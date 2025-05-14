https://ria.ru/20250514/premer-2016993334.html

Премьер Малайзии пообещал передать слова Путина о MH17 семьям погибших

Премьер Малайзии пообещал передать слова Путина о MH17 семьям погибших - РИА Новости, 14.05.2025

Премьер Малайзии пообещал передать слова Путина о MH17 семьям погибших

Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим пообещал передать слова президента РФ Владимира Путина о рейсе MH17 Malaysia Airlines семьям жертв катастрофы, он... РИА Новости, 14.05.2025

2025-05-14T22:09:00+03:00

2025-05-14T22:09:00+03:00

2025-05-14T22:09:00+03:00

в мире

россия

малайзия

украина

владимир путин

анвар ибрагим (премьер-министр малайзии)

сергей лавров

международная организация гражданской авиации

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ДЖАКАРТА, 14 мая – РИА Новости. Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим пообещал передать слова президента РФ Владимира Путина о рейсе MH17 Malaysia Airlines семьям жертв катастрофы, он сообщил, что обсудил с главой российского государства решение ИКАО по крушению лайнера в ходе встречи в Кремле. Ранее совет Международной организации гражданской авиации (ИКАО) назвал Россию ответственной за крушение рейса MH17 на востоке Украины в 2014 году. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что решение совета ИКАО по делу о крушении малайзийского боинга специально было озвучено именно сейчас, чтобы попытаться омрачить визит премьер-министра Малайзии в РФ, но сделать это не удалось. По словам Анвара Ибрагима, президент России выразил сочувствие и соболезнования семьям жертв. "Путин всегда был последователен в этом", — отметил премьер. Он добавил, что Путин подчеркнул свой призыв к тщательному, всестороннему и неполитизированному расследованию. Премьер Малайзии также пообещал "проинформировать семьи жертв" о словах, сказанных ему российским лидером. "Я могу подтвердить, что (Путин - ред.) опроверг то, что он якобы не готов сотрудничать. Однако он не считает возможным сотрудничать ни с одним органом, который он или Россия не считают независимым", — пояснил Анвар Ибрагим. Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев сразу обвинил в авиакатастрофе ополченцев ДНР, но те заявили, что у них нет средств, которые позволили бы сбить самолет на такой высоте. При этом Украина отказалась предоставить данные со своих радаров, а США не стали передавать следствию спутниковые снимки, где, как они утверждают, виден момент запуска ракеты.

https://ria.ru/20250513/mh17-2016595683.html

https://ria.ru/20250514/lavrov-2016933815.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, россия, малайзия, украина, владимир путин, анвар ибрагим (премьер-министр малайзии), сергей лавров, международная организация гражданской авиации, malaysia airlines