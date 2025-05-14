https://ria.ru/20250514/prokuror-2016853970.html

Прокурор попросил девять лет колонии для обвиняемой в покушении на Аксенова

Прокурор попросил девять лет колонии для обвиняемой в покушении на Аксенова - РИА Новости, 14.05.2025

Прокурор попросил девять лет колонии для обвиняемой в покушении на Аксенова

Прокурор в ходе прений в Южном окружном военном суде попросил назначить девять лет лишения свободы Оксане Шевченко, обвиняемой в подготовке покушения на главу... РИА Новости, 14.05.2025

2025-05-14T12:30:00+03:00

2025-05-14T12:30:00+03:00

2025-05-14T12:30:00+03:00

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служба безопасности украины

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 мая - РИА Новости. Прокурор в ходе прений в Южном окружном военном суде попросил назначить девять лет лишения свободы Оксане Шевченко, обвиняемой в подготовке покушения на главу Крыма Сергея Аксенова, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. "Прошу назначить Шевченко девять лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима", - сказал государственный обвинитель в ходе прений. По данным следствия, Сергей Боднарь и Оксана Шевченко вошли в состав группы, которая по заданию СБУ в Симферополе должна была наблюдать за передвижением служебного автомобиля главы Крыма Сергея Аксенова для подготовки и совершения на него покушения. Позже еще одним членом группы стал Владимир Ананьев, который был завербован. Курировал создание группы для совершения теракта гражданин Украины, уголовное дело в отношении него выделено в отдельное производство. Как сообщала прокуратура Крыма, радиоуправляемое самодельное взрывное устройство, передатчик и приемник, которые планировалось использовать для взрыва служебного автомобиля Аксенова, привезли из Запорожской области. В начале прошлого года ФСБ РФ задержала троих фигурантов. В феврале текущего года в Южный окружной военный суд поступило три уголовных дела. Шевченко вменяют статьи о подготовке к теракту и незаконной перевозке взрывных устройств. Свою вину она признает, дело слушается в особом порядке. -0-

https://ria.ru/20250512/fitso-2016464527.html

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происшествия, симферополь, украина, запорожская область, сергей аксенов (политик), служба безопасности украины, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)