Премьер Малайзии пообещал передать слова Путина о MH17 семьям погибших
Премьер Малайзии пообещал передать слова Путина о MH17 семьям жертв катастрофы
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим во время встречи
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим во время встречи
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ДЖАКАРТА, 14 мая – РИА Новости. Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим пообещал передать слова президента РФ Владимира Путина о рейсе MH17 Malaysia Airlines семьям жертв катастрофы, он сообщил, что обсудил с главой российского государства решение ИКАО по крушению лайнера в ходе встречи в Кремле.
Ранее совет Международной организации гражданской авиации (ИКАО) назвал Россию ответственной за крушение рейса MH17 на востоке Украины в 2014 году. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что решение совета ИКАО по делу о крушении малайзийского боинга специально было озвучено именно сейчас, чтобы попытаться омрачить визит премьер-министра Малайзии в РФ, но сделать это не удалось.
По словам Анвара Ибрагима, президент России выразил сочувствие и соболезнования семьям жертв.
"Путин всегда был последователен в этом", — отметил премьер.
Он добавил, что Путин подчеркнул свой призыв к тщательному, всестороннему и неполитизированному расследованию. Премьер Малайзии также пообещал "проинформировать семьи жертв" о словах, сказанных ему российским лидером.
"Я могу подтвердить, что (Путин - ред.) опроверг то, что он якобы не готов сотрудничать. Однако он не считает возможным сотрудничать ни с одним органом, который он или Россия не считают независимым", — пояснил Анвар Ибрагим.
Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев сразу обвинил в авиакатастрофе ополченцев ДНР, но те заявили, что у них нет средств, которые позволили бы сбить самолет на такой высоте. При этом Украина отказалась предоставить данные со своих радаров, а США не стали передавать следствию спутниковые снимки, где, как они утверждают, виден момент запуска ракеты.
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