратуры - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
© Фото : Прокуратура Московской области
Сотрудник прокуратуры. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 мая - РИА Новости. Прокурор в ходе прений в Южном окружном военном суде попросил назначить девять лет лишения свободы Оксане Шевченко, обвиняемой в подготовке покушения на главу Крыма Сергея Аксенова, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Прошу назначить Шевченко девять лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима", - сказал государственный обвинитель в ходе прений.
Место покушения на Роберта Фицо - РИА Новости, 1920, 12.05.2025
В Словакии назвали дату начала процесса по делу о покушении на Фицо
12 мая, 12:57
По данным следствия, Сергей Боднарь и Оксана Шевченко вошли в состав группы, которая по заданию СБУ в Симферополе должна была наблюдать за передвижением служебного автомобиля главы Крыма Сергея Аксенова для подготовки и совершения на него покушения. Позже еще одним членом группы стал Владимир Ананьев, который был завербован. Курировал создание группы для совершения теракта гражданин Украины, уголовное дело в отношении него выделено в отдельное производство.
Как сообщала прокуратура Крыма, радиоуправляемое самодельное взрывное устройство, передатчик и приемник, которые планировалось использовать для взрыва служебного автомобиля Аксенова, привезли из Запорожской области. В начале прошлого года ФСБ РФ задержала троих фигурантов.
В феврале текущего года в Южный окружной военный суд поступило три уголовных дела. Шевченко вменяют статьи о подготовке к теракту и незаконной перевозке взрывных устройств. Свою вину она признает, дело слушается в особом порядке. -0-
Хакан Фидан - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
Фидан рассказал о попытке покушения на него
9 мая, 23:04
 
ПроисшествияСимферопольУкраинаЗапорожская областьСергей Аксенов (политик)Служба безопасности УкраиныФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала