https://ria.ru/20250514/primore-2016787872.html

В село Березовка в Приморье начали восстанавливать транспортное сообщение

В село Березовка в Приморье начали восстанавливать транспортное сообщение - РИА Новости, 14.05.2025

В село Березовка в Приморье начали восстанавливать транспортное сообщение

Проезд начали восстанавливать в село Березовка Приморского края, которое остается без транспортного сообщения с начала мая, туда завезли лекарства и продукты,... РИА Новости, 14.05.2025

2025-05-14T04:08:00+03:00

2025-05-14T04:08:00+03:00

2025-05-14T04:08:00+03:00

происшествия

приморский край

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ВЛАДИВОСТОК, 14 мая - РИА Новости. Проезд начали восстанавливать в село Березовка Приморского края, которое остается без транспортного сообщения с начала мая, туда завезли лекарства и продукты, сообщает региональная прокуратура. В начале мая в Приморье прошли сильные ливни, паводком отрезало несколько сел, подтопило десятки участков. Вода почти везде уже сошла. "В результате дождей в период со 2 по 3 мая 2025 года поднялся уровень воды в реках, ввиду чего нарушено транспортное сообщение с селом Березовка, которое до настоящего времени не восстановлено. Тринадцатого мая в связи с падением уровня воды в реке Извилинка начато проведение аварийно-восстановительных работ по восстановлению транспортного сообщения с селом Березовка", - говорится в сообщении. Вопрос поставлен на контроль в прокуратуре. При надзорном сопровождении 13 мая 2025 года в село доставили продукты питания и лекарства.

https://ria.ru/20250512/proverka-2016418373.html

https://ria.ru/20250511/podtoplenie-2016293259.html

приморский край

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, приморский край