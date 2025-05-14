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Премьер Малайзии назвал Россию самодостаточным государством
Премьер Малайзии назвал Россию самодостаточным государством - РИА Новости, 14.05.2025
Премьер Малайзии назвал Россию самодостаточным государством
Россия является самодостаточным и независимым от импорта государством, Малайзия хотела бы почерпнуть ее опыт, заявил премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим на... РИА Новости, 14.05.2025
2025-05-14T13:24:00+03:00
2025-05-14T13:24:00+03:00
2025-05-14T13:24:00+03:00
россия
малайзия
анвар ибрагим (премьер-министр малайзии)
михаил мишустин
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Россия является самодостаточным и независимым от импорта государством, Малайзия хотела бы почерпнуть ее опыт, заявил премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным. "За несколько лет вы перешли от страны, которая зависела от импорта, до страны, которая является самодостаточной. Конечно, мы хотим извлечь опыт из вашего опыта", - сказал он. "Вы многое сделали в области сельского хозяйства и технологиях в этой сфере... Речь идет не только об этой сфере, но также об искусственном интеллекте, кибербезопасности, и, конечно же, инвестициях", - добавил Ибрагим. Он также отметил роль России в Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). "Это очень важный региональный механизм. Вы знаете о нашей политике, основанной на принципах нейтралитета, центральной роли АСЕАН. Мы полностью независимы, и мы сами определяем, что лучше для нашей страны", - добавил премьер Малайзии. -0-
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россия, малайзия, анвар ибрагим (премьер-министр малайзии), михаил мишустин
Россия, Малайзия, Анвар Ибрагим (премьер-министр Малайзии), Михаил Мишустин
Премьер Малайзии назвал Россию самодостаточным государством
Ибрагим назвал Россию самодостаточным и независимым от импорта государством