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Обвиняемой в подготовке покушения на Аксенова вынесли приговор
Обвиняемой в подготовке покушения на Аксенова вынесли приговор - РИА Новости, 14.05.2025
Обвиняемой в подготовке покушения на Аксенова вынесли приговор
Южный окружной военный суд приговорил к десяти годам лишения свободы Оксану Шевченко, обвиняемую в подготовке покушения на главу Крыма Сергея Аксенова, передает РИА Новости, 14.05.2025
2025-05-14T17:18:00+03:00
2025-05-14T17:18:00+03:00
2025-05-14T17:20:00+03:00
ростов
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 мая - РИА Новости. Южный окружной военный суд приговорил к десяти годам лишения свободы Оксану Шевченко, обвиняемую в подготовке покушения на главу Крыма Сергея Аксенова, передает корреспондент РИА Новости из зала суда."По совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний назначить Шевченко 10 лет лишения свободы", - сказал судья.По данным следствия, Сергей Боднарь и Оксана Шевченко вошли в состав группы, которая по заданию СБУ в Симферополе должна была наблюдать за передвижением служебного автомобиля главы Крыма Сергея Аксенова для подготовки и совершения на него покушения. Позже еще одним членом группы стал Владимир Ананьев, который был завербован. Курировал создание группы для совершения теракта гражданин Украины, уголовное дело в отношении него выделено в отдельное производство.Как сообщала прокуратура Крыма, радиоуправляемое самодельное взрывное устройство, передатчик и приемник, которые планировалось использовать для взрыва служебного автомобиля Аксенова, привезли из Запорожской области. В начале прошлого года ФСБ РФ задержала троих фигурантов.В феврале текущего года в Южный окружной военный суд поступило три уголовных дела. Шевченко вменяли статьи о подготовке к теракту и незаконной перевозке взрывных устройств. Свою вину она признала, дело слушалось в особом порядке. В ходе прений прокурор запросил для нее девять лет лишения свободы.
https://ria.ru/20250408/aksenov-2010052123.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ростов, республика крым, происшествия, сергей аксенов (политик), симферополь, украина, служба безопасности украины, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Ростов, Республика Крым, Происшествия, Сергей Аксенов (политик), Симферополь, Украина, Служба безопасности Украины, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Обвиняемой в подготовке покушения на Аксенова вынесли приговор
Военный суд приговорил к 10 годам обвиняемую в подготовке покушения на Аксенова