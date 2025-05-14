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В России сократилось производство водки - РИА Новости, 14.05.2025
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09:47 14.05.2025
https://ria.ru/20250514/proizvodstvo-2016816039.html
В России сократилось производство водки
В России сократилось производство водки - РИА Новости, 14.05.2025
В России сократилось производство водки
Производство водки в России за первые четыре месяца 2025 года упало на 15,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, коньяка - на 22,7%, следует из... РИА Новости, 14.05.2025
2025-05-14T09:47:00+03:00
2025-05-14T09:47:00+03:00
экономика
россия
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Производство водки в России за первые четыре месяца 2025 года упало на 15,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, коньяка - на 22,7%, следует из данных Росалкогольтабакконтроля. Согласно данным ведомства, за указанный период было выпущено 19,144 миллиона декалитров водки, коньяка произвели 2,026 миллиона декалитров. Кроме того, производство ликеро-водочных изделий снизилось на 6%, до 5,104 миллиона декалитров. Производство крепкого алкоголя (свыше 9%) за четыре месяца 2025 года в целом снизилось на 14,7% и составило 28,719 миллиона декалитров. Более того, плодовой алкогольной продукции было произведено на 89,8% меньше - 499 тысяч декалитров. В то же время, выпуск виноградных вин за этот период вырос на 5,2%, до 11,603 миллиона декалитров, а производство игристых вин увеличилось на 6,9% и составило 4,808 миллиона декалитров. По данным службы, выпуск всей розничной алкогольной продукции за четыре месяца 2025 года (без учета пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи) упал на 26%, до 46,582 миллиона декалитров.
https://ria.ru/20250116/alkogol-1993971490.html
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экономика, россия
Экономика, Россия
В России сократилось производство водки

Производство водки за четыре месяца упало на 15,6 процента

© РИА Новости / Михаил Мордасов | Перейти в медиабанкПроизводственный процесс
Производственный процесс - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
© РИА Новости / Михаил Мордасов
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Производство водки в России за первые четыре месяца 2025 года упало на 15,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, коньяка - на 22,7%, следует из данных Росалкогольтабакконтроля.
Согласно данным ведомства, за указанный период было выпущено 19,144 миллиона декалитров водки, коньяка произвели 2,026 миллиона декалитров. Кроме того, производство ликеро-водочных изделий снизилось на 6%, до 5,104 миллиона декалитров.
Цех розлива на винодельческом предприятии - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
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Производство крепкого алкоголя (свыше 9%) за четыре месяца 2025 года в целом снизилось на 14,7% и составило 28,719 миллиона декалитров.
Более того, плодовой алкогольной продукции было произведено на 89,8% меньше - 499 тысяч декалитров.
В то же время, выпуск виноградных вин за этот период вырос на 5,2%, до 11,603 миллиона декалитров, а производство игристых вин увеличилось на 6,9% и составило 4,808 миллиона декалитров.
По данным службы, выпуск всей розничной алкогольной продукции за четыре месяца 2025 года (без учета пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи) упал на 26%, до 46,582 миллиона декалитров.
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