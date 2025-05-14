https://ria.ru/20250514/pravoslavie-2016790472.html

Протоиерей рассказал, сколько бойцов в зоне СВО хотят креститься

Протоиерей рассказал, сколько бойцов в зоне СВО хотят креститься - РИА Новости, 14.05.2025

Протоиерей рассказал, сколько бойцов в зоне СВО хотят креститься

Бойцы в зоне СВО быстрее приходят к вере и меняются в лучшую сторону, один раз на полигоне желание креститься выразили сразу около ста человек, заявил РИА... РИА Новости, 14.05.2025

2025-05-14T04:52:00+03:00

2025-05-14T04:52:00+03:00

2025-05-14T04:52:00+03:00

религия

религия

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ДОНЕЦК, 14 мая - РИА Новости. Бойцы в зоне СВО быстрее приходят к вере и меняются в лучшую сторону, один раз на полигоне желание креститься выразили сразу около ста человек, заявил РИА Новости протоиерей Максим Лобановский, помощник командира подразделения по работе с верующими военнослужащими. "Приехал как-то раз на полигон, было темно, 22 часа, построение. Кто желает покреститься? Я думаю, человек 100 покрестил", - рассказал священнослужитель. По его словам, бойцы "действительно изменяются в лучшую сторону". "Они начинают четко видеть то, что их отделяет от Бога. Они начинают четко понимать, с чем им надо бороться внутри себя. А это - самое важное", - сказал протоиерей. По его словам, меняться к лучшему бойцам в борьбе помогает молитва. "Я уверен, что Господь дарует нам победу даже за покаяние наших воинов. За их молитвы. Молитва на фронте - она неформальная, она искренняя. Она прямо от всего сердца, от всей глубины", - отметил священнослужитель.

https://ria.ru/20250223/spetsoperatsiya-2001078769.html

https://ria.ru/20241017/putin-1978582469.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

религия