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Протоиерей рассказал, сколько бойцов в зоне СВО хотят креститься - РИА Новости, 14.05.2025
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Религия
 
04:52 14.05.2025
https://ria.ru/20250514/pravoslavie-2016790472.html
Протоиерей рассказал, сколько бойцов в зоне СВО хотят креститься
Протоиерей рассказал, сколько бойцов в зоне СВО хотят креститься - РИА Новости, 14.05.2025
Протоиерей рассказал, сколько бойцов в зоне СВО хотят креститься
Бойцы в зоне СВО быстрее приходят к вере и меняются в лучшую сторону, один раз на полигоне желание креститься выразили сразу около ста человек, заявил РИА... РИА Новости, 14.05.2025
2025-05-14T04:52:00+03:00
2025-05-14T04:52:00+03:00
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ДОНЕЦК, 14 мая - РИА Новости. Бойцы в зоне СВО быстрее приходят к вере и меняются в лучшую сторону, один раз на полигоне желание креститься выразили сразу около ста человек, заявил РИА Новости протоиерей Максим Лобановский, помощник командира подразделения по работе с верующими военнослужащими. "Приехал как-то раз на полигон, было темно, 22 часа, построение. Кто желает покреститься? Я думаю, человек 100 покрестил", - рассказал священнослужитель. По его словам, бойцы "действительно изменяются в лучшую сторону". "Они начинают четко видеть то, что их отделяет от Бога. Они начинают четко понимать, с чем им надо бороться внутри себя. А это - самое важное", - сказал протоиерей. По его словам, меняться к лучшему бойцам в борьбе помогает молитва. "Я уверен, что Господь дарует нам победу даже за покаяние наших воинов. За их молитвы. Молитва на фронте - она неформальная, она искренняя. Она прямо от всего сердца, от всей глубины", - отметил священнослужитель.
https://ria.ru/20250223/spetsoperatsiya-2001078769.html
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Протоиерей рассказал, сколько бойцов в зоне СВО хотят креститься

Священник Лобановский рассказал, как за вечер крестил около ста бойцов СВО

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБоевая работа расчета 120мм миномета 352 полка группировки войск "Север" в Курской области
Боевая работа расчета 120мм миномета 352 полка группировки войск Север в Курской области - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Боевая работа расчета 120мм миномета 352 полка группировки войск "Север" в Курской области. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 14 мая - РИА Новости. Бойцы в зоне СВО быстрее приходят к вере и меняются в лучшую сторону, один раз на полигоне желание креститься выразили сразу около ста человек, заявил РИА Новости протоиерей Максим Лобановский, помощник командира подразделения по работе с верующими военнослужащими.
"Приехал как-то раз на полигон, было темно, 22 часа, построение. Кто желает покреститься? Я думаю, человек 100 покрестил", - рассказал священнослужитель.
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По его словам, бойцы "действительно изменяются в лучшую сторону".
«
"Они начинают четко видеть то, что их отделяет от Бога. Они начинают четко понимать, с чем им надо бороться внутри себя. А это - самое важное", - сказал протоиерей.
По его словам, меняться к лучшему бойцам в борьбе помогает молитва.
"Я уверен, что Господь дарует нам победу даже за покаяние наших воинов. За их молитвы. Молитва на фронте - она неформальная, она искренняя. Она прямо от всего сердца, от всей глубины", - отметил священнослужитель.
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