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В ЛНР из-за пожара в доме-интернате эвакуировали 64 человека
В ЛНР из-за пожара в доме-интернате эвакуировали 64 человека - РИА Новости, 14.05.2025
В ЛНР из-за пожара в доме-интернате эвакуировали 64 человека
Спасатели эвакуировали 64 человека из-за пожара в доме-интернате для людей преклонного возраста и инвалидов в Ровеньках в ЛНР, один человек пострадал, сообщили... РИА Новости, 14.05.2025
2025-05-14T20:18:00+03:00
2025-05-14T20:18:00+03:00
2025-05-14T20:18:00+03:00
происшествия
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ЛУГАНСК, 14 мая - РИА Новости. Спасатели эвакуировали 64 человека из-за пожара в доме-интернате для людей преклонного возраста и инвалидов в Ровеньках в ЛНР, один человек пострадал, сообщили в региональном управлении МЧС. "В службу 101 поступил вызов о загорании в Ровеньковском доме-интернате для граждан преклонного возраста и инвалидов... Всего из здания спасатели эвакуировали 64 человека - из них один пострадал", - говорится в сообщении министерства в Telegram-канале. В ведомстве добавили, что пострадавший был госпитализирован. В МЧС сообщили, что пожар был ликвидирован на площади 16 квадратных метров, он разгорелся в комнате на втором этаже здания. Причина возгорания будет установлена органами дознания МЧС России.
https://ria.ru/20250514/moskva-2016953100.html
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происшествия, луганская народная республика, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Луганская Народная Республика, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В ЛНР из-за пожара в доме-интернате эвакуировали 64 человека
Спасатели эвакуировали 64 человека из-за пожара в доме-интернате в Ровеньках