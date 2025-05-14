https://ria.ru/20250514/pozhar-2016977471.html

В ЛНР из-за пожара в доме-интернате эвакуировали 64 человека

В ЛНР из-за пожара в доме-интернате эвакуировали 64 человека - РИА Новости, 14.05.2025

В ЛНР из-за пожара в доме-интернате эвакуировали 64 человека

Спасатели эвакуировали 64 человека из-за пожара в доме-интернате для людей преклонного возраста и инвалидов в Ровеньках в ЛНР, один человек пострадал, сообщили... РИА Новости, 14.05.2025

2025-05-14T20:18:00+03:00

2025-05-14T20:18:00+03:00

2025-05-14T20:18:00+03:00

происшествия

луганская народная республика

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/149931/22/1499312267_0:293:5616:3452_1920x0_80_0_0_4702ce566c5093feb0abfa7a0001212c.jpg

ЛУГАНСК, 14 мая - РИА Новости. Спасатели эвакуировали 64 человека из-за пожара в доме-интернате для людей преклонного возраста и инвалидов в Ровеньках в ЛНР, один человек пострадал, сообщили в региональном управлении МЧС. "В службу 101 поступил вызов о загорании в Ровеньковском доме-интернате для граждан преклонного возраста и инвалидов... Всего из здания спасатели эвакуировали 64 человека - из них один пострадал", - говорится в сообщении министерства в Telegram-канале. В ведомстве добавили, что пострадавший был госпитализирован. В МЧС сообщили, что пожар был ликвидирован на площади 16 квадратных метров, он разгорелся в комнате на втором этаже здания. Причина возгорания будет установлена органами дознания МЧС России.

https://ria.ru/20250514/moskva-2016953100.html

https://ria.ru/20250514/uscherb-2016951776.html

луганская народная республика

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, луганская народная республика, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)