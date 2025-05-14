https://ria.ru/20250514/primore-2016787872.html
В село Березовка в Приморье начали восстанавливать транспортное сообщение
В село Березовка в Приморье начали восстанавливать транспортное сообщение - РИА Новости, 14.05.2025
В село Березовка в Приморье начали восстанавливать транспортное сообщение
Проезд начали восстанавливать в село Березовка Приморского края, которое остается без транспортного сообщения с начала мая, туда завезли лекарства и продукты,... РИА Новости, 14.05.2025
2025-05-14T04:08:00+03:00
2025-05-14T04:08:00+03:00
2025-05-14T04:08:00+03:00
происшествия
приморский край
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ВЛАДИВОСТОК, 14 мая - РИА Новости. Проезд начали восстанавливать в село Березовка Приморского края, которое остается без транспортного сообщения с начала мая, туда завезли лекарства и продукты, сообщает региональная прокуратура. В начале мая в Приморье прошли сильные ливни, паводком отрезало несколько сел, подтопило десятки участков. Вода почти везде уже сошла. "В результате дождей в период со 2 по 3 мая 2025 года поднялся уровень воды в реках, ввиду чего нарушено транспортное сообщение с селом Березовка, которое до настоящего времени не восстановлено. Тринадцатого мая в связи с падением уровня воды в реке Извилинка начато проведение аварийно-восстановительных работ по восстановлению транспортного сообщения с селом Березовка", - говорится в сообщении. Вопрос поставлен на контроль в прокуратуре. При надзорном сопровождении 13 мая 2025 года в село доставили продукты питания и лекарства.
https://ria.ru/20250512/proverka-2016418373.html
https://ria.ru/20250511/podtoplenie-2016293259.html
приморский край
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, приморский край
Происшествия, Приморский край
В село Березовка в Приморье начали восстанавливать транспортное сообщение
Началось восстановление дороги к приморскому селу, отрезанному паводком