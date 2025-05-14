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Прокурор попросил девять лет колонии для обвиняемой в покушении на Аксенова
Прокурор попросил девять лет колонии для обвиняемой в покушении на Аксенова - РИА Новости, 14.05.2025
Прокурор попросил девять лет колонии для обвиняемой в покушении на Аксенова
Прокурор в ходе прений в Южном окружном военном суде попросил назначить девять лет лишения свободы Оксане Шевченко, обвиняемой в подготовке покушения на главу... РИА Новости, 14.05.2025
2025-05-14T12:30:00+03:00
2025-05-14T12:30:00+03:00
2025-05-14T12:30:00+03:00
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 мая - РИА Новости. Прокурор в ходе прений в Южном окружном военном суде попросил назначить девять лет лишения свободы Оксане Шевченко, обвиняемой в подготовке покушения на главу Крыма Сергея Аксенова, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. "Прошу назначить Шевченко девять лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима", - сказал государственный обвинитель в ходе прений. По данным следствия, Сергей Боднарь и Оксана Шевченко вошли в состав группы, которая по заданию СБУ в Симферополе должна была наблюдать за передвижением служебного автомобиля главы Крыма Сергея Аксенова для подготовки и совершения на него покушения. Позже еще одним членом группы стал Владимир Ананьев, который был завербован. Курировал создание группы для совершения теракта гражданин Украины, уголовное дело в отношении него выделено в отдельное производство. Как сообщала прокуратура Крыма, радиоуправляемое самодельное взрывное устройство, передатчик и приемник, которые планировалось использовать для взрыва служебного автомобиля Аксенова, привезли из Запорожской области. В начале прошлого года ФСБ РФ задержала троих фигурантов. В феврале текущего года в Южный окружной военный суд поступило три уголовных дела. Шевченко вменяют статьи о подготовке к теракту и незаконной перевозке взрывных устройств. Свою вину она признает, дело слушается в особом порядке. -0-
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происшествия, симферополь, украина, запорожская область, сергей аксенов (политик), служба безопасности украины, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Симферополь, Украина, Запорожская область, Сергей Аксенов (политик), Служба безопасности Украины, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Прокурор попросил девять лет колонии для обвиняемой в покушении на Аксенова
Прокурор попросил для обвиняемой в подготовке покушения на Аксенова девять лет