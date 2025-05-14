https://ria.ru/20250514/prigovor-2016935938.html

Обвиняемой в подготовке покушения на Аксенова вынесли приговор

Обвиняемой в подготовке покушения на Аксенова вынесли приговор - РИА Новости, 14.05.2025

Обвиняемой в подготовке покушения на Аксенова вынесли приговор

Южный окружной военный суд приговорил к десяти годам лишения свободы Оксану Шевченко, обвиняемую в подготовке покушения на главу Крыма Сергея Аксенова, передает РИА Новости, 14.05.2025

2025-05-14T17:18:00+03:00

2025-05-14T17:18:00+03:00

2025-05-14T17:20:00+03:00

ростов

республика крым

происшествия

сергей аксенов (политик)

симферополь

украина

служба безопасности украины

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 мая - РИА Новости. Южный окружной военный суд приговорил к десяти годам лишения свободы Оксану Шевченко, обвиняемую в подготовке покушения на главу Крыма Сергея Аксенова, передает корреспондент РИА Новости из зала суда."По совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний назначить Шевченко 10 лет лишения свободы", - сказал судья.По данным следствия, Сергей Боднарь и Оксана Шевченко вошли в состав группы, которая по заданию СБУ в Симферополе должна была наблюдать за передвижением служебного автомобиля главы Крыма Сергея Аксенова для подготовки и совершения на него покушения. Позже еще одним членом группы стал Владимир Ананьев, который был завербован. Курировал создание группы для совершения теракта гражданин Украины, уголовное дело в отношении него выделено в отдельное производство.Как сообщала прокуратура Крыма, радиоуправляемое самодельное взрывное устройство, передатчик и приемник, которые планировалось использовать для взрыва служебного автомобиля Аксенова, привезли из Запорожской области. В начале прошлого года ФСБ РФ задержала троих фигурантов.В феврале текущего года в Южный окружной военный суд поступило три уголовных дела. Шевченко вменяли статьи о подготовке к теракту и незаконной перевозке взрывных устройств. Свою вину она признала, дело слушалось в особом порядке. В ходе прений прокурор запросил для нее девять лет лишения свободы.

https://ria.ru/20250408/aksenov-2010052123.html

ростов

республика крым

симферополь

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

ростов, республика крым, происшествия, сергей аксенов (политик), симферополь, украина, служба безопасности украины, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)